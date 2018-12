Stiri pe aceeasi tema

- Devenit unul dintre cei mai buni fotbalisti din campionatul Cehiei, Nicusor Stanciu (25 de ani) ar putea pleca de la Sparta Praga in aceasta iarna. Aflat pe lista cluburilor Borussia Monchengladbach (Germania)...

- Romania va juca ultimul sau meci din grupa miercuri, 5 decembrie, contra Norvegiei, la Brest, de la ora 22:00, in direct la TVR 1/TVR HD și in format liveTEXT pe www.libertatea.ro. Romania – Norvegia 1-0 | min. 1 | LIVE Romania aim for their third win and top of Group D, while @NORhandball want to…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu s-a incurcat in timpul unei declarații in care critica concluziile raportului MCV. In ton cu opiniile altor colegi din PSD, Radulescu a catalogat concluziile ca fiind nedrepte.„Ne-am saturat ca sa fim tratati inferior de catre niste straini. Romanul nu e nici…

- Nascut in Germania, din parinti romani, Florian Munteanu a ajuns sa fie noua senzatie a Hollywood-ului. Succesul nu a venit peste noapte si nici nu a fost un drum simplu. “Nu stiu daca oricine este facut psihic pentru treaba asta. Pana la 14 ani am facut 6-7 sporturi in acelasi timp: fotbal, baschet,…

- Nicolae Stanciu (25 de ani) este dorit de formația de prima liga germana Borussia Monchengladbach. Portalul Efotbal.cz a publicat astazi informația conform careia decarul Spartei Praga ar fi pe picior de plecare. Monitorizat de mai multe formații importante ale Europei, printre care și AC Milan sau…

- Conform efotbal.cz, Nicolae Stanciu (Sparta Praga), 25 de ani, ar fi monitorizat de AC Milan, Inter Milano și Borussia Monchengladbach pentru un transfer in aceasta iarna. Mijlocașul roman s-a transferat in luna ianuarie la Sparta Praga, cu 3.750.000 de euro. Efotbal.cz scrie ca fotbalistul cotat de…

- Anamaria Prodan, impresarul jucatorului, anunta ca sunt sanse mari ca acesta sa plece in iarna din Cehia, iar jurnalistii de la efotbal.cz scriu ca oficialii de la Sparta Praga negociaza cu trei echipe un eventual transfer. Inter Milano, AC Milan si Borussia Monchengladbach sunt echipele interesate…