Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME) . Acesta are rolul de a proteja UE de o eventuala criza economica si financiara. Raportul cuprinde si…

- O tema care pare infuzata dinspre canalele de comunicare ale Kremlinului, caruia ii servesc de minune euroscepticismul si populismul care isi fac aparitia in UE, tocmai in preajma alegerilor pentru Parlamentul European. Polonia, Ungaria, Romania, Marea Britanie, Grecia si, ultima pe lista, Italia…

- Aproape jumatate din populația Uniunii Europene (46%) este ingrijorata de posibilitatea unui atac cibernetic, iar Romania este al doilea stat ca nivel de panica (40%), fiind depașita doar de Spania (47%), potrivit Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis a participat la semnarea tratatului franco-german și a explicat ca odata semnat, acesta va aduce beneficii Uniunii Europene.”Am participat la semnarea tratatului de pritenie franco-german și intreaga manifestare a fost una foarte buna. Este un lucru arhicunoscut…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept, intrucat se afla in competitie cu alte puteri ale lumii, care ”nu asteapta chestiuni care li se nazare unora sau altora”, a declarat, marti,…

- Senatorul PNL Eugen Pirvulescu, interpelare pentru ministrul Cercetarii: “Datele ne plaseaza cu totul in afara obiectivelor fixate prin strategia Europa 2020” in Politic / on 14/01/2019 at 10:36 / Interpelarile – la adresa ministrilor si a premierului – si intrebarile sunt instrumentele…

- Romania a avut, in noiembrie, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,2%, la egalitate cu Estonia si Ungaria, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Romania se numara printre tarile cu cei mai multi angajati care desfasoara activitati corelate cu exporturile Uniunii Europene la nivel mondial, respectiv 1,4 milioane de romani. Dintre acestia, femeile reprezinta 44%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana.