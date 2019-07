Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei va juca un meci pe teren propriu cu stadionul partial inchis, din cauza unor incidente provocate de spectatori in timpul partidei cu Croatia (4-1), ce a avut loc pe 18 iunie la Campionatul European gazduit de Italia si San Marino, a decis UEFA. Forul…

- Prestatiile excelente pe care echipa nationala de tineret a Romaniei le-a avut la Campionaul European din Italia si San Marino nu au trecut neobservate. In urmatoarele zile, mai multi fotbalisti romani ar putea fi protagonistii unor transferuri spectaculoase.

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Fotbalistul celor de la Ufa, Ionut Nedelcearu va fi prezent la Campionatul European de Tineret din Italia si San Marino, de luna aceasta, chiar daca a iesit cu nasul spart, inconstient, in partida pe care echipa de seniori a Romaniei a disputat-o impotriva Maltei. Medicii au preferat, totusi, sa fie…

- FRF a anuntat oficial ca Ionut Nedelcearu (23 de ani) va fi apt pentru Campionatul European U21 din Italia si San Marino.Chiar daca au existat zvonuri conform carora aparatorul legitimat la UFA nu va fi apt pentru primul joc, medicii au spus ca accidentarea nu este atat de grava pe cat s-a…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Ricardo Grigore, a fost chemat de selectionerul Mirel Radoi sa-l inlocuiasca pe Ionut Nedelcearu in lotul pentru Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, in cazul in care acesta nu va fi refacut pana la inceperea competitiei. Ricardo Grigore a efectuat marti…

- Selectionerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a comunicat public vineri, 17 mai, numele a 33 fotbalisti din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino.Tricolorii vor debuta la turneul final pe 18 iunie, impotriva Croatiei, si fac parte dintr o…

- Selectionerul reprezentativei under 21, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, numele a 33 fotbalisti dintre care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino.