- Ianis Hagi, 20 de ani, a semnat vineri un contract pe urmatorii cinci ani cu campioana Belgiei, Genk. O afacere profitabila pentru jucator, dar și pentru clubul FC Viitorul, patronat de tatal sau, Gica Hagi. In ultimi zece ani, FC Viitorul a devenit o adevarata fabrica de facut bani. Tinerii jucatori…

- FCSB a caștigat fara emoții meciul cu Milsami Orhei, 2-0, in turul I al preliminariilor Europa League. Returul, Milsami Orhei - FCSB, va avea loc pe 18 iulie, de la ora 20. Meciul va fi liveTEX pe GSP.RO și in direct pe ProTV. La debutul in acest sezon și la primul meci cu Bogdan Andone pe banca,…

- Andrei Vlad (20 de ani, portar), Florinel Coman (21 de ani, extrema stanga), Dragoș Nedelcu (22 de ani, mijlocaș defensiv) și Dennis Man (20 de ani, extrema dreapta) au efectuat astazi primul antrenament cu FCSB din noua stagiune. Aceștia au avut liber dupa Campionatul European U-21, unde reprezentativa…

- FCSB i-a pierdut deja pe Romario Benzar si Junior Morais, dar se putea desparti in aceasta vara si de Florinel Coman. Mijlocasul de 21 de ani a impresionat la Euro 2019, iar una dintre echipele importante care s-au interesat de serviciile sale a fost Fiorentina. Gruparea viola a oferit 3,5 milioane…

- Romario Benzar a semnat un contract pe trei sezoane cu Lecce, plus inca un an, iar FCSB a pus o clauza in contract conform careia va mai incasa anumite sume de bani in funcție de meciurile pe care le va juca fundașul echipei naționale pentru italieni. "L-am dat, gata! Doua milioane iau pe…

- FCSB a facut vizita medicala in aceasta dimineața la Institutul Național de Medicina Sportiva din București. Printre jucatorii absenți s-au numarat Gnohere, Planic, Momcilovic, Pintilii, dar și fotbaliștii de la loturile naționale. Florinel Coman, Andrei Vlad, Dragoș Nedelcu, Iulian Cristea și Dennis…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a susținut astazi o conferința de presa la palatul sau din Pipera, in care l-a prezentat in funcția de antrenor pe Bogdan Andone. Pe parcursul conferinței, la care a participat și Mihai Stoica, directorul sportiv al echipei, Becali a anunțat și ca FCSB i-a…

- Gigi Becali l-a laudat pe mijlocașul Alexandru Cicaldau, 21 de ani, și a spus ca regreta ca nu l-a adus la FCSB. „La mijloc ne mai trebuie un jucator. O sa vina Oaida, dar mai vreau unul. Da, Cicaldau ar fi bun. Inainte sa-l vanda Viitorul, impresarul lui m-a intrebat «Gigi, te intereseaza». Am zis…