EXCLUSIV: Minoră violată de patru adolescenți Caz șocant in comuna Jilavele. O adolescenta de 15 ani a fost violata de alți patru adolescenți, cu varste cuprinse intre 15 și 17 ani. Unul dintre agresori ar fi chiar iubitul fetei, fiul unui polițist care lucreaza la Biroul Rutier Urziceni. Procurorii, dar și polițiștii au deschis un dosar penal in cauza. Verificarile sunt in curs Din primele informații, fapta s-ar fi petrecut in noaptea de luni spre marți, 8/9 iulie 2019. Insoțita de iubitul sau, adolescenta de 15 ani ar fi mers la locuința unuia dintre prietenii baiatului pentru a participa la o petrecere. Dupa ce tinerii petrecareți... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

