[EXCLUSIV] Ministrul Sanatatii: Coruptia in sistem ne costa SUTE de milioane de euro. Si imi asum declaratia

Stiri pe aceeasi tema

- Doi bebelusi nascuti saptamana trecuta, prin cezariana, au contractat o bacterie periculoasa la Spitalul Judetean din Baia Mare. Totul a iesit la iveala dupa ce un bebelus nascut saptamana trecuta a contractat, spun parintii, imediat dupa nastere, stafilococul auriu. Parintii bebelusului au scris…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a promis astazi, 2 august, la Piatra Neamț, ca se va implica in finanțarea lucrarilor de reabilitare a secției Pediatrie de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț. In același timp, ministrul Pintea a dat de ințeles ca fondurile alocate anul acesta au respectat…

- Cetatea Unirii a fost gazda celei de-a VI-a ediții a Zilei Nationale a Ambulantei din Romania, care pentru prima s-a desfașurat in afara Capitalei. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea și secretarul de stat Raed Arafat au fost prezenți la eveniment. 45 de echipaje de Ambulanța din toata tara au fost…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența “Sf. Apostol Andrei” Constanța va primi o finanțare de 8 milioane lei pentru dotarea cu echipamente medicale moderne. Anunțul a fost facut de Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, aflata in vizita de lucru la Constanța, la invitația președintelui Consiliului Județean…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta nu corespunde nevoilor regiunii, ea spunand ca ori nu s-a investit suficient in aceasta unitate medicala, ori s-a investit si nu se vede. Ea a precizat ca Ministerul Sanatatii a alocat spitalului opt milioane…

- Creșterea pensiilor a venit și cu un neajuns. Pensionarii cu venituri de peste 900 de lei ar urma sa piarda compensația de 90% la medicamente. Ultimele date de la Casa de Pensii arata ca din totalul de aproximativ 5 milioane de pensionari aflați in plata, 2,43 milioane aveau o pensie mai mica de…

- Mai multe urne pentru donatii vor fi amplasate in fiecare dintre sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, in cadrul unui proiect-pilot prin care reprezentantii unitatii spitalicesti isi propun sa descurajeze fenomenul spagii. Proiectul a fost lansat sambata, 14 iulie, in prezenta ministrul Sanatatii,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Spitalul Regional de Urgenta Iasi va functiona in baza unor centre si servicii medicale structurate altfel fata de cum sunt structurate in prezent unitatile medicale, pentru constructia si functionarea acestei…