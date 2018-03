Stiri pe aceeasi tema

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- Agentii economici ofera vineri, la nivel national, 25.478 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe...

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 1.305 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Germania sunt…

- BUCURESTI, 23 mart — Sputnik, Doina Crainic. Românii care sunt plecati la munca în Germania trebuie sa stie care sunt drepturile lor în aceasta țara. Iata aspectele de care trebuie sa tina cont, potrivit businessinsider.de: Aveți dreptul la un contract de munca scris…

- Doar un job din zece poate fi complet automatizat, spune producatorul de roboti colaborativi Universal Robots, in contextul in care se discuta tot mai mult de faptul ca robotii vor lasa oamenii fara locuri de munca. Pentru restul de personal robotii doar vor usura munca sau va fi nevoie de recalificari.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat 14 persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES, de la inceputul anului. Potrivit conducerii Agenției, o persoana s-a angajat, pana in prezent, in Germania. „Pentru strainatate,…

- Calin Stefanescu, 39 de ani, un antreprenor de al carui nume se leaga crearea platformei de recrutare Tjobs, este unul dintre cei 7 romani din Targu Mures care au fondat Happy Recruiter, o platforma care foloseste inteligenta artificiala pentru recrutarea de personal de pe retelele de socializare. …

- 70% dintre romani se declara fericiti la locul de munca si doar 57% dintre respondenti au precizat ca sunt fericiti acasa. In acelasi timp, 6 din 10 din romani se declara cu adevarat fericiti, arata un studiu publicat marti de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii.…

- Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, sunt subventionate locurile de munca ocupate de absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor…

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita a avut in plata, in prima luna a anului, un numar de 7079 dosare de ajutor social cu 16237 de beneficiari. Suma totala platita, numai in ianuarie, a fost de 1,866 milioane de lei, bani in contul carora asistatii social ar fi trebuit sa se…

- Aproape 1 din 4 angajatori romani intenționeaza sa-și creasca numarul total de angajați in intervalul aprilie – iunie 2018 și doar 7% preconizeaza reduceri de personal, potrivit celei mai recente ediții a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca.Cu toate acestea, Previziunea…

- Aproape 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu. La polul opus, se afla Suceava, Bacau si...

- Marile firme si-au schimbat strategiile anul acesta si prefera sa angajeze tineri, proaspat absolventi, pe care sa-i scoleasca in cadrul unor traininguri, apoi sa-i angajeze in echipa pe noile posturi. In aceasta directie, unii dezvolta proiecte in care implica direct studenti, indiferent de anul de…

- Firmele care se ocupa cu plasarea fortei de munca in strainatate trebuie sa indeplineasca anumite conditii, printre care si obligativitatea de a nu percepe niciun fel de taxa celor pe care-i reprezinta.

- Exista un intreg sistem de propaganda care incearca sa induca ideea ca de vina pentru situația țarii sunt beneficiarii venitului minim garantat. Nu e zi in care sa nu auzi sau sa nu vezi pe rețelele sociale aceeași și aceeași poveste cu unii care refuza sa munceasca deși primesc bani „gratis” de la…

- Dr. Subhash Kak, profesor de inginerie a computerelor de la Universitatea din Oklahoma, avertizeaza omenirea ca inteligenta artificala va provoca o „epidemie” de sinucideri pentru ca locurile de munca vor fi tot mai putine deoarece vor fi ocupate de roboti.

- In luna ianuarie 2018, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Maramures a fost de 3,13 %, mai mica cu 0,02 pp decat in luna decembrie 2017 si mai mica cu 0,33 pp decat cea din luna ianuarie 2017, anunta AJOFM Maramures. Numarul total al somerilor inregistrati la finalul lunii ianurie a fost…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 27 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 442 de posturi, cele mai multe, 276, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Chiar daca acum ai un job stabil, bine platit, pe masura calificarilor si aptitudinilor tale, nu astepta sa iesi la pensie de la acest loc de munca. Cum piata fortei de munca este una intr-o continua schimbare, fiind...

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman transmite ca aproape 6000 de romani au votat deja petitia privind proiectul prin care cetatenii apti de munca nu vor mai primi ajutor social de la stat sub forma venitului minim garantat. Le-a solicitat colegilor parlamentari de la PSD si ALDE sa “se alature acestui…

- Veste buna pentru cei care iși cauta un loc de munca in strainatate. Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania.

- Antreprenorii romani au la dispoziție un nou ghid pentru accesarea de fonduri europene destinate firmelor romanești care vor sa se promoveze pe piețele internaționale. Ghidul de finanțare pentru internaționalizarea companiilor romanești este realizat lunar de Inițiativa pentru Competitivitate (INACO),…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 351 de posturi, cele mai multe, 232, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Vasluiul și Teleormanul au cel mai mare șomaj din țara, dar firmele de recrutare au renunțat sa mai caute muncitori acolo. Motivul? Oamenii prefera sa stea pe ajutor social! Cei mai puțini șomeri sunt in Ilfov și Timiș.

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, directorul…

- Firmele private au intrat in vizorul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a anuntat, marti, ca la nivelul fiecarui judet se vor constitui echipe formate din reprezentanti ai sindicatelor si ai Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) care sa descopere companiile care profita de modificarile…

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii primesc o veste devastatoare! Compania care deținea aceasta fabrica iși face bagajele și inchide porțile... The post Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii isi pierd locurile de munca appeared first on Renasterea banateana .

- Ultimele locuri disponibile pentru cursul de Inspector Sanatate si Securitate in Munca, curs sustinut de formatori cu experienta si cunostintele necesare pentru a putea oferi notiuni utile necesare a fi retinute din legea 319/2006, legea sanatatii si securitatii in munca. Locurile pentru acest curs…

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt…

- Parlamentarul social-democrat Mihaela Hunca, secretar al Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților a lansat astazi un apel public catre noul ministru al educației pentru a colabora in vederea dezvoltarii cadrului legal privind relația dintre piața forței de munca și comunitatea profesorilor…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Locurile de munca in domeniul financiar au crescut cu 59% fata de anul trecut, potrivit datelor BestJobs.eu. Orasele cele mai ofertante sunt Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca. 0 0 0 0 0 0

- Un grup de IT-isti romani dezvolta o aplicatie pentru telefonul mobil pentru turistii care viziteaza Parisul si care vor sa descopere istoria orasului prin prisma personalitatilor de origine romana care au marcat cultura pariziana.

- Nu mai puțin de 187 de dosare au fost validate pentru cele 29 de posturi scoase la concurs de conducerea Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Cei mai mulți candidați, in speța 83, „se bat” pentru cele 12 joburi de la Blocul alimentar! In ultimele zile ale anului trecut, conducerea Spitalului…

- Timisoara ramane in continuare o piata atractiva pentru personalul calificat aflat in cautarea unei slujbe, iar programatorii si dezvoltatorii de soft sunt cei mai solicitati. Firmele din orasul de pe Bega au lansat pe unul dintre principalele portaluri de recrutare mii de oferte.

- Deputatul Varujan Pambuccian susține (pe Facebook) ca, in urmatorii zece ani, dezvoltarea asumata și accelerata a științei și tehnologiei va produce, inevitabil, o schimbare esențiala a speciei umane. De asemenea, reprezentantul armenilor in Parlament avertizeaza ca rezultatele mai mult decat pozitive…

- Anul acesta, a fost unul in care s-a simtit din plin implicarea Statelor Unite in agitatia politica de la noi. America a tras de maneca politicienii care incearca sa schimbe legile Justitiei si a convins Guvernul sa cumpere de peste Ocean rachete de miliarde de dolari.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…