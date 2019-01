In mijlocul aventurii și al inghețului de la filmarile noului sezon al reality showului de la ProTV, Mihaela Radulescu ne-a povestit despre ce inseamna experiența „Ferma” pentru ea, dar și despre relația neconvenționala cu sportivul Felix Baumgartner, despre cum iși traiesc iubirea dupa propriile reguli – deși traiesc in doua case și țari diferite, nimic nu i-a impiedicat sa fie impreuna de mai bine de cinci ani. Cat despre Ayan, fiul ei, este un adolescent (14 ani) care a inceput sa-și croiasca propriul drum in viața. E pasionat de sport și iși dorește sa studieze computer science sau business…