Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 17 ani, din Sacele, a fost transportata marti, la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Brasov, cu arsuri pe o mare suprafata corpului dupa ce concubinul a stropit-o cu o substanta inflamabila si...

- Meghan Markle a lipsit din cadrul unui eveniment important, din timpul turneului regal, astfel ca fanii s-au speriat. Cum sotia Printului Harry este insarcinata, fanii au fost pusi pe ganduri cu privire la sarcina sa.

- O botosaneanca, gravida in 10 saptamani, a ajuns aproape in coma alcoolica la spital. S-ar fi cinstit cu rachiu in sat si dupa ce s-a dus sa-si rezolve niste probleme la Primarie, a lesinat in stare de ebrietate pe holurile institutiei. A fost dusa la Psihiatrie pentru etilism.

- Florin Mergea a fost supravegheat tot timpul de soția sa, Daiana, care este insarcinata. "It's all good! Poate suna ciudat fiind vorba de o intervenție, insa pot spune ca m-am simțit foarte bine și chiar a fost o experienta interesanta (care sper totuși sa nu se mai repete). Trebuie…

- Cinci persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident produs pe un drum judetean din Buzau, dupa ce in fata masinii in care se aflau a aparut brusc un cal, iesit dintr-o curte. Printre raniti se afla o femeie insarcinata si fiica ei de 6 ani.

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters. Politia "ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului", a…

- O femeie a povestit ca i s-a intamplat un miracol cand era insarcinata. „Am mers la ecograf ca sa aflu in cate saptamani sunt insarcinata. Eram foarte entuziasmata, dar doctorul se uita, tacea si nu stia cum sa-mi zica ca sarcina este extrauterina si ca trebuie sa ma duc de urgenta la spital, sa-mi…