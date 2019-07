Stiri pe aceeasi tema

- Meseria de politist a ajuns una de invidiat in Romania. Pe langa locul de munca sigur pe care il au imediat dupa ce au iesit din scoala, politistii nu lucreaza nici foarte multi ani. Acestia se pensioneaza inca de tineri, iar pensiile sunt mult peste cele ale unor categorii mult mai muncite si mai stresante.

- O femeie este in stare grava dupa ce a fost injunghiata, in fața discotecii MAX din stațiunea Costinești. Agresorul a fost identificat și prins de catre polițiști. Din primele informații se pare ca victima, o femeie in varsta de 44 de ani, a fost gasita intamplator pe strada, sangerand, iar martorul…

- Procurorii DNA efectueaza, joi, mai multe perchezitii, in dosarul privind amenintarea jurnalistei Emilia Sercan, la domiciliul rectorului si al prorectorului Academiei de Politie, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca procurorii DNA…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Procuratura anunta condamnarea la 15 ani de detentie a unui locuitor al orasului Cricova, în vârsta de 33 de ani, pentru omorul intentionat, savârsit cu o deosebita cruzime, al unei tinere. © Sputnik / Валерий ТитиевскийIngrozitor: Iata cine este…

- Un elicopter de mici dimensiuni s-a prabusit, iar trupul neînsufletit al pilotului a fost descoperit, joi dupa-amiaza, într-o zona muntoasa greu accesibila din vecinatatea comunei maramuresene Sapânta, localitate situata în apropierea frontierei de stat româno-ucrainene,…