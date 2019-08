Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul de la Galați, in care doi polițiști sunt banuiți de neglijența in cazul unei minore dintr-un centru de plasament, care se afla pe strada in stare de soc, cu sange pe picioare, potrivit unui comunicat de presa al institutiei.Sesizarea…

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca Gheorghe Dinca a cooperat la inceputul anchetei cu procurorii, insa a devenit confuz cand a fost dus pe teren pentru a indica locul unde ar fi ascuns cadavrul fetei de 18 ani. "Asa se pare ca a fost cooperant. Insa la momentul in care…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a decis sa imputerniceasca șefi noi la Poliția Olt și Caracal, și a dispus cercetarea a 8 polițiști care au dat dovada de neglijenta in cazul uciderii tinerei Alexandra Maceșanu, care deși a avut curaj sa sune la 112 din casa barbatului care o rapise și o violase…

- Jurnalista Sorina Matei prezinta o informatia care poate arunca in aer cazul fetitei din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA. Potrivit jurnalistei, autoritatile au ascuns din documentele de adoptie faptul ca fetita are un frate. Potrivit legii, adoptiile nu pot desparti fratii."Stiti…

- Mama copilului de 9 ani gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, a fost retinuta de politisti si urmeaza sa fie prezentata magistratilor pentru arestare preventiva. „In urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea copilului a fost una violenta si a survenit ca urmare a agresiunilor suferite. Mama…

- O femeie de 49 de ani este cercetata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce oamenii legii au oprit-o pentru un control de rutina in trafic, constatand ca aceasta se afla in stare avansata de ebrietate.

- Cazul criminalului Lepa, care s-a sinucis, ieri, in celula, ia o turnura neasteptata: acesta fusese lasat singur, desi, in mod normal, in perioada de carantina detinutii sunt inchisi mai multi intr-o camera, tocmai pentru a se supraveghea unii pe altii si a fi evitate asemenea evenimente.

- O doamna din Savadisla a laudat activitatea a doi polițiști turdeni, pe care i-a remarcat cu ocazia unei sesizari privind furtul de material lemnos. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!