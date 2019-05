Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și-a surprins fanii cu ultima fotografie postata pe conturile de socializare. Indragita fosta prezentatoare de televiziune a publicat o fotografie din salonul de maternitate in care-și ține bebelușul in brațe. Anca Serea este insarcinata in 7 luni și așteapta cu nerabdare venirea pe lume…

- Pentru a avea un tablou cat mai complet al activitații Reginei Maria de-a lungul intregului an 1917, cel mai greu al razboiului, am ales sa infațișam, pe scurt, aceeași zi din luna prin prisma insemnarilor reginei din Jurnal, insemnari care, evident, sunt confirmate și de alte izvoare documentare. Am…

- Autoarea se va afla la Oradea pentru trei zile. Prima zi, 24 mai, este dedicata lansarii de carte și miniworkshop-ului gratuit, pentru ca in urmatoarele doua zile (25, 26 mai) sa se desfașoare un Workshop transformational, in care vei invata cum sa-ti creezi viața pe care ti-o doresti.…

- Fosta soție a afecristului originar din Targu-Jiu este pregatita sa iși refaca viața. Cristina Spatar fosta soție a omului de afaceri Alin Ionescu a dezvaluit ca exista un barbat in viața ei. Cristina Spatar a trecut peste perioada mai grea din viața sa și acum iși reface viața. Artista are…

- O tanara din America și-a pus viața in pericol de dragul unei fotografii. Aceasta s-a agațat la mare inalțime pe un pod, deasupra unui rau plin de crocodili. Mckeena Knipe, model și actrița din America, a fost in vacanța in Costa Rica. Tanara, in varsta de 24 de ani, a mers sa viziteze zona in care…

- O tanara in varsta de 26 de ani din orasul Abrud, judetul Alba, joaca intr-un film biografic despre viata starului Elton John. Diana Alexandra Pocol este actrita la Londra si va aparea pe marile ecrane in filmul ”Rocketman”.

- Instagram, divizie a Facebook, va adauga o functie care va permite utilizatorilor din Statele Unite sa faca cumparaturi prin intermediul platformei de fotografii prin utilizarea optiunii “checkout” pentru produsele puse la vanzare, a anuntat marti compania, transmite Reuters.