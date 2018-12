Judecatorii ieseni au avut nevoie de o luna pentru a ajunge la o concluzie in cadrul unui proces de pomina, intentat de detinutul Gabriel Raduna. Aflat in puscarie pentru inselaciune, Raduna e o figura relativ cunoscuta in Iasi, el fiind candidat pentru Camera Deputatilor acum cativa ani, in timpul unei campanii in care a folosit sloganul electoral „Eu fur mai putin decat ceilalti". La mijlocul lunii septembrie, Raduna a deschis un p (...)