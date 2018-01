Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Miclaus, sotul cantaretei de muzica populara Roberta Opre cea care a fost calcata in picioare de cinci luptatori MMA, a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre tragicul eveniment in care a foist implicat.

- Izidor Ruckel, orfanul care apare in documentarul lui Morgan Freeman, a invațat cum sa lase trecutul in urma abia in urma cu doi ani, cand a vizitat orfelinatul morții. Bataile și umilințele din orfelinatul romanesc l-au facut mulți ani incapabil sa nutreasca sentimente de compasiune. Bataia și umilința…

- Imaginile suprinse de camerele video din statiile de metrou Dristor si Costin Georgian arata ca tanara care a fost impinsa de femeie la statia Costin Georgian a opus rezistenta, la un moment dat chiar s-ar fi luptat cu victima si a reusit sa fuga, informeaza news.ro.

- Polițistul din Suceava, care a fost atacat și taiat in timpul unor percheziții, a ramas paralizat pe partea stanga, insa medicii sunt optimiști și spera sa se poata recupera dupa șase luni de exerciții zilnice.

- Polițistul de 25 de ani care a fost lovit cu o bata in cap vineri seara, in timpul unei intervenții, a fost transferat la o clinica de specialitate din Cluj-Napoca. Nu este exclus ca acesta sa fie supus unei intervenții chirurgicale.

- Zeci de persoane au mers miercuri dimineața la Centrul de Transfuzii Sangvine din Iași ca sa doneze sange pentru polițistul atacat cu o sabie și ranit in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, printre acestea fiind și colegi ai victimei, luptatori de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS).…

- Si-au impartit pumni si au spart sticle de cap intr-o lupta de strada. Mai multi indivizi beti s-au luat la bataie chiar in fata unui supermarket de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei.

- O mama de 18 ani tanjeste dupa dragostea lui Vasile, cel care are o familie si care este chiar varul tatalui copilului ei. Tanara de 18 ani striga cu disperare ca barbatul de care s-a indragostit, a fugit dupa ce a reusit sa o aduca in patul lui.

- In cadrul sedintetei CL de marti 21 noiembrie 2017 a fost discutat proiectul privind amenajarea unui muzeu gastronomic in cladirile degradate din parcul castelului. Potrivit celor afimate de primar un anume profesor Szabo de la Cluj Napoca s-a implicat in ajutorarea primariei pentru acest demers. In…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studentesc 'Hasdeu' din Cluj-Napoca si 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost stins imediat si ca locatarii…

- Biblioteca Judeteana „Octavian Goga”, institutie de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, marcheaza Saptamana Europeana a Roboticii, desfașurata la nivel european in perioada 17-26 noiembrie 2017.

- Cand Kim Jong Un a preluat conducerea in Coreea de Nord, aproape acum sase ani, populatia spera ca nivelul de trai va creste. Multi au sperat ca el va aduce o schimbare in bine intr-o tara cu o lunga traditie a comunismului. Pana la urma, era foarte tanar. Un milenial. Cineva care a vazut cum e "in…

- Ancheta dificila la Cluj-Napoca, unde politistii cauta niste parinti care si-au aruncat bebelusul la groapa de gunoi. Trupul nou-nascutului a cazut ieri dimineata dintr-o masina care descarca deseuri, iar angajatii au sunat imediat la 112.

- La fel ca in anii trecuți, concursul de rezidentiat se va desfașura, decentralizat, in 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara. In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura ...

- O tanara de 28 de ani din Cluj-Napoca, despre care familia ei nu mai știa nimic din vara acestui an, a fost declarata disparuta la poliție in urma cu trei zile. Aceasta a anunțat insa ca este vie și nevatamata in Italia.

- Mai mulți angajati ai Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj-Napoca vor protesta astazi (n.r. miercuri, 15 noiembrie) și maine (n.r. joi, 16 noiembrie) in fața Consiliului Judetean, nemultumiti de modul in care conducerea forului administrativ trateaza problemele aeroportului. Printre nemulțumirile…

- „Venim la Iasi dupa doua editii de succes din acest an, la Timisoara si la Cluj-Napoca. Am observat cu atentie temele de interes pentru comunitatile tech din aceste doua orase si suntem curiosi sa vedem si preocuparile iesenilor in acest domeniu. Prin TechFest, urmarim coagularea comunitatii pasionatilor…

- Orchestra Simfonica Radio din Ucraina soseste in premiera in Romania si ii invita pe toți iubitorii muzicii clasice la un „Regal Vienez !”. Primul concert va fi susținut la Satu Mare. Turneul orchestrei din Ucraina se va termina in data de 22 decembrie, in Cluj-Napoca. Concertul de la Satu Mare va vea…

- Luni, 13 noiembrie, va avea loc la Sala Patria concertul “HIDE&SEEK”, ultimul concert al celei de-a XII-a ediții a Festivalului SoNoRo. Dupa un turneu ce a inceput pe 27 octombrie și a inclus orașele București, Timișoara și Cluj-Napoca, Festivalul SoNoRo se va incheia anul acesta in Brașov si ii va…

- Nadine, cunoscuta de public drept cantareața care s-a lansat la "Școala Vedetelor", este acum o femeie puternica și nu se sfiește sa vorbeasca fara perdea despre problemele societații...

- Antrenorul nationalei Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, joi, dupa meciul amical cu Romania, ca partida amicala de la Cluj-Napoca nu a constituit un test important pentru el, intentia sa fiind sa reconstruiasca selectionata pe care o conduce."Atmosfera a fost execelenta. Pentru un meci amical,…

- Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca ajunge la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova cu cel mai recent spectacol al lor – “Detașat” de Alexandra Voivozeanu, in regia lui Cristian Ban. Evenimentul face parte dintr-un turneu național realizat in ...

- Lider al Partidului Democrat European Catalan, la Cluj: Situația e fara precedent pentru o țara democrata Marc Gafarot i Monjo, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca starea in care se afla…

- Preturile apartamentelor de vanzare in Bucuresti sunt cu aproape 10% mai mari ca anul trecut, dar incep sa scada usor, desi in restul tarii inca se mai inregistreaza o crestere per ansamblu de 3,5%, iar casele s-au scumpit atat in Capitala (cu 3,7%), cat si in tara (cu 3,9%). Tendinta de usoara…

- In al treilea trimestru din 2017, preturile solicitate pentru locuintele scoase la vanzare la nivel national s-au mentinut, per ansamblu, la un nivel relativ constant fata de cele trei luni anterioare, potrivit unui raport realizat de Analize Imobiliare, platforma dezvoltata de Imobiliare.ro. Stagnarea…

- Doi tineri din Cluj-Napoca, ambii in varsta de 24 de ani, au fost recuperați duminica seara, de salvamontiștii din Alba, dupa ce au ramas blocați in zona Piatra Secuiului din localitatea Rimetea, o zona muntoasa cu un relief abrupt si greu accesibil. Cei doi ar fi urcat muntele, iar pe un platou ar…

- FCSB da cei mai mulți jucatori la lot, șase, câte doi provin de la CS Universitatea Craiova, CFR Cluj și FC Viitorul, iar unul de la Dinamo. Contra a convocat și 17 jucatori care evolueaza în strainatate. Joi 9 noiembrie, de la ora 20,15, pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu''…

- In luna ianuarie 2018 va avea loc un nou concurs de admitere la școlile de poliție Campina și Cluj-Napoca. Tematica și bibliografia au fost postate pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Cariera. Inscrierile se fac pana pe 5 decembrie 2017, la sediul inspectoratelor de poliție județene sau la Poliția…

- Deficitul de personal la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj este de aproximativ 25% in randul ofițerilor și de 17% in randul polițiștilor, dupa pensionarile care au avut loc in ultima vreme. Foto: (c) Simion MECHNO / Arhiva AGERPRES Reprezentanții IPJ Cluj…

- Romania va incerca sa iși apere la Cluj-Napoca titlul mondial la karate fudokan, in perioada 3-5 noiembrie, cand Sala Polivalenta va gazdui a 7-a ediție a Campionatului Mondial al acestei discipline, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. ''Sportivii noștri au de aparat performanța…

- StartupCafe.ro impreuna cu hub-urile Google, Atelierul Digital din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi organizeaza in luna noiembrie o serie de intalniri online destinate antreprenorilor interesati de promovarea digitala a afacerilor. Prima intalnire online va transmisa, in avanpremiera, marti…

- Barbatul gasit, vineri seara, prabușit la baza unui bloc de pe Calea Manaștur din Cluj-Napoca nu a putut fi identificat pe loc și asta pentru ca nu avea documente asupra sa. Dupa mai bine de 12 ore de la deces, oamenii legii au aflat cine este. Anchetatorii au stabilit ca vorbim despre un tanar din…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o acțiune în trafic pentru impunerea legislatiei rutiere în rândul pietonilor si a conducatorilor auto, în scopul prevenirii accidentelor de circulatie pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 26 octombrie a.c.,…

- Tinerii luptatori constanteni s-au intors cu tolba plina de medalii de la Campionatul National individual de lupte feminine si libere pentru juniori lll si IV, ce s-a desfasurat, zilele trecute, in sala de sport a Armatei din Cluj-Napoca. Cele mai multe titluri nationale, in numar de cinci, au fost…

- Inspectoratul de Poliție al Judetului Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara in perioada 20.10.2017-05.12.2017, activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant postliceal al Ministerului Afacerilor Interne- sesiunea ianuarie…

- Sâmbata noaptea, casa unui om de afaceri din Valea Draganului a fost jefuita, în timp ce acesta se afla la nunta fiului sau, în Cluj-Napoca. Hoții au sustras din locuința barbatului suma de 9.000 de lei și bijuterii, a caror valoare nu a fost înca stabilita. „La…

- La Sala Armatei din Cluj-Napoca a avut loc intre 19-22 octombrie finala Campionatului National individual juniori mici. La competitie au fost prezenti cei mai buni sportivi de aceasta varsta, printre care s-au aflat si reprezentantii sectiei Gherla din cadrul CSS „Viitorul” Cluj-Napoca. Unul dintre…

- Imobiliarele duduie. Val de angajari in Primarie la urbanism Direcția generala de urbanism a Primariei a anunțat ca dorește sa angajeze nu mai puțin de opt persoane. Într-o perioada în care oamenii sunt tot mai tentați sa își caute un serviciu la stat, Primaria clujeana a anunțat…

- Conform sursei citate, Monique Dubbeldam a plecat din Olanda in 26 august si timp de doua luni si jumatate a strabatut pe jos sapte tari din Europa (Olanda, Germania, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria si Romania), in speranta ca efortul ei va sensibiliza autoritatile locale si ca acestea vor…

- Ieri, Szolt Kerestely, unul din cei mai ”productivi” compozitori romani, autor a sute de melodii de muzica ușoara, s-a numarat printre personalitațile care au inaugurat ”Muzeul romanței”, la Targoviște. Locul unde, de o jumatate de veac, are loc singurul festival dedicat genului, ”Crizantema de aur”…

- Incident violent, vineri dimineața, la Colegiul Economic din Buzau. Doi elevi de clasa a XI-a iși impart pumni și picioare dupa un conflict izbucnit intr-una dintre pauze. Colegii asista impasibili la scenele șocante, iar unii dintre ei par ca ar [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Scene șocante intr-o…

- Incident violent, vineri dimineața, la Colegiul Economic din Buzau. Doi elevi de clasa a XI-a iși impart pumni și picioare dupa un conflict izbucnit intr-una dintre pauze. Colegii asista impasibili la scenele șocante, iar unii dintre ei par ca ar [...] citește mai mult Post-ul EXCLUSIV: Scene șocante…

- Cateva sute de presupusi luptatori ai Statului Islamic s-au predat saptamana trecuta autoritatilor kurde irakiene, dupa ce gruparea radicala si-a pierdut ultimul bastion din nordul Irakului, a anuntat marti un oficial din sfera securitatii citat de Reuters. Suspectii faceau parte dintr-un grup de…