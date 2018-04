EXCLUSIV Mărturia supraviețuitorului: ”Toți au murit? Toți? Toți?!” Singurul care a scapat cu viața din cumplitul accident de la Viișoara (detalii aici , aici și aici ), Ionuț Virlan a marturisit ca dormea in momentul cand s-a produs accidentul. Tanarul in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț: ”Nu știu ce s-o intamplat, m-am trezit in apa, s-a spart geamul din fața. Eram 10 in mașina. Era și cumnatul meu, Gabițu Nistor, 25 de ani. El era la volan. Era și fratele meu, Ștefan Marian Virlan, 26 de ani. Ne intorceam de la munca. Lucram ca zilieri, la plantat. De trei saptamani munceam, și la Alba-Iulia, și la Arad.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

