- Numit in functia de antrenor principal al echipei Gazisehir Gaziantep, Marius Sumudica vrea sa-l aduca in Turcia pe Junior Morais, fostul sau elev de la Astra Giurgiu. Pentru ca transferul brazilianului sa se faca, Gigi Becali a solictat 700.000 de euro, insa „Otomanii” considera aceasta suma prea mare.

- Denis Alibec a vorbit despre viitorul sau și spune ca și-ar dori sa mearga la Gazisehir Gaziantep, echipa cu care tocmai a semnat Marius Șumudica. De altfel, și antrenorul roman e unul dintre pionii importanți in aceasta ecuație, el fiind omul care-l dorește pe atacant foarte mult. „Or fi turcii siguri…

- Antrenorul roman Marius Sumudica a ajuns la un acord cu echipa Gazisehir Gaziantep FK, a anuntat joi clubul, ce a obtinut promovarea in prima divizie a campionatului de fotbal al Turciei. "Gazisehir Gaziantep a ajuns la un acord cu antrenorul Marius Sumudica. Ii uram lui Marius Sumudica bun venit la…

- A fost din nou scandal intre medici la Spitalul Județean Craiova. Mihail Riza, un medic care a mai avut conflicte cu colegii sai, este acuzat ca a sarit din nou la bataie, de data aceasta de fața cu alți pacienți. Totul s-a intamplat marți, pe holurile Secției de Urologie. Cosmin Mititelu, medic urolog,…

- Eric Bicfalvi (31 de ani) va rata finala Cupei Rusiei dintre Ural și Lokomotiv Moscova. Mijlocașul roman a fost eliminat in semifinale, iar recursul facut de formația lui a fost respins de Federația Rusa de Fotbal. Finala Cupei Rusiei dintre Ural și Lokomotiv Moscova e miercuri, de la 18:30. Numit de…

- Razvan Lucescu a incheiat campionatul din Grecia așa cum și-a propus. Echipa pregatita de el, PAOK Salonic, nu a inregistrat niciun eșec in cele 30 de etape disputate. Campioana Greciei are 26 de victorii și patru etape in sezonul 2018-2019, potrivit mediafax.Tehnicianul roman este la un pas…

- Marius Șumudica (48 de ani) a intrat in dizgrația șeicilor lui Al Shabab. Presa din Arabia Saudita anunța ca antrenorul roman nu va continua la echipa din vara. Marius Șumudica a avut o ieșire dura saptamana trecuta, dupa victoria 3-1 cu Al Batin. Tehnicianul roman declara ca „nici Guardiola sau Mourinho…