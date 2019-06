Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec a vorbit despre viitorul sau și spune ca și-ar dori sa mearga la Gazisehir Gaziantep, echipa cu care tocmai a semnat Marius Șumudica. De altfel, și antrenorul roman e unul dintre pionii importanți in aceasta ecuație, el fiind omul care-l dorește pe atacant foarte mult. „Or fi turcii siguri…

- Marius Șumudica (48 de ani) e la un pas sa se intoarca in Super Lig din Turcia dupa un singur sezon. Fostul antrenor al lui Kayserispor a acceptat oferta de la Gazisehir Gaziantep, recent promovata dupa play-off, informeaza publicația turca Fanatik. ...

- Marius Sumudica va antrena in Turcia din sezonul viitor, iar antrenorul de 48 de ani il dorește insistent pe Denis Alibec, jucator cu care s-a ințeles formidabil la Astra și cu care a caștigat titlul de campion al Romaniei. In aceasta pauza competiționala, Denis a mai avut o oferta concreta de la Levski…

- Marius Șumudica spune ca maine va pleca in Turcia pentru a semna contractul cu Gazișehir Gaziantep, echipa nou promovata in prima liga turca. „Voi antrena in Turcia, la Gaziantep! Am primit biletele de avion și maine ar trebui sa zbor, dar mai aman, ca mi-e frica. Glumesc, o sa ma duc acolo. Sunt multe…

- Marius Șumudica e aproape sa semneze un nou contract. Fostul campion cu Astra Giurgiu a comentat și numirea lui Bogdan Andone pe banca celor de la FCSB. „Exista doua variante clare. Depinde de mine sa fac alegerea cu care ma identific. La una dintre ele se vrea performanța, sunt 30.000 de fani la meciuri,…

- Denis Alibec (28 de ani) are șanse sa plece de la Astra Giurgiu. Atacantul are oferte din Turcia, Emiratele Arabe, Arabia Saudita și din Bulgaria. Din informațiile GSP.ro, Astra Giurgiu nu este dispusa sa renunțe la atacant pe mai puțin de 1 milion de euro. In momentul de fața, clubul giurgiuvean a…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Shabab, a marturisit astazi ca Denis Alibec (28 de ani), atacantul Astrei Giurgiu, a fost urmarit de doua echipe din Turcia la duelul de duminica seara cu FCSB, pierdut cu 0-1. Tehnicianul, care l-a antrenat pe Alibec la Astra, in anul in care giurgiuvenii s-au incununat…

- Denis Alibec, 28 de ani, se bucura dupa succesul cu CFR Cluj din semifinalele Cupei Romaniei, scor 3-1 (Bud 15 / V. Gheorghe 4, Begue 35, Butean 51). El o vede pe Astra Giurgiu favorita la calificare in acest moment. Atacantul le raspunde și celor care i-au acuzat ca s-ar fi dat la o parte cu FCSB. …