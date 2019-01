Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din sistemul public vor avea salarii mai mari incepand cu 1 ianuarie 2019. Majorarea va fi de 25% din diferenta dintre ce primesc acum si ce este prevazut in Legea salarizarii pentru anul 2022, dupa cum a anuntat, pe 3 decembrie, ministrul Muncii, Marius Budai.Citește și: Virgil…

- "Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi introdusa in sedinta de Birou Permanent pe ordinea de zi, sa fie ceruta pentru dezbatere pe ordinea de zi mai in fata si aprobata de Parlament. Dupa cum am demonstrat de cand am venit la guvernare, imi aduc aminte ca nu a contat ca a fost sambata, duminica sau…

- Marius Budai, ministrul Muncii a anunțat, luni seara, ca in aceasta luna pensiile vor fi platite in toata țara pana pe 15 decembrie. De asemenea, el a declarat ca punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar.…

- Proiectul legii pensiilor a fost adoptat luni de Senat, in calitate de prima Camera sesizata. "Este un pas important, asteptam dezbaterile din Comisia pentru munca din Camera Deputatilor si apoi votul final. Ne dorim ca pana la finalul anului sa adoptam aceasta lege foarte importanta pentru…

- Noul ministrul al Muncii, Marius Budai, spune ca pensiile vor fi platite in continuare atat prin banci, cat și prin Poșta Romana, pensionarii avand opțiunea de a alege. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, declara in urma cu o luna ca vrea ca statul sa nu mai dea 600 de milioane lei anual pentru…

- Noul ministrul al Muncii, Marius Budai, a transmis azi primul sau mesaj oficial pentru pensionari, privind plata pensiilor si planurile sale in fruntea ministerului vacantat de Lia Olguta Vasilescu, transmite Digi24.ro. "E foarte important ca romanii sa se simta respectati si protejati. O sa le spun…

- Intrebat de moderatorul de la Romania TV ce se intampla cu legea pensiilor, Marius Budai a declarat: ”Voi susține adoptarea ei, așa cum am propus-o. Legea este la dezbatere in Senat. Acolo, luni, se va da votul final, dupa care va intra la dezbatere, la Comisia pentru Munca din Camera Deputaților.…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…