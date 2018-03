Stiri pe aceeasi tema

- Mirajul calatoriilor in locuri exotice si al unei munci bine platite ii atrage pe multi romani sa se angajeze pe vase de croaziera. Chiar daca sunt plecati in voiaje de sase sau opt luni, multi spun ca efortul merita din plin.

- Sute de constanțeni au marșaluit pe strazile principale ale orașului, cerand promovarea dreptului la viața al copiilor nenascuți. Ei militeaza și pentru revizuirea, prin referendum, a Constituției, susținand protecția casatoriei dintre un barbat și o femeie.

- Probleme cu alunecari de teren in judetul Dambovita sunt in doua localitati, la Vladeni Dambovita unde 14 case sunt in pericol de prabusire si au fost evacuate familiile care locuiau in ele, precum si la Glodeni, unde a fost evacuata o familie, a anuntat, joi, senatorul Adrian Tutuianu, la intalnirea…

- In general, 8 martie e prilej de promovare a femeilor vizibile, celebre, femei importante – medici, profesori, manageri, femei de succes. 8 martie, insa, este și ziua femeilor pe care nu le cunoaște decat familia ori cel mult vecinii, și a femeilor care robotesc anonime in posturi și funcții prea puțin…

- BERBEC. Pentru unii este vitala incheierea unui ciclul al invatarii, pentru altii reluarea si finalizarea, lucrurile vin intr-o cascada de fapte si de nevoi care se impletesc armonic, iar berbecii au energia necesara sa le rezolve intr-o maniera proprie. TAUR. Fata de ceea ce a fost este…

- Metoda Montessori reprezinta un adevarat stil de viața și o forma de predare care incearca sa respecte ritmul de invațare al fiecarui copil. Cu o viziune bazata pe dezvoltarea integrala a ființei umane inca din momentul nașterii, aceasta metoda folosita in lumea intreaga de peste 100 de ani și in spiritul…

- Copiii cu dizabilitați din orașul Zimnicea, județul Teleorman, dar și din localitațile limitrofe beneficiaza gratuit de terapie, in cadrul Centrului de recuperare și consiliere psihologica ”Doctor Ioan Paunescu” din oraș. De la inființare și pana acum, zeci de copii cu probleme au trecut pragul centrului,…

- Din ce in ce mai mulți parinți aleg pentru copiii lor lentile de contact , in loc sa mearga pe varianta clasica a ochelarilor de vedere. Daca și micuțul tau are nevoie de puțin ajutor pentru corectarea vederii, ar fi bine sa afli ce presupune concret trecerea de la ochelari la lentile, ca sa il susții…

- Adriana Bahmuțeanu vrea sa se marite din nou. Vedeta TV e dispusa sa mearga iar la altar, deși s-ar fi putut crede ca mariajele eșuate cu Silviu Prigoana au “vindecat-o” de așa ceva. Dupa mai multe casnicii eșuate cu Silviu Prigoana, cu zeci de certuri și impacari, la activ, vedeta TV spune ca ar face…

- In cadrul manifestarilor PRO-VITA, editia a III-a, Asociația Maramureș pentru Viața și Familie impreuna cu Centrul Universitar Nord Baia Mare organizeaza vizionarea filmului „The Ghost” – Fantoma mea iubita. Productia a avut cele mai mari incasari in 1990. Este un film american romantic ce ii are in…

- Medeea Marinescu vorbește in premiera despre familie, despre copii, care sunt oaza ei de fericire. Indragita actrița are doi baieți și face tot ce-i sta in puteri ca sa le acorde mai mult timp, fara a-și neglija insa și dragostea pentru teatru. Medeea Marinescu are o cariera fabuloasa in teatru și film…

- Statutul cadrelor militare va fi modificat in perioada imediat urmatoare in Parlament, a anuntat joi, la Focsani, ministrul Apararii, Mihai Fifor. Potrivit acestuia, proiectul de lege a fost deja depus in Parlament, scopul sau fiind acela de a "face viata militarului cat mai buna". "Nu facem altceva…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL si fostul ministru al Culturii! Sotia acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viata. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de Bucuresti din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul Ponta.…

- Nu exista roman care sa nu fi avut, de-a lungul timpului, probleme cu taximetriștii. Razvan Sandulescu, soțul Simonei Gherghe, a povestit experiența pe care a avut-o cu mai mulți șoferi, care au refuzat sa-l duca la destinație pe motiv pentru ca avea… bagaje! „Intrebarea pe care o recepționez in plin…

- Text: Andreea Vasile Arnoud Raskin este un antreprenor social care ajuta copiii fara adapost din lumea intreaga sa aiba acces la educație prin intermediul unei școli mobile pe care a creat-o. Cu ea merge in cartierele marginașe din orașele lumii și pune bazele in educația copiilor care nu au avut șansa…

- Probleme de sanatate pentru un mare actor roman! Vorbim despre Jean Paler, despre care jurnalistii de la Spynews scriu ca a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti. Potrivit acestora, starea de sanatate a artistului este fragila. Citeste si: Avertisment extrem de DUR al unui miliardar:…

- "Pentru parintii care nu gasesc in aceasta perioada o solutie in familie, o bunica, o matusa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primriilor de sector si cu directiile de asistenta sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in general cred ca fiecare familie…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Copiii bogati din Mexic îsi etaleaza viata luxoasa pe retelele de socializare. De exemplu, contul de Instagram &"Rich kids of Mexico&" urmareste postarile celor mai bogati adolescenti din capitala New Mexico.

- Sunt unii oameni care muncesc o viața intreaga sa stranga avere, sa le ofere copiilor case, mașini și ceva bani pentru a porni in viața. Insa sunt alte suflete care viseaza doar sa poata avea o camera, un acoperiș deasupra capului și un pat unde sa le doarma odraslele. Pentru familia Zisu, din comuna…

- La o luna de cand l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al sau, pe Iacob, designerul a postat un prim instantaneu cu el. La cei 39 de ani ai sai, Maria Marinescu (39) schimba din nou scutece. De data aceasta, pentru copilul ei si al actualului ei sot, Alin Petrache, fostul presedinte al Comitetului…

- Ionut Scutaru (40 de ani) a fost abandonat de mama la casa de copii pe cand avea un an, fiind crescut intr-un centru de plasament. Tanarul a trecut peste umilintele si privatiunile la care a fost supus si isi creste singur cei doi copii, continuandu-si studiile pentru a-si implini visul de a se angaja…

- La o luna de cand l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al sau, designerul a postat un prim instantaneu cu el. La cei 39 de ani ai sai, Maria Marinescu (39) schimba din nou scutece. De data aceasta, pentru copilul ei si al actualului ei sot, Alin Petrache, fostul presedinte al Comitetului Olimpic…

- Dieta Mirabelei Dauer i-a pus viața in pericol. Artista recunoaște ca este gurmanda, iar alimentația nesanatoasa i-ar fi daunat inainte de operația suferita. Mirabela Dauer a fost internata in spital, unde i-a fost extirpat un rinichi. Potrivit unor apropiați ai cantareței, se pare ca problemele de…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de șase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, considerat cel mai dur ultramaraton din lume, ce va debuta in 9 martie in Canada, in zona Cercului Polar. Levente Polgar, caruia prietenii ii spun Levi,…

- "Nu am detinut in viata mea vreo actiune. Nu mananc ce gatesc", a spus el. La insistentele reporterului, el a replicat: "Investesc in familia mea si in copiii mei. Copiii mei vor termina facultatea fara sa aiba datorii. Asta este investitia mea”, a spus Tuchman. "Aveti vise cu tranzactii bursiere?",…

- HOROSCOP BERBEC A venit vremea sa treci la fapte, deci sa depasesti faza detaliatelor planuri teoretice, a adunarii de informatii, a studiului aprofundat, pentru ca acum detii toate mijloacele concrete de a-ti pune ideile in aplicare. Toate vor merge ca pe roate pentru ca stii exact pe…

- Autoritatea Naționala pentru Copii și Tineri va derula un program național prin care va deschide depozitele bancare pentru toți copiii nascuți dupa data de 1 ianuarie 2018, potrivit unui proiect de lege al PNR. Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue…

- Dupa ce mai mulți locuitori din Alfa ne-au atras atenția asupra noroiului și baltoacelor din vecinatatea tuturor blocurilor din acest cartier atunci cand este vreme rea si de gunoaiele impraștiate de boschetari, de aceasta data ne vom indrepta atenția spre cartierul Micalaca. Și aici, ca și in Alfa,…

- In perioada 7 februarie - 14 martie 2018, British Council organizeaza a opta editie "British Documentary" la Cinema Muzeul Taranului (Studioul "Horia Bernea"). Documentare din selectia festivalului Grierson vor fi prezentate publicului in fiecare seara de miercuri, de la ora 19.00. Filmele sunt subtitrate…

- Povestea Amandei Scarpinati seamana mai mult cu un film decat cu o istorie care s-ar putea intampla in viața reala. In prezent toți o privesc drept o femeie frumoasa in varsta de 38 de ani, dar foarte puțini știu prin ce a trecut ca sa ajunga astfel și ce supriza avea sa o aștepte in viitor. In luna…

- Dupa ce au fost plimbati pe drumuri mai bine de jumatate de an, Antonia si Alex Velea asteapta astazi verdictul in cel mai important proces din viața lor. Cei doi ar putea afla, marti, verdictul in procesul de paternitate.

- Andreea Balan, dezvaluiri din viata de familie! Ce o ajuta sa treaca peste tot si peste orice, dar si cum se pregateste pentru show-urile sale de exceptie, am aflat de la ea intr-un interviu cu cartile pe fata!

- Andreea Balan, dezvaluiri din viata de familie! Ce o ajuta sa treaca peste tot si peste orice, dar si cum se pregateste pentru show-urile sale de exceptie, am aflat de la ea intr-un interviu cu cartile pe fata!

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Simona Halep joaca joi dimineata unul dintre cele mai importante meciuri din ultimele luni, urmand sa o infrunte pe Angelique Kerber in semifinala la Australian Open. Desi nemtoaica trece printr-o forma exceptionala, fostul tenismen si antrenor roman Sever Dron crede ca Halep are armele necesare pentru…

- Probleme mari pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA 'Carpatica'.Citeste…

- Sute de parinti din Targoviste au semnat o petitie pentru a o "salva" de la pensionare pe doctorita pediatru Marioara Stefan, care este si medic de familie. Oficialii DSP Dambovita considera ca medicul are varsta potrivita pentru a se retrage si i-a fortat mana in aceasta directie "spunand ca are prea…

- Cantareata americana Kelly Clarkson (35 de ani), mama a doi copii, si-a atras numeroase critici dupa ce a declarat ca este adepta corectiilor fizice si nu crede ca este ceva in neregula cu aceasta forma de a face disciplina.

- Ioan Danciu se confrunta cu grave probleme de sanatate. Fostul mare arbitru a fost internat in spital si a fost in coma de ziua sa. In varsta de 65 de ani, acesta sufera de probleme cardiace. A

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Gest emoționant al unui tanar din Iași, adoptat de o familie din Noua Zeelanda. Barbatul de 28 de ani a reușit sa-și gaseasca parinții biologici cu ajutorul oamenilor care s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Tanarul s-a nascut in Iași, in 1990, și a fost adoptat de o familie din Noua Zeelanda,…

- Anda Adam a intrat in aceeași familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, și actuala partenera de viața a acesteia, Bianca Dragușanu. Cantareața Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Sala s-a dovedit neincapatoare, mulți dintre cunoscuții și prietenii invitatului fiind nevoiți sa asiste la eveniment in picioare. „Este masura valorii sale de prozator adevarat... E o luxurianta prezentare a vieții de familie iar meritul deosebit al acestei carți este ca reușește sa ne infrumusețeze…

- Handbaliștii de la CSM București, cadouri pentru copiii cu probleme de la Școala Speciala Sf. Nicolae. Sfarșitul lui decembrie inseamna și finalul campaniei ”Luna Faptelor Bune”, inițiata de CSM București. Jucariile de pluș, carțile și jocurile aduse de fani in schimbul biletului la meciurile ”tigrilor”,…

- Vrem sa aflam cat de bine Viorica și Ionița de la Clejani iși cunosc copiii, dar și cat de multe lucruri știu despre parinții lor, Margherita și Fulgy. De aceea, parinții și copiii lor au fost supuși unui test.

- Sarbatoarea Craciunului pentru marinarii romani Foto: Arhiva. Exista oameni pentru care Craciunul - ca, dealtfel, orice alt eveniment important - este sarbatorit foarte rar acasa, împreuna cu familia. Si asta nu din vina lor, ci pentru ca meseria pe care si-au ales-o si pe care…