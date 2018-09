Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni de la plecarea de la FCSB, Denis Alibec (27 de ani) nu a uitat modul in care a fost tratat de Gigi Becali si Nicolae Dica. Iar varful Astrei a dezvaluit o problema grava cu care s-a confruntat si de care oamenii din conducerea vicecampioanei nu au tinut cont.

- Problema parcului auto de la Complexul Muzeal Arad s-ar putea rezolva in urmatoarea perioada, doar daca se va reuși intocmirea dosarului pentru programul „Rabla”. In acest sens, directorul instituției, Constantin Inel, a inaintat Consiliului Județean Arad un referat pentru a solicita alocarea de…

- Denis Alibec, atacantul cu un singur gol in sezonul trecut de Liga 1 jucat la FCSB, a ținut sa faca lumina in cazul finalului ediției trecute de campionat, dar și in cazul relației dintre el și Nicolae Dica, antrenorul vicecampioanei.

- Asigurarile RCA pe o luna ar putea fi eliminate. Șoferii uita sa le mai prelungeasca, susține Consiliul Concurenței iar companiile de asigurari susțin ca nu sunt profitabile. Aproximativ un sfert din mașinile aflate in circulație nu au RCA valabil, iar polițele emise pe perioade scurte ar fi problema.…

- Nicolae Dica s-a aratat vizibil nemulțumit la conferința de presa de astazi vizavi de imprumutul lui Kamer Qaka (23 de ani) la Poli Iași, insa recunoaște ca n-a putut face nimic pentru a-l pastra. "Am avut o discuție și cu Qaka, și cu patronul echipei. Din pacate e decizia patronului de a renunța la…

- Dragnea, marele absent in perioada post-proteste. Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților pentru data de 20 august, fix in ziua in care a fost convocata o ședința a Biroului Permanent. De altfel, liderul PSD nu a reacționat in mod direct la protestele…

- Florin Tanase, jucat varf de Nicolae Dica in noul sistem 4-3-3 la FCSB, a explicat in fața microfonului TV Telekom, cum i s-a parut evoluția din meciul pierdut cu Astra, 0-1. "Am incercat sa imi ajut echipa, dar am ratat doua ocazii foarte mari. Se intampla. E important ca mi-am creat ocazii și, cu…

- Gigi Becali i-a introdus lui Nicolae Dica o noua clauza in contract conform careia antrenorul poate fi dat afara oricand in schimbul a 60.000 E daca nu se ridica la pretențiile patronului.Gigi Becali anunța anul trecut ca Nicolae Dica, 38 de ani, pleaca de la FCSB daca nu caștiga campionatul! Intre…