- Andrei Versace, unul dintre cei mai renumiți ”baieți de bani gata” din showbiz-ul dambovițean, nu se dezice de aroganțe nici in perioada sarbatorilor de iarna. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat ce cadou fabulos a gasit sub bradul de Craciun controversatul personaj.

- Dupa mai multe esecuri in dragoste, Andreea Marin a gasit puterea sa iubeasca din nou: un angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. Invitata la un post de televiziune, vedeta ii multumeste lui Dumnezeu ca i-a oferit sansa unei noi relatii, mai ales ca nu se astepta la acest lucru. A

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti."Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Citește și: Carmen…

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink. La scurt timp dupa ce a…

- In acest an, artista Global Records Nicoleta Nuca va ramane in Romania si va petrece primele sarbatori departe de Chisinau si de familia ei. Ea va avea mai multe concerte in aceasta perioada, iar Craciunul si Revelionul o vor prinde pe scena sau pe drumuri spre diverse locuri, unde ii va incanta pe…

- Marcel Toader a decis sa renunte la acuzatia de adulter si sa divorteze mai repede de Maria Constantin. Astazi, cand s-a prezentat la tribunal, a avut parte de o surpriza. Pe langa faptul ca Maria Constantin nu s-a prezentat, acestia trebuie sa mai astepte pana cand se vor desparti si din punct de vedere…

- Marcel Toader a decis sa divorteze de Maria Constantin si vrea sa mearga la Tribunal pentru a se separa definitiv de fosta sotie. Afaceristul sustine ca a iertat-o pe artista si vrea sa puna capat certurilor si neintelegerilor dintre ei. Marcel Toader a facut un gest simbolic, pentru a-si lua adio de…

- Alegerea destinatiei de vacanta devine o provocare din ce in ce mai mare in fiecare an. Printre toate ofertele agentiilor de turism care isi trimit clientii in cele mai exotice si spectaculoase destinatii de peste hotare, printre toate biletele low-cost pe care companiile le ofera in fiecare…

- Mirela Vescan este unul dintre cei mai cunoscuti make-up artisti din Romania, un reper al unei lumi fascinante, care e intr-o continua evolutie, a avut parte de un inceput de saptamana de exceptie. S-a urcat intr-un taximetru cu care a mai mers acum patru ani si nu mica i-a fost surpriza cand soferul…

- Chiar daca trece printr-un divort cu scandal, Maria Constantin nu-si neglijeaza cariera. Interpreta de muzica populara a sustinut un concert la Londra, pe 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. A

- Marcel Toader sustine ca Gabriela Cristea circula cu o masina care este trecuta pe firma lui. Afaceristul a fost provocat de o reactie a Oanei Roman, care a sustinut ca fostul sot i-a cheltuit banii prezentatoarei TV. Maria Constantin, decizie de ULTIMA ORA in scandalul divortului de Marcel…

- Ca de obicei, joi, Oana Roman va fi in direct pe Facebook-ul revistei Viva!, la ora 15.00 fix, pentru a aduce in fața voastra toate informațiile saptamanii și, evident, pentru a raspunde intrebarilor legate de viața mondena din Romania. In ediția de astazi, secretele Oanei sunt legate de un personaj…

- Marcel Toader a scapat, in sfarsit, de bunurile Mariei Constantin. Fostul sportiv a lasat, marti dimineata, 10 saci cu haine si alte articole la poarta casei unde locuieste mama interpretei de muzica populara. A

- Dupa ce a acuzat-o ca l-a inșelat, Marcel Toader ii platește soției mai multe polițe, refuzand sa-i faca pe plac și sa divorțeze cat mai repede. Maria Constantin și-ar fi dorit, fara indoiala, un divorț cat mai rapid. Motiv pentru care a apelat inițial la un notar, acolo unde, conform procedurilor,…

- Astazi a fost momentul mult asteptat pentru Maria Constantin, mai exact primul termen al divortului. Aceasta s-a prezentat inca de la prima ora a diminetii la tribunal, insotita de mama si avocatul sau.

- Marcel Toader a mers joi seara la TV si a cerut disperat ajutorul! Afaceristul nu mai stie ce sa se faca inainte cu doar cateva ore de intalnirea cu Maria Constantin in fata magistratilor pentru a pune capat mariajului lor.

- Marcel Toader si Maria Constantin sunt in plin divort, dar scandalul este departe de a se termina. Omul de afaceri a declarat ca sotia lui l-a inselat in nenumarate randuri, cu diferiti barbati, lucru care a afectat-o foarte tare pe artista, care, potrivit spuselor ei, a decis sa mearga la un psiholog…

- Maine este ziua cea mare! Cantareața de muzica populara, Maria Constantin, și fostul afacerist, Marcel Toader, se vor intalni la tribunal pentru a decide soarta fiecaruia. Aceasta a postat pe rețelele de socializare fotografii in care apare foarte slaba, nepurtand sutien, la repetițiile pentru pian.

- Scrisoare lui Marcel Toader pentru mama Mariei Constantin i-a lasat masca pe toți. Afaceristul a citit totul in direct la tv, spre surprinderea celor prezenți in platou. Marcel Toader nu se lasa și continua seria dezvaluirilor despre Maria Constantin, in direct la tv. Pana acum, cei doi nu au divorțat…

- Peste 300 de maltezi isi vor petrece Revelionul in Romania, acestia umand sa soseasca cu doua aeronave pe 28 decembrie si vor sta o saptamana, a declarat, pentru News.ro, Mark Neville Farrugia, directorul agentiei de turism Malta Travel. Numarul turistilor romani care au ales sa-si petreaca vacanta…

- Administratorul blocului care l-a dat in judecata pe afaceristul rau platnic, a primit, recent, prin Asociatia de Locatari, hotararea judecatorilor care admit executarea silita si, totodata, valorificarea lui, scrie click.ro. Citeste si Marcel Toader banuia ca Maria Constantin il insala cu…

- Ce au facut Marcel Toader și Maria Constantin dupa ce au decis sa divorțeze. Afaceristul continua seria dezvaluirilor, in direct la tv. Marcel Toader este convins ca soția lui i-a fost infidela și este in stare de orice pentru a demonstra acest lucru. Se pare ca atunci cand au decis sa se desparta,…

- Maria Constantin s-a saturat sa fie acuzata de infidelitate de cel care i-a fost soț aproape doi ani. Artista a evitat sa vorbeasca urat de Marcel Toader, insa a recunoscut in repetate randuri ca este o perioada grea pentru ea. Maria Constantin crede ca și-a pus sufletul pe tava și este convinsa ca…

- Marcel Toader a intrat in posesia testului ADN, facut pe lenjeria intima purtata de Maria Constantin in seara cand sustine el ca ar fi fost inselat. Rezultatul nu i-a fost insa favorabil afaceristului. A

- In timp ce omul de afaceri s-a dus la laborator pentru a ridica rezultatele testului AND, Maria Constantin era citata la Politie pentru a fi audiata, scrie vip24.ro. Citeste si Marcel Toader a dus la testul ADN lenjeria intima a Mariei Constantin din ziua in care se presupune ca l-a inselat.…

- Marcel Toader a rupt tacerea si a pus capat zvonurilor potrivit carora s-ar iubi cu Geanina Manea, fosta iubita a lui Petru Mircea. Afaceristul a dezvaluit si argumentele care-i sustin alegerea.

- Maria Constantin a fost acuzata de furt și distrugere, iar cea care a acuzat-o este proprietara care a gazduit in garsoniera in care a locuit dupa desparțirea de Marcel Toader. Acum, artista a reacționat.

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin nu mai vrea sa auda acum de Marcel Toader, dar pana sa separe se intrecea in laude la adresa lui. Maria Constantin și omul de afaceri Marcel Toader au decis sa se separe in urma cu cateva luni. Dupa ce s-a aflat ca divorțeaza, Marcel Toader a facut declarații…

- Sunt prieteni de ani buni, drumurile lor s-au intersectat de multe ori, nu a fost insa o relatie intima, ci doar de prietenie. Stransa. Lizeta Haralambie si Marcel Toader, ambii din Constanta, s-au reintalnit in clubul NUBA, din Capitala. Si au avut ce povesti. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania ,…

- Este vorba de o cantareața, care ce credeți, este tot blonda. Pare exact tiparul de femeie pe care il place Marcel Toader, insa relația lor se bazeaza doar pe prietenie și incredere. Surse din anturajul afaceristului au marturisit ca, de cand s-a desparțit de Maria Constantin, Marcel Toader a gasit…

- Alexandru Constantin a rupt tacerea si a dezvaluit cum a reactionat Marcel Toader cand a aflat ca sotia lui, Maria Constantin, a filmat goala, in pat alaturi de el. Actorul a spus ca fostul sot al cantaretei l-a sunat imediat.

- Reacția lui Marcel Toader dupa ce mama lui a fost dusa de urgența la spital. Afaceristul a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le da prietenilor virtuali un sfat. Marcel Toader a postat un mesaj despre demnitate. Fostul soț al Gabrielei Cristea se afla in plin proces de divorț cu Maria…

- Marcel Toader traiește un coșmar și este convins ca fosta lui soacra i-a facut farmece. Afaceristul a povestit in direct la tv, amanunte incredibile. Marcel Toader și Maria Constantin se afla in proces de divorț, iar afaceristul continua seria dezvaluirilor uimitoare despre cea pe care susținea ca…

- Marcel Toader a fost la un institut privat pentru a supune lenjeria intima a Mariei Constantin la un test ADN, scrie spynews.ro. Afaceristul dorește sa afle daca exista urme ale unui cromozom masculin strain. Citeste si Marcel Toader iubeste din nou. Tot o cantareata de muzica populara i-a…

- Afaceristul gorjean Razvan Munteanu și soția lui, Delia, au plecat din nou in vacanța. Cei doi vor petrece doua saptamani, in Maldive. Inca din prima zi, Razvan a vrut sa le arate și prietenilor cum se distreaza acolo, postand fotografii și filmulețe din ”paradis”, pe Facebook. ”Abia a trecut prima…

- Maria Constantin a deschis larg usa garsonierei in care sta, dupa ce s-a despartit de Marcel Toader si a fost vizitata de o echipa de jurnalisti de la o emisiune TV. In cadrul interviului, cantareata a vorbit despre cum i s-a schimbat viata de cand a fost in Cipru, unde a filmat cel mai nou clip. Mai…

- Marcel Toader vrea sa isi refaca viata? La mai bine de doua luni de cand s-a despartit de Maria Constantin, afaceristul a anuntat ca nu renunta pana cand nu isi gaseste sufletul pereche.

- Marcel Toader s-a indragostit, dupa cum chiar el spune pe contul de socializare. Deși toți au crezut ca este vorba despre o femeie, se pare ca lucrurile stau altfel. Marcel Toader nu a divorțat oficial de Maria Constantin insa incearca sa depașeasca aceasta perioada grea din viața lui. Afaceristul…

- La doua luni de la desparțirea de Maria Constantin, Marcel Toader pare ca a trecut peste suferința și este gata sa iubeasca din nou. Omul de afaceri accepta situația in care se afla și traiește fiecare zi din plin.

- Maria Constantin ar fi avut relatii incordate si cu fostii ei socri. Maria Constantin s-a despartit de Marcel Toader, dupa doar doi ani de la casatorie, cantareata de muzica populara aflandu-se la al doilea mariaj esuat, dupa cel cu Ciprian Tapota Lataretu, si el un artist cunoscut, mai ales in zona…

- Mesajul lui Marcel Toader inainte de a-și intalni soția in instanța. Afaceristul nu s-a prezentat pana acum la notar pentru a divorța oficial de Maria Constantin, iar zi de zi posteazape contul de socializare mesaje care lasa loc de interpretari. Marcel Toader iși ține soția in continuare cu sufletul…

- Marcel Toader pare ca este mai mult decat pregatit sa treaca peste divortul de Maria Constantin si sa isi refaca viata. Omul de afaceri a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews, ca isi doreste foarte mult o fetita.

- Cunoscut ca un tip puternic, atletic si fara sa fie macinat de vreo problema majora, Marcel Toader a avut si el sanatatea subreda, ba chiar a fost la un pas de moarte, scrie wowbiz.ro. Citeste si Ce nu ar mai face Maria Constantin intr-o relatie. "Nu as mai insela..." In 2012, Marcel…

- Maria Constantin este mai hotarata ca niciodata sa nu se mai intoarca la inca soțul ei, Marcel Toader. Artista a luat o decizie radicala, in timp ce afaceristul pare ca inca iși dorește.