Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul din pauza Super Bowl este cel mai vizionat eveniment de televiziune din Statele Unite ale Americii, in fiecare an fiind urmarit de peste 100 de milioane de telespectatori. A devenit deja o tradiție ca in pauza finalei NFL sa aiba loc concerte de excepție. Anul acesta, Justin Timberlake a fost…

- Tragedia la Nave (Lucca). Un muncitor in construcții de 38 de ani, de origine romana, a fost gasit mort in locuința in care era gazduit de cațiva amici. Alarma a fost data in jurul orei 7.00. Salvatorii trimiși de 118 cu ambulanțele de la Crucea Roșie din Lucca i-au constatat decesul.…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC),…

- Wozniacki a trișat în finala cu Simona Halep, disputata sâmbata la Australian Open. Aflata în dificultate dupa ce a pierdut trei ghemuri consecutive, iar scorul era 4-3 pentru Halep în decisiv, Caroline Wozniacki a solicitat time-out medical, vaitându-se de dureri la…

- Chiar daca Shakira este pe punctul de a-si pierde vocea, artista nu se lasa si canta in continuare pentru fanii ei. Medicii o avertizeaza ca poate ajunge pe masa de operatie, dar celebra cantareata nu se lasa.

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Probabil cu totii ne-am intrebat la un moment dat ce doare mai rau: sa-ti rupi o coasta sau sa ai hernice, sa ai apendicita sau sa te doara plamanul? Serviciul National de Sanatate din Marea Britanie (NHS) a alcatuit o lista a afectiunilor care pot provoca cele mai groaznice dureri.

- Pauza de iarna din Liga a II-a, iar mai nou, verdictul favorabil al judecatorului sindic, va prilejui echipei Pandurii Targu Jiu sa opereze și primele mișcari de trupe in lotul gruparii de fotbal gorjene. Antrenorul Adrian Bogoi vrea cel puțin 5 nume noi in echipa sa, noutațile urmand sa…

- Unul dintre concurenții de la Exatlon Romania, Ionuț, s-a accidentat destul de serios, el fiind nevoit sa paraseasca spațiul de concurs pe targa. Ionuț din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, show-ul transmis de Kanal D, a avut mari probleme in ediția difuzata sambata, 20 ianuarie. In urma confruntarii…

- Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a putut fi auzit live si la postul de radio Europa FM. Numai ca pauzele de vorbire lungi ale presedintelui au declansat sistemul de siguranta al postului. S-a intrerupt, practic, emisia pentru un blues de…

- Daca te abții sa stranuți poți avea consecințe complet neplacute. Un britanic în vârsta de 34 de ani i-a facut pe doctori sa traga un semnal de alarma și sa avertizeze pe toata lumea ca e bine sa stranuți atunci când vrei sa stranuți. Barbatul s-a abținut sa stranute și a…

- Ce e bine? Coordonatorii actului cultural din Bistrița au ințeles sa sarbatoreasca Ziua Culturii Naționale numai cu valori certe – scriitori de marca, plasticieni consacrați și, desigur muzicieni de prima marime ai scenei romanești. Enumar, nu neaparat cronologic: Ștefan Pop, Anita Hartig, Noua Orchestra…

- Actorul si regizorul american George Clooney va produce, va regiza si va juca intr-un nou serial TV, "Catch-22", adaptat dupa romanul omonim scris de Joseph Heller, revenind astfel in televiziune la aproape 20 de ani dupa ce a parasit distributia serialului "Spitalul de Urgenta" ("ER"), informeaza…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari. ‘In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca majorarile salariale din domeniul sanatații este una dintre marile realizari ale guvernului și asta pentru ca au reușit sa reduca plecarile medicilor din Romania. Liviu Dragnea considera ca majorarile salariale…

- Caz uluitor! O tanara din Republica Moldova a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilului din cauza indiferentei medicilor si a asistentilor medicali. Incidentul a avut loc in urma cu doua saptamani, iar marturiile fetei au fost facute publice de avocaul Promo-Lex Dumitru Sliusarenco.

- Romanii inscriși pe listele medicilor de familie care nu au semnat actele adiționale de prelungire a contractului-cadru din 2017, nu mai pot primi de la aceștia rețete compensate și gratuite, trimiteri la specialiști sau concedii medicale, cel puțin in urmatoarele trei luni

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- Medicii de familie din Arges protesteaza miercuri. Cel putin jumatate dintre ei nu vor semna nicio reteta compensata sau gratuita. Pacientii vor putea doar sa ceara o consultatie, dar vor primi doar retete simple, nu ...

- Delia are planuri mari pentru anul 2018, dar se pare ca acestea nu au în vizor și muzica. Delia și-a anunțat apropiații ca se pregatește sa-și ia o pauza, ca simte nevoie sa se relaxeze, potrivit Wowbiz.ro. ”Delia vrea sa se retraga…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, s-a declarat "nerabdator" sa revina in circuitul profesionist dupa o absenta sase luni, cauzata de o accidentare la cotul drept, informeaza AFP. In varsta de 30 ani, Djokovic, care evoluat ultima oara in luna iulie, la Wimbledon,…

- Printre cei mai fredonați artiști și cele mai ascultate formații romanești de pop, dance, rock și R&B urca duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu, la Hit Revelion 2018, cea mai mare petrecere de revelion din Capitala, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei și ARCUB. …

- Cunoscutul actor Dorel Vișan a ajuns ieri, la Urgența, la Spitalul Universitar de Urgența București - SUUB -, acuzand dureri puternice sub coaste. Medicii l-au internat imediat și i-au facut analize. Diagnosticul a fost colica biliara, spun sursele EVZ.

- Marion Bartoli revine in tenisul mondial. Sportiva franceza, care a fost la un pas de a-si pierde viata din cauza unui virus care i-a afectat sanatatea, se va intoarce pe teren dupa o pauza de patru ani.

- USR vrea sa interzica plicul cu bani dat medicilor. Pacienții vor putea face doar donații doar pentru spitalul de stat unde au fost ingrijiți, nu și individual, pentru medici, potrivit unui proiect de modificare a articolului 34 din Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003. Donațiile vor…

- Un bancher din Germania a avut o sarcina cel puțin dificila. El a fost nevoit sa numere o mulțime de monede, care cantareau nu mai puțin de 2,5 tone. Banii au fost lasați moștenire de un barbat. Abia dupa șase luni bancherul a putut sa spuna familiei care este suma totala. Un fost șofer de camion din…

- Un scrietor de vorbe al napoleonului de buzunar din Palatul Roznovanu pare ca vrea, cu tot dinadinsul, sa-și umple șeful de cacao. Ori poate ca prozatorului, dramaturgului, scenaristului & lingauțului Gabel Andronache i s-a urit cu leafa babana primita din banii ieșenilor și vrea sa iasa din scena furtunos,…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara, Ileana Constantinescu, a ajuns de urgenta la spital, informeaza romaniatv.net. In varsta de 88 de ani, artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala din pricina unor probleme cardiace si a glicemiei marite.

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei intalnește de la ora 19 formația Angolei, in al IV-lea sau meci din faza grupelor Campionatului Mondial care se desfașoara in Germania. Acest penultim joc al tricolorelor are ca miza acumularea unor puncte care sa mențina echipa Romaniei in postura de lider in…

- Astfel de exerciții au loc lunar, in prima zi de miercuri din luna. Miercuri vor avea loc exerciții pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei in toate judetele, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si…

- Parintii unui baietel in varsta de trei luni, decedat in weekend, la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, ii acuza pe medici ca i-au trimis cu micutul acasa, desi copilul era in stare grava.

- Precum ati aflat, eventual, in episodul precedent din serialul ” Primaria cu bulbuci „, Gabriel Andronache e un fost cvasi-jurnalist, actual aproape-scriitor si probabil perpetuu scrib & pupator dorsal de primari pesedisti ieseni, pe baza de leafa babana, platita din bani publici. Ca orice rrromin verde,…

- Fluierat de fanii Galatei la 2-0 cu Alanya, fundașul stanga s-a și accidentat grav la genunchiul drept. Are intindere la ligamentul colateral extern și ruptura a meniscului extern Latovlevici nu scapa de probleme. Sambata, a fost fluierat de galeria lui Galatasaray de fiecare data cand atingea mingea,…

- Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la Spitalul Floreasca din Capitala, la scurt timp dupa ce vestea decesului Stelei Popescu a cazut ca un trasnet, actrita Cristina Stamate nu se simtea bine deloc.

- Lidia Buble a ramas fara voce și a intrat in pauza vocala. Sambata, 25 noiembrie, de la ora 20.00. la “Te cunosc de undeva!”, artista se transforma in Lady Gaga, iar piesa pe care o va interpreta va fi una grea, care ii va solicita la maximum corzile vocale. De altfel, dupa repetiții, Lidia a marturisit…

- Sevilla si Liverpool au fost, marti seara, protagonistele unuia dintre cele mai frumoase meciuri din acest sezon de Liga Campionilor. Condusi cu 3-0, andaluzii au reusit sa revina, sa smulga un egal în prelungiri si sa prelungeasca seria de invincibilitate pe teren propriu. Un moment…

- ”Europa nu va face pauza” din cauza crizei politice din Germania, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE) Margaritis Schinas intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Vom continua sa avansam, prezentandu-ne, asa cum s-a prevazut, pe 6 decembrie, propunerile”…

- Dupa mitingul de saptamana trecuta, reprezentanții medicilor de familie discuta luni cu guvernanții. Sunt nemulțumiți ca primesc prea puțini bani, dar și de birocrația excesiva care ii impidica sa iși faca meseria.

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, recunoaște ca la pauza meciului cu Dinamo, cand scorul era 0-0, a intrat la vestiar și a avut un mesaj dur fața de jucatorii sai. In cele din urma, ardelenii s-au impus cu 2-0. "Știam ca Dinamo are nevoie neaparata de victorie și ca daca vom ține 0-0 vor intra…

- Marcel Pavel și sora sa, Gina Pavel, ambii muzicieni, au acceptat sa vorbeasca despre copilaria lor, care a fost una presarata cu nenumarate greutați. Cei doi trec "Dincolo de aparențe", alaturi de...

- De Ziua mondiala a copiilor nascuti prematur, medicii ginecologi si neonatologi trag un semnal de alarma. Numarul nou-nascutilor inainte de termen a crescut, iar multe femei nu stiu ca prematuritatea poate fi prevenita.

- Extrema stanga Majda Mehmedovici de la CSM Bucuresti este indisponibila pentru Campionatul Mondial de luna viitoare, Muntenegru urmand sa gaseasca o solutie pe postul pe care handbalista campioanei Romaniei era titulara. Majda Mehmedovici (27 de ani) acuza de ceva vreme probleme la unul dintre brate,…

- Medicii de familie si pacienti din toate judetele tarii vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, fata de situatia actuala a sistemul de sanatate, in special fata de problema birocratizarii, dar si fata de lipsa posibilitatii de a elibera anumite retete, astfel incat bolnavii sa nu mai fie nevoiti…

- Deputatul PSD Tamara Ciofu a propus Guvernului modificarea cadrulului legal, astfel incat sa se extinda dreptul de asigurat al absolvenților de medicina pana la data susținerii testului pentru rezidențiat și afișarii rezultatelor finale, se arata intr-un comunicat de presa.

- Mașina rasturnata pe strada Fabrica de Glucoza. O mașina s-a rasturnat, in dimineața zilei de luni, 13 noiembrie, la intersecția strazilor Fabrica de Glucoza și Barbu Vacarescu. Este vorba despre un autoturism SUV, marca Citroen, care a acroșat o alta mașina, cauza probabila a acestui impact fiind neacordarea…

- 'Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei si contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogati si cei mai saraci romani, insa cresterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte cresteri ale productivitatii muncii, care in multe domenii se…