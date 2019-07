Stiri pe aceeasi tema

- Marius Niculae (38 de ani) nu este de acord cu politica implementata la Dinamo de Ionut Negoita, actionarul majoritar al echipei, care si-a inaintat dorinta de a vinde clubul, potrivit Mediafax.In ultimii ani, mai multi jucatori au plecat din ”Stefan cel Mare” pe sume importante, fara ca banii…

- Dinamo se pregatește de plecarea in cantonamentul din Spania și e la un pas sa rezolve cel de-al cincilea transfer din aceasta vara. „Cainii" sunt aproape sa-l inregimenteze pe varful Slavko Perovic (30 de ani). Atacantul sarb Slavko Perovic a fost prezent azi la vizita medicala efectuata la INMS și…

- Frații Jaadi și Papazoglu, aproape de plecare. Conducerea lui Dinamo incearca sa scape cat mai curand posibil, pana se pleaca in cantonamentul din Spania, luni, de jucatorii aduși de Mircea Rednic. Oficialii roș-albilor nici nu s-au ascuns atunci cand le-au prezentat motivele desparțirii fraților Jaadi…

- Dinamo a reușit performanța sa ramana fara antrenor și sa numeasca un altul in aceeași zi. Luni, 3 iunie, in prima parte a zilei, Mircea Rednic a fost anunțat ca finanțatorul Ionuț Negoița nu il mai dorește pe banca tehnica din Ștefan cel Mare, anunța MADIAFAX.Luni seara, la ora 22:30, Dinamo…

- Mircea Rednic nu mai e antrenorul lui Dinamo, in urma unui anunt surprinzator si venit de nicaieri facut de conducerea lui Dinamo. La cateva ore de la despartire, "Puriul" a oferit prima reactie, iar acesta sustine ca decizia i-a apartinut patronului Ionut Negoita, relateaza Mediafax.Citește…

- Dinamo o infrunta de la aceasta ora pe Gaz Metan Mediaș, in meciul considerat „clasicul" play-out-ului. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. „Cainii" au facut o prima repriza extrem de modesta, iar singura sclipire a venit in minutul 18, cand mijlocașul…

- Dinamoviștii nu se mai antreneaza pe stadionul in Ștefan cel Mare pentru a nu mai plati echivalentul a 630 de euro de fiecare ședința de pregatire. S-au taiat cheltuielile la maximum la Dinamo. „Cainii" dramuiesc fiecare ban, mai ales dupa ce-au ajuns sa se imprumute de zor la propriul antrenor, Mircea…

- Dinamoviștii abandoneaza stadionul din Ștefan cel Mare din vara și Rednic cauta sa-i convinga pe suporterii cu bani și pe oamenii influenți care se pretind "caini roșii" pentru a inchiria Arena Naționala. "Cainii" vor sa evadeze din "Groapa". S-au saturat de stadionul din Ștefan cel Mare și vor sa se…