Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect extrem de controversat al deputatului PSD Catalin Radulescu, a fost votat in Comisia juridica din Camera Deputatilor, dupa ce a fost adoptat fara probleme de Senat. La votul majoritar al PSD, deputatii PNL s-au abtinut. Doar USR-istii au votat impotriva. Proiectul va intra cel mai probabil…

- Redoine Faid, infractorul care a evadat pe 1 iulie dintr-o inchisoare din Paris cu ajutorul unui elicopter, a fost capturat dupa trei luni in orașul Creil din nordul Franței, au transmis reprezentanții poliției, citați de BBC.

- Judecatorii Curtii de Apel Iasi au dispus condamnarea definitiva a unui barbat de 37 de ani din Barlad, cunoscut al lumii interlope, care in luna aprilie 2018 a agresat un agent al Politiei Rutiere care l-a surprins in timp ce conducea cu sticla de whisky in mana, transmitand live pe Facebook.

- Temutul lider interlop Ion ClEmparu a primit un diagnostic cumplit din partea medicilor de la inchisoarea Aiud. Disperat, acesta a cerut sE fie operat intr-un spital din afara sistemului penitenciar, dar ar fi fost refuzat.

- Un barbat in varsta de 38 de ani din Sebes a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia la 1 an si 4 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru comiterea infractiunii de santaj. Inculpatul a amenintat o femeie, cu care a avut o relatie, cu publicarea unei filmari compromitatoare in care aceasta aparea…

- Zhang Xiaoen (29 ani), fiul unui om de afaceri de success din Hangzhou, China, risca mulți ani de inchisoare dupa ce a imprumutat zeci de milioane de dolari pentru a iși rasfața pretențioasa iubita.