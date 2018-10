Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui FC Botosani, Costel Enache, a vorbit la ProSport LIVE despre mijlocasul sau Razvan Oaida, cel care a marcat primul sau gol in Liga 1 Betano impotriva celor de la Dinamo si care e convocat pentru meciurile nationalei U21 cu Tara Galilor si Liechtenstein.

- Romania – Țara Galilor, in preliminariile CE 2019 la Under 21. Tricolorii s-au reunit pentru meciul de vineri, de la Cluj-Napoca. Duminica dupa-amiaza, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, a avut loc primul antrenament al tricolorilor Under 21 inainte de duelurile cu Țara Galilor și Liechtenstein.…

- Delegatul echipei FC Botosani, Marius Croitoru, si magazionerul formatiei Poli Iasi, Denis Zmeu, au fost suspendati fiecare cate o luna de catre Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF), care s-a reunit miercuri. Croitoru, care a fost eliminat la meciul cu FC Voluntari (1-1),…

- Atacantul croat Ivan Pesici, 26 de ani, va lipsi in perioada urmatoare din echipa lui Florin Bratu. Dupa meciul cu Astra, 1-2, Pesici a fost diagnosticat cu pubalgie și va lipsi pentru o perioada de cel puțin trei saptamani, anunța TV Telekom Sport. Astfel, croatul va rata mai multe meciuri importante:…

- Schimbat in minutul 54 al meciului caștigat in deplasare cu Empoli, 1-0, fundașul roman Ștefan Radu (31 de ani) a suferit o leziune la mușchii flexori. Romanul va rata urmatoarele 6 meciuri pentru Lazio, inclusiv duelul cu rivala AS Roma și primele doua din grupele Europa League, cu Apollon Limassol…

- Managerul clubului Atletico, Alexandru Meszar, a avut și altfel de emoții la meciul "naționalei" U21. Pentru ca trei dintre titulari, premiera in aceasta campanie, au fost crescuți la clubul sau. Razvan Oaida, 20 ani, mijlocaș defensiv la FC Botoșani; Dennis Man, 20 ani, mijlocaș ofensiv la FCSB, Adrian…

- „Regele” a facut o criza de nervi dupa ce echipa sa, FC Viitorul, a pierdut categoric partida cu FCSB, scor 1-4. Fostul mare decar s-a certat cu antrenorul de portari, cu ziariștii, apoi cu Gabi Balint și Ilie Dumitrescu.