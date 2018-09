Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor surse Realitatea TV, Liviu Dragnea ar avea un plan B pregatit, in cazul in care lucrurile pe plan juridic nu vor decurge bine și ramane cu condamnarea de 3 ani și 6 luni cu executare. Modelul Elena Udrea va fi aplicat și de Dragnea.Planul B e fuga in Israel. De altfel, Dragnea…

- Intalnire de taina la Guvern, marți seara, intre liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila și social-democratul Florin Iordache. Potrivit unor surse REALITATEA TV, scopul intrevederii ar fi fost inlocuirea Andreei Lambru (ALDE) din funcția de secretar general cu Eugen Nicolicea (PSD).Conform…

- Aceștia sunt eroii familiei Dragnea! Ei i-au impiedicat pe protestatarii #Rezist sa-i ia cu asalt nunta lui Ștefan Valentin Dragnea. Surse bine informate au dezvaluit și cat ar fi platit fiului liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru acest serviciu.Panica totala in familia lui Liviu Dragnea, duminica,…

- Evenimentul anului in politica romaneasca! Duminica, 26 august, Ștefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se insoara. Marea petrecere va avea loc la Palatul Snagov.Șeful cel mare și-a invitat toți „coloneii”, iar greii din PSD vor fi nevoiți sa bage mana adanc in buzunar, conform unor…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a anunțat duminica seara ca este posibila desemnarea unui candidat unic al coaliției, la alegerile prezidentiale din anul 2019, iar acesta poate fi chiar din partea ALDE.

- Șeful PSD ar vrea sa promoveze o ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, dar acum premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD. Liviu Dragnea a mai încercat acest lucru și în…

- Judecatorii Curții Constituționale vor dezbate pe 17 septembrie sesizarile facute de PNL, USR, PMP și ICCJ impotriva modificarilor aduse Codului penal, au declarat pentru MEDIAFAX surse din CCR.”Pe 17 septembrie vom dezbate aceste sesizari pe care le-am primit impotriva modificarilor aduse…

- Serviciul pentru Protecție și Paza ar putea fi trecut in subordina Ministerului Afacerilor Interne.Citeste si: Maria Basescu a dat LOVITURA! In timp de fostul presedinte s-a retras, sotia a devenit AFACERISTA de SUCCES Conform unor surse, schimbarea ar urma sa fie votata chiar in sesiunea…