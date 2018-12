Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari descoperiri a fost facuta de minerii din Canada. Mai exact, aceștia au descoperit un diamant galben de 552 de carate, reprezentand cel mai mare diamant descoperit vreodata in America de Nord și al șaptelea cel mai mare din lume, dar care ironic are dimensiunea unui ou.

- Un diamant galben de 552 de carate a fost descoperit recent in Canada și este cel mai mare gasit vreodata in America de Nord, scrie CNN. Compania miniera Dominion Diamond Mines a transmis intr-un comunicat de presa ca diamantul a fost descoperit in luna octombrie in Teritoriile de Nord-Vest ale Canadei.…

- Dupa afluxul de muncitori de prin China sau Vietnam, România se vede nevoita sa caute forța de munca în zone îndeparatate și exotice, totodata. Mai nou, vom importa muncitori din America de Sud, mai exact din Chile.

- Suntem intr-o epoca a vitezei. Da, totul in jurul nostru se mișca și se schimba cu o viteza fantastica. Tehnologia, informația, toate sunt in continua evoluție, granițele se topesc, barierele de limba, civilizație sau cultura nu mai exista. Sunt depașite cu viteza click-ului, sunt condiționate de viteza…

- Documentarul biografic „DESTINE”, difuzat in premiera naționala la KANAL D, in data de 2 decembrie 2018, la ora 13:00, prezinta incredibila poveste de viața a Cristianei Grigore, o tanara de etnie roma care a copilarit intr-un mic sat din Olt, și care din dorința de a-și depași condiția și prin multa…

- La o zi dupa ce s-a aflat ca Florin Salam va parasi Romania pentru a trai in America, a fost dezvaluit adevaraul motiv pentru care manelistul a luat aceasta decizie drastica! El vrea sa iși indeplineasca unul dintre cele mai mari visuri: Roxana Dobre sa devina soția lui. O sursa apropiata cuplului a…

- Elena Udrea ar fi scos milioane de euro din Romania, spre Miami. La DNA, un denunțator vorbea despre investițiile Elenei Udrea in Miami, unde ar fi avut 400 de apartamente. Banii scoși din țara s-ar fi facut prin transferuri bancare impresionante catre banci din Miami. Vorbim de ordinul milioanelor…

- A murit Oltița Chirila, cea care a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrițe din Romania. Ea a jucat pe scena teatrului de revista, timp de 20 de ani, alaturi de regretatul Jean Constantin. Moartea acestuia a fost o grea incercare și pentru partenera sa de scena. Oltița Chirila revenise…