Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, a inceput anul cu o binemeritata vacanța intr-o destinație exotica, Iordania. Impresionata de mirajul deșertului, de profunzimea culturii și de numeroasele atracții turistice invaluite in misterul istoriei, Laura Mușuroaea a rememorat, in exclusivitate pentru Unica, itinerarul, dar și aventurile prin care a trecut in Iordania. Ai inceput anul in Iordania, in vacanța. Cat ați stat acolo și ce ați vizitat? Laura Mușuroaea: Am facut un tur al Iordaniei in 14 zile. Ne-am luat rucsacii și am vizitat toata țara in lung și-n…