- Inspectoratul de Politie Judetean Alba desfasoara activitati de informare a populatiei in legatura cu regimul legal al articolelor cu continut pirotehnic si cu riscurile la care se expun prin folosirea necorespunzatoare a acestui tip de articole. In aceasta perioada, politistii Compartimentului…

- "In principiu, ar trebui sa incercam sa nu continuam festinul din zilele de Craciun, sa o luam mai usor, asta inseamna cu mai putine grasimi, zahar sau alcool. Chiar daca ne-au ramas de la masa de Craciun bunatati, ori sa mancam mai putin, ori sa nu le mai mancam deloc. Sa mergem catre o alimentatie…

- REVELION 2018 Bucuresti. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, câteva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- Meteorologii au emis luni prognoza meteo pentru intervalul 25 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018. Daca in perioada Craciunului si de Sfantul Stefan se anunta vreme deosebit de calda pentru utima decada a lunii decembrie, in ultimele zile din 2017 vremea schimba foaia. La final de an, probabilitatea de…

- Miley Cyrus si Liam Hemsworth, casatoriti in secret in ajun de Anul Nou Intreaga presa a speculat in legatura cu o posibila casatorie in secret a cantaretei americane Miley Cyrus cu iubitul ei, actorul australian Liam Hemsworth, in ajun de Anul Nou. Cei doi s-au cunoscut in 2009 in…

- Anisoara Loghin a prezentat astazi ultimul buletin de stiri la Pro TV Chisinau, scrie protv.md "Doamnelor si domnilor, jurnalul se incheie aici. A fost, de atlfel, ultimul jurnal pe care am avut onoarea sa vi-l prezint. Va multumesc din suflet pentru fiecare clipa de atentie. Cu bune,…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- "Alibec ramane la Steaua, dar daca ramane la Steaua el nu va juca. Daca el joaca si se pregateste, el pleaca. Pentru ca echipele care l-au vrut nu au uitat de el. Ca aia nu stau sa traduca ca el are mofturi si ca face si ca drege. Inca il mai studiaza. Daca el se antreneaza bine si joaca bine…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe doua saptamani, intre 18 decembrie - 31 decembrie 2017. Specialistii spun ca vor fi ploi, lapovita si ninsori abundente in toata tara.

- Conștienta ca nu se va abține de la niciun preparat de la masa de Craciun, Doinița Oancea se pregatește cu o luna inainte. Mai precis iși pregatește atat stomacul, cat și silueta. Doinița Oancea știe ca sarbatorile de iarna nu sunt sunt deloc prietenoase cu silueta ei, mai ales ca nu se numara printre…

- Medicii romani pleaca din tara 15.700 de medici români au plecat din tara si lucreaza în strainatate, în special în Uniunea Europeana. Numarul angajatilor din sectorul cercetare-dezvoltare din ultimii 20 de ani a scazut cu 30% arata unu studiu realizat de Coalitia…

- Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoaca, pleaca in Romania pentru a participa la funeraliile Regelui Mihai I, dupa ce magistrații de la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, i-au permis acestuia sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova in perioada 13-17 decembrie curent. Dorin Chirtoaca…

- Pregatirile pentru sarbatoarea Nasterii Domnului sunt in toi in cel mai cochet orasel din vestul tarii, Sannicolau Mare, unde luna decembrie a inceput festiv, cu deschiderea targului de sezon si aprinderea iluminatului de iarna. Sambata, in 16 decembrie, localnicii si nu numai sunt asteptati, la ora…

- Totuși, de cele mai multe ori, oamenii vor sa aiba o certitudine și se gandesc la viitor, la formarea unei familii și la copii, scrie estisuperba.ro. Citeste si Cele mai bune CUPLURI ale zodiacului. Sunt echipa perfecta SAGETATOR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal sunt…

- Fostul iubit al Andreei Balan, Keo, este in culmea fericirii, pentru ca Misty, iubita lui, este insarcinata. Mai mult decat atat, cuplul a tinut fericitul eveniment secret, astfel ca abia acum s-a aflat ca solista mai are o luna si jumatate pana ce va naste!

- Chiar daca vor plati 400 de lei, opt cupluri din Bucuresti si din judetele Mehedinti, Ilfov si Brasov vor sa se casatoreasca la Poarta Sarutului in noaptea dintre ani. Pentru ca nu conteaza daca mirii au sau nu domiciliul in Targu-Jiu, inca se mai pot depune cereri pentru cei care vor…

- Campania liberalilor aradeni din ultima perioada, cea prin care aceștia susțin ca iși deschid partidul, nu prea da roade. Aceștia anunța periodic aradeni cu nume nu chiar „grele” care „au...

- Ultima etapa din faza grupelor din Liga Campionilor 2017/18 are ca cap de afiș meciul dintre Real Madrid v Borussia Dortmund. Partida este programata pe 06 decembrie, ora 21:45 pe Santiago Bernabeu.

- Dupa ce i-au dat emoții mari lui chef Dumitrescu pentru ca ambii au ales desert, concurenții din echipa portocalie au rasuflat ușurați, caci s-au salvat dupa cea de-a doua proba a semifinalei.

- Matineele organizate in gradinite in ajun de Revelion au starnit nemultumiri in randul parintilor. Ei spun ca reprezentantii institutiilor prescolare le cer achitarea serviciilor prestate de animatori, operatori video sau chiria costumelor.

- Mai mulți primari din Hunedoara au lansat o campanie de strangere de semnaturi, in speranța ca Guvernul va aloca fondurile necesare pentru realizarea unei investiții care va dezvolta turismul. Doua zone din vestul țarii, care au un potențial turistic fantastic, ar putea fi legate printr-un drum național,…

- Bugetul mediu alocat pentru calatoriile in țara a fost de 800 lei de persoana, in timp ce pentru minivacanța in strainatate romanii au alocat 320 euro de persoana. "Cei mai mulți romani au ales sa petreaca in țara minivacanța de 1 Decembrie, Valea Prahovei fiind destinația preferata. Nu vor…

- Nu ar fi reusit sa isi porneasca masina la timp, cand semaforul s-a facut verde, si i-a blocat si pe soferii din spate. De aici si pana la vorbe, in nici un caz dulci, si portiere trantite peste alti soferi calea nu a fost asa de lunga. Este vorba despre un scandal in trafic care a avut loc joi noaptea…

- O filmare deosebit de emoționanta a ajuns virala pe internet și a fost urmarita de o mulțime de oameni. Momentul în care o vaca alearga disperata dupa o mașina care i-a luat puii de lânga ea a frânt inimile tuturor. Clipul video a fost realizat de o organizație care se coupa…

- Ani la rand a fost una dintre cele mai apreciate vedete de la PRO TV, dar acum a luat o decizie radicala. Devenit celebru in perioada 2002-2009, acesta a decis sa se mute din Romania.Mai mult, el iși vinde și toate proprietațile pe care le deține in țara noastra. Dupa ce a instrainat o casa,…

- Vacantele sunt pentru relaxare, rasfat si odihna. Sau pentru calatorii, concedii in locuri minunate si timp frumos petrecut cu familia si prietenii. Multi dintre noi abia asteapta iarna ca sa se retraga in casa si sa se bucure de atmosfera intima a sarbatorilor. Asta presupune, de asemenea,…

- Noaptea magica a Noului An se apropie, iar Hotel Marshal Garden 5* a dat startul petrecerilor. RETRO PARTY? O noapte spectaculoasa in care, dincolo de fascinatia vestimentatiei si atitudinii specifice epocii, regasim ca pregnanta si definitorie imaginea petrecerilor stil Marele Gatsby. Intervalul…

- Fostul vicedirector al Centrului National Anticoruptie (CNA) Cristina Tarna afirma ca nu toti ofiterii Centrului locuiesc in lux si detin masini scumpe. Potrivit ei, multi dintre acestia locuiesc in chirie si nu au nici automobile.

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) trage un semnal de alarma si lanseaza un avertisment catre Guvern. Mihai Daraban spune ca este ferm convins ca in cazul in care companiile multinaționale decid sa-și inchida afacerile din Romania, economia va intra in stare de șoc. "Multinaționalele,…

- Abia revenit la Chisinau dupa o vizita de lucru pe care a avut-o in Italia, Igor Dodon anunta ca pleaca intr-o noua deplasare. De data aceasta, seful statului pleaca la Eravan, unde va avea mai multe intrevederi bilaterale cu oficialii de rang inalt din conducerea Armeniei.

- TAUR: Au cam disparut fluturasii de la inceputul relatiei si au facut loc fiorilor maniei. Legatura dintre tine si partener este din ce in ce mai frageda, mai tensionata. CAPRICORN: Inca nu ai curajul sa ii pui punct, sperand ca lucrurile se vor indrepta. Totusi, ti-e aproape limpede ca mult…

- De Craciun, romanii vor avea o mini-vacanta de patru zile. Acest lucru deoarece 25 decembrie pica intr-o zi de luni, iar prima si a doua zi de Craciun sunt zile libere prin lege. La fel si de Revelion: doua zile de weekend si 1 si 2 ianuarie, libere de la stat. In plus, tot de o mini-vacanta de patru…

- Hans Klemm și-a incheta mandatul, iar SUA a decis cine va fi noul sau ambasador la București. Anuntul a fost facut de Gelu Visan pe pagina personala de Facebook, citata de EVZ.ro. Visan a precizat ca noul ambasador va fi Elias Wexler, considerat un prieten al Romaniei. „Pe data de 04 Octombrie 2017,…

- Timișoreanul Dan Negru ii trimite pe adolescenți la… distracție. El a constatat ca foarte mulți tineri nu știu cum sa iși petreaca timpul liber și au spus, in mediul online, ca vor fi cu ochii in televizor la cumpana dintre ani. ”Ma ingrijoreaza postarile din ultimele zile. La intrebarea Ce faceți de…

- In topul preferintelor ardelenilor din nord-vestul tarii pentru vacanta de Revelion se afla Dubai si Thailanda. Abia pe locul 3 urmeaza statiunea Baile Felix. Locurile in aceste destinatii s-au vandut rapid, iar cele inca disponibile au preturi uriase.

- Igor Dodon anunta ca va intreprinde o vizita de lucru la Roma, in perioada 4 - 6 noiembrie, unde se va intalni cu presedintele Italiei, Sergio Mattarela. De asemenea, seful statului va avea un dilaog si cu Papa Francisc, dar si diaspora moldoveneasca din Italia.

- Dupa ce in urma cu nici doua luni a suferit un accident de masina, Mira de la DJ Project isi anunta deja fanii ca va canta in cinci locuri de Revelion. Noaptea de Revelion este un bun prilej pentru vedete ca sa-si rotunjeasca...

- Sindicatul Energia Turceni, care reprezinta in jur de o mie de salariati ai Complexului Energetic Oltenia, ar putea parasi Federatia Univers. Asta pentru ca cel mai mare sindicat din aceasta federatie, SMEO, a declansat un protest extrem, zeci...

- Mesut Ozil i-a anunțat pe colegii sai de la Arsenal ca se va transfera la Manchester United. Mijlocașul, care va intra la iarna in ultimele șase luni de contract, nu s-a ințeles cu "tunarii" pentru o prelungire a ințelegerii. ...

- Dan Barna, purtator de cuvant al USR, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre candidatura pentru sefia partidului, o competitie in care va concura cu Cristian Seidler si Vlad Alexandrescu. Se va rupe USR dupa Congres? Cum se va raporta partidul la Nicusor Dan?

- Incepand cu data de 17 octombrie Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba vine in intampinarea publicului cititor cu un nou proiect – Bibliobuzul in județul Alba. Proiectul are ca obiectiv derularea unor activitați culturale ce definesc biblioteca drept centru multicultural și urmarește sa satisfaca…

- Romania are printre cei mai putini medici din Uniunea Europeana, raportat la numarul de locuitori. Una dintre cauze este legata de faptul ca, in ultimii 10 ani, peste 14.000 de medici au plecat din tara, multi chiar in timpul rezidentiatului. Statisticile arata ca, anul trecut, la fiecare 6 ore, un…

- Un gorjean arestat preventiv inca de la sfarșitul anului trecut a aflat acum cat mai are de petrecut in spatele gratiilor, dupa ce, intre Craciun și Revelion, a fost implicat intr-un scandal chiar cu fratele sau. A...

- Desprinderea ghetarului din Antarctica are urmari neasteptate! Ce au descoperit cercetatorii sub gheata Separarea unui ghetar urias din Antarctica, in luna iulie, a scos la lumina un ecosistem necunoscut. Ruperea ghetarului le-a oferit cercetatorilor posibilitatea de a cunoaste…

- Florin Tanasescu Un glas, venit de nu știu unde, din intamplare sau poate nu, imi spune: “Treci, treci peste toate”. Sa fie șoapta nerostita-n ceas de zi și auzita acum, in miez de noapte, cand gandul e pustiu ? – Tu cine ești ? Și are vreun rost ca sfatul sa-ți urmez ? – Da, da, ca Dumnezeu, incet,…