Exclusiv: Judecatorii s-au pronuntat intr-unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanta

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au decis ieri condamnarea la patru ani de inchisoare cu executare a Oanei Danciu, psiholog. Cauza a fost instrumentata de procurorii din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. Oana Danciu a fost trimisa in…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta vor redeschide azi dosarul cunoscut generic sub denumirea "Pagubitii Vectraldquo; Cauza este una dintre cele mai mari instrumentate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Constanta, din punctul de vedere al partilor civile. Termenul de azi a fost fixat pentru…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat din Eforie, acuzat de dare de mita. Cel in cauza este acuzat ca in timpul unui control ar fi oferit unui politist din Eforie suma de 1.000 de lei pentru ca acesta sa nu aplice legea asa…

- Azi, la Tribunalul Constanta va avea loc un nou termen intr unul dintre cele mai mari dosare instrumentate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Constanta, din punctul de vedere al partilor civile, cunoscut generic sub denumirea "Pagubitii Vectraldquo; Cauza a fost amanata pentru audierea martorilor…

- Azi la Tribunalul Constanta va avea loc primul termen in dosarul in care se cere intrarea in insolventa a RCJ Farul Constanta Conform portalului instantelor de judecata, la Tribunalul Constanta se afla dosarul 4518 118 2018, in care partile sunt DGRFP Galati prin Administratia Judeteana a Finantelor…

- Inspecția judiciara a comunicat recent datele privind numarul de magistrați din Romania care au fost vizați in ultimii ani de dosare penale instrumentate de catre Direcția Naționala Anticorupție.

- Tribunalul Constanta a decis ieri ca o tanara din Constanta, judecata pentru santaj, sa ramana sub control judiciar. Hotararea instantei este definitiva.Fata a fost trimisa in judecata de procurorii din Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, pentru santaj.Conform actului de sesizare a instantei,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de omor. Inculpatul este suspectat ca, la inceputul lunii iunie, ar fi batut un batran, de 82 de ani, din municipiul Medgidia. Conform anchetatorilor, inculpatul locuia in casa batranului…