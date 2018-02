Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Denisa Tanase s-a afisat pentru prima oara in public de cand s-a aflat ca acestia formeaza o relatie. Ei au fost prezenti la lansarea noului hit al trupei Bambi. Iubitul Denisei este un tanar om de afaceri pe nume Mircea Branzei, care detine cateva sali de sport. Desi in trecut Denisa a preferat…

- Iubitul Denisei este un tanar om de afaceri care deține cateva sali de sport ultramoderne, pe numele lui Mircea, pare sa o fi impresionat pe cantareața cu abilitațile sale, scrie spynews.ro. Citeste si Raluca de la Bambi a ramas fara permis, dar si-a implinit un vis. Acum are sofer personal…

- Denisa Tanase și iubitul ei au facut prima lor apariție publica de cand s-a aflat ca aceștia formeaza o relație. Cei doi s-au afișat la un eveniment monden, unde și-au facut „debutul” imaginii de cuplu, iar cei doi arata de milioane impreuna!

- In urma cu ceva timp, Raluca Tanase, jumatatea blonda a trupei Bambi, a facut-o de oaie, scrie spynews.ro. Din cauza ca a calcat prea mult pedala de acceleratie, senzuala cantareata a ramas fara dreptul de a conduce pentru o perioada de trei luni. Cu toate acestea, blondina a gasit repede o rezolvare.…

- Un cantaret celebru de la noi, cunoscut si apreciat pentru originalitatea de pe scena s-a confruntat, recent, cu o probleme de sanatate destul de grava. Artistul a ajuns pe mana medicilor din cauza alcoolului.

- Un minor in varsta de 17 ani il acuza pe șeful de post din comuna Cernatești ca l-a agresat fizic și verbal in timpul unei audieri desfașurate duminica la postul de poliție din localitate. IPJ Buzau confirma ca exista o ancheta deschisa sub aspectul celor reclamate de tanar. Mihai E. locuiește in Cernatești…

- Surorile de la "Bambi" au trait emotii puternice, dupa ce au ajuns in cabinetul medicului, unde aveau o programare. Prima care a fost sub atenta supraveghere a medicului a fost Raluca Tanase. Frumoasa artista a marturisit in timpul live-ului facut de sora ei mai mica faptul ca are probleme din cauza…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, in anul 2012. Tudose spunea atunci ca Romania nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispuși sa le faca, pentru ca strainii nu dau șpaga "baieților deștepti".Intrebat…

- Una dintre cele mai indragite cantarete de pe scena muzicala romaneasca se bucura din plin de bucuriile iernii. Ultima isprava a Ralucai de la Bambi o sa lase pe toata lumea cu gura cascata. Vedeta a fost tavalita in zapada de i-au sarit fugii.

- Denisa Tanase, jumatatea trupei Bambi, a spus-o in direct! Artista este indragostita, iar sora sa, Raluca, a dat-o de gol. Dupa ce a fost plecata in Dubai, alaturi de iubit, dar si de oamenii care sunt implicati in proiect, aceasta a vorbit in platoul "Star Matinal" despre relatia pe care o are.

- De cateva saptamani bune, Denisa Tanase e fericita in bratele lui Mircea Branzei. Din pacate, de curand, tanarul afacerist a fost implicat intr-un scandal urias cu fosta lui iubita. Aceasta nu vrea sa accepte faptul ca relatia lor s-a incheiat, iar el traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de…

- Bianca Dragușanu, primele declarații dupa ce fratele ei a fost batut crunt. Cei doi au fost prezenți in platoul emisiunii de la Kanal D, unde au povestit despre momentele cumplite. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic, tanarul si-ar fi gasit sfarsitul din cauza ranilor…

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca.

- Noi detalii despre Eugen Stan, cunoscut si ca "politistul pedofil". Barbatul a povestit despre relatia de colegialitate pe care a avut-o cu acesta, explicand ca niciodata nu i-a trecut prin minte ca ar putea fi in stare de asa ceva.

- Nu s-a inteles deloc cu Meme Stoica, doar asa, de ochii lumii, si-au mai zambit! Este vorba de Gabi Tamas, fotbalistul care a avut cateva rafuieli cu directorul sportiv al echipei FCSB, Mihai Stoica. Ultima ”polemica” a lasat, insa, rani nevindecate in ”sufletul” nabadaiosului Gabita. Meme l-ar fi jignit,…

- Fosta mare jucatoare Martina Navratilova (61 de ani) a acordat un interviu site-ului oficial al WTA in care a dezvaluit cele 3 dorințe pe care le are de la actualul sezon din tenisul feminin. "Una dintre dorințele pentru sezonul 2018 ar fi ca Simona Halep sa caștige pentru prima data un Grand Slam,…

- Denisa Tanase, una din solistele trupei "Bambi", a rupt tacerea dupa saptamani bune in care si-a tinut ascunsa noua poveste de iubire. Artista si-a asumat relatia pe care o are cu afaceristul Mircea Branzei si a facut declaratii surprinzatoare atat despre viata privata, cat si despre cariera.

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Denisa Tanase, jumatatea roscata a trupei „Bambi” radiaza de fericire, iar motivul este cat se poate de simplu, iubeste si este iubita. Desi a refuzat sa-si dezvaluie noua poveste de dragoste pe care o traieste alaturi de un tanar de bani gata, Spynews.ro a aflat amanunte picante din viata celeui mai…

- Denisa Tanase si-a schimbat look-ul, iar acum este blonda, la fel ca sora ei, Raluca. Artista s-a filmat in timp ce era cu vopseaua in cap la un salon de infrumusetare din Bucuresti, dar si dupa ce operatiunea s-a incheiat. Rezultatul ii place si chiar o prinde foarte bine. Surprins placut a fost si…

- Denisa Tanase, jumatatea trupei Bambi pare sa fie, acum, extrem de fericita. Iar motivul este legat de noua ei relație, cea cu un om de afaceri cunoscut prin oraș care o rasfața cum știe el mai bine.

- Premierul Ungariei Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau și nici el ca îi considera pe refugiații musulmani în Europa o &"forța invadatoare&", migranți economici în cautarea unei vieți mai bune.

- In ultima vreme, Denisa Tanase, jumatatea trupei Bambi, pare sa fie mai fericita ca niciodata. Iar motivele, deși ea a refuzat sa le dezvaluie, par sa fie legate de noua ei relație, artista fiind amorezata pana peste cap.

- Contractul Andrei, facut public de un fost candidat la primaria Targu Mureș, a facut furori pe internet. Potrivit Bugetul.ro, artista ar fi incasat peste 1 000 de lei pe minut, pentru un concert care a durat doar 40 de minute.Nici Mircea Badea nu a ramas nepasator la acest subiect. Pornind…

- Un barbat din localitatea galateana Ivesti a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de Revelion si-a lovit de mai multe ori fiica de 7 ani, cu o coada de topor. In urma agresiunii, fetita a ajuns in stare critica la spital, cu hemoragie interna si fracturi, si a fost operata pentru a-i fi scoasa…

- Un barbat din localitatea galateana Ivesti a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de Revelion si-a lovit de mai multe ori fiica de 7 ani, cu o coada de topor. In urma agresiunii, fetita a ajuns in stare critica la spital, cu hemoragie interna si fracturi, si a fost operata pentru a-i fi scoasa…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a dat declaratii, miercuri, la DIICOT. El a facut cateva dezvaluiri.

- Liga Naționalade baschet, etapa a 11-a. CSM Oradea a batut Steaua, U-BT Cluj-Napoca a invins la BC Timișoara in uvertura rundei. 22 decembrie CSU Sibiu – Dinamo 111-65 27 decembrie BC Timișoara – U-BT Cluj-Napoca 70-81 28 decembrie Timba Timișoara – BC Pitești 77-82 CSM Oradea – Steaua EximBank 89-81…

- Raluca și Denisa Tanase, dezvaluiri emoționante dupa moartea parintelui Nicanor Lemne, cel care le-a fost alaturi in cele mai speciale momente. Astazi, discipolul lui Arsenie Boca ar fi implinit 103 ani. Azi ar fi implinit 103 ani. Din pacate, am ramas așa descoperite spiritual. Parintele Nicanor Lemne…

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- Nadine, declarații uimitoare de Craciun. Artista a povestit despre evenimentele marcante din viața ei și cat de grea a fost copilaria la casa de copii. Nadine are o familie fericita, un soț care o iubește și un baiețel de 7 ani, care ii seamana perfect. Insa, viața ei nu a fost intotdeauna frumoasa…

- Mirel Radoi se așteapta la o lupta crancena pentru caștigarea titlului in Liga 1. Le enumera printre favorite pe FCSB, CFR și CS U Craiova. Recunoaște ca oltenii au cel mai frumos joc, la fel și Viitorul, in dauna FCSB-ului, echipa antrenata de bunul sau prieten Nicolae Dica. "E o lupta foarte stransa…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de infractiuni grave, cu violenta, comise asupra unui minor in varsta de 16 ani. Fapta a fost comisa pe 22 ianuarie a.c., iar dupa ancheta derulata de politisti si procurorul de caz…

- Declaratii socante ale unui viceprimar din partidul lui Calin Popescu Tariceanu, ALDE. Acesta vrea sa rezolve o problema vitala pentru societate printr-o metoda...inedita. Cum vrea Radu Botez sa purifice aerul in orașul Iasi? Soluția acestuia i-a lasat fara replica pe cei prezenți in ședinta.Citește…

- Regele Mihai a fost exilat din tara de comunisti, dupa al Doilea Razboi Mondial. In noiembrie 1947, el a calatorit la Londra pentru a lua parte la nunta Principesei Elisabeta a Angliei. A cunoscut-o atunci pe Ana de Bourbon-Parma, pe care a decis sa o ia de sotie. La intoarcerea in tara - care i-a surprins…

- Cristina Neagu și-a exprimat regretul pentru faptul ca România a fost eliminata de la Mondiale dupa meciul cu Cehia. „Sunt trista, frustata, dezamagita. Au trecut multe ore de la meci, dar nu mi-am revenit. Ma afecteaza foarte mult ce s-a întâmplat. Am simțit…

- Un barbat de 33 de ani a fost reținut, sambata seara, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau pentru distrugere, loviri și alte violențe, tulburarea liniștii publice și ultraj. Prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Hârlau, Mona…

- Mihaela Radulescu a vorbit despre moarte intr-un articol publicat pe blogul sau. Vedeta si-a impresionat fanii alegand acest subiect, insa a incercat sa explice cum stau lucrurile dupa moartea unei persoane publice.

- Georgianul Lașa Talahadze a evoluat cu succes la campionatele mondiale de haltere, desfasurate la Anaheim, in Statele Unite. Halterofilul georgian a castigat medalia de aur in categoria de greutate de peste 105 kg. Talahadze a reusit un total de 477 de kg.

- Laurențiu Reghecampf a explicat pentru prima data de ce a plecat de la FCSB in vara. Recunoaște ca din punct de vedere financiar FCSB asigura viitorul oricui. "Stii de ce am plecat? Pentru ca am vrut sa ramanem prieteni. ...

- Chiar daca acum a devenit o doamna si este de o frumusete extraordinara, nu la fel stateau lucrurile cand era mica, scrie spynews.ro. Claudia Ghitulescu a fost invitata in emisiunea "Rai da' buni", unde a vorbit despre cat de bataioasa era cand era mica. Aceasta a povestit ca se batea cu colegii…

- Oana Zavoranu l-a atacat dur pe jurnalistul cu care Alex Ashraf a avut o altercatie in la scurt timp dupa ce a ajuns la pomana de lux pe care a facut-o recent. In cadrul unui interviu acordat recent, bruneta a spus ca in urma cu doi ani, tanarul a mai avut un un conflict cu ea. Spre surprinderea vedetei,…

- Dupa imaginile cu bataia care au facut inconjurul internetului, Mihai Gadea a prezentat, a prezentat la "Sinteza zilei", un interviu cu Sandu Matei, protestatarul care l-a batut pe un batran de 71 de ani in fața Guvernului, dupa ce cei doi au avut un schimb de replici.Citește și: Declarație…

- Solistul de la Taxi a publicat un mesaj pe Facebook in care a facut o comparatie amuzanta intre mama sotiei sale si primarul capitalei, Gabriela Firea, noteaza click.ro. „O sa luam masa in oraș; a venit soacra-mea de la Iași. Nu, nu va fi o corvoada. Dimpotriva; va fi o reala, o imensa placere. Pentru…

- Incidentul a avut loc ieri, pe trotuarul de langa Piața Victoriei. Totul a degenerat de la un schimb de replici intre un protestatar și un batran care trecea prin zona. Cei doi s-au contrat pana cand batranul a aruncat cu ruscacul in protestatar. In acel moment individul și-a pierdut cumpatul…

- Dupa ce Oana Roman a vorbit despre el in emisiunea sa online, in care l-a acuzat ca i-a tocat banii Gabrielei Cristea si ca el nu munceste deloc, Marcel Toader a sarit la gatul ei. La randul sau, afacerisutl a avut multe de spus la adresa Oanei Roman. El sustine ca aceasta a avut o iesire violenta,…

- Denisa de la Bambi, detalii despre nunta. Artista și sora ei au fost invitate in cadrul emisiunii de la Antena Stars unde au vorbit despre cel mai important eveniment din viața lor. Spre deosebire de Raluca Tanase, care vrea o nunta cu cel puțin 300 de invitați, sora ei Denisa ar vrea sa organizeze…