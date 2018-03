Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu a publicat un nou episod din serialul "Sa spunem adevarul", iar acest lucru s-a intamplat in momentul in care Ionut Lupescu intervenise prin telefon in emisiunea ProSport LIVE. "Kaiserul" a dezvaluit ca productia actualului presedinte al FRF va avea 12 episoade. Producatorii seriei…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Cristi Pustai, a fost dezamagit de atitudinea pe care jucatorii sai au avut-o in timpul meciului pierdut, luni, cu scorul de 3-0, pe terenul formatiei Dinamo, in prima etapa din play-out-ul Ligii 1. "Din pacate, astazi am aratat rau, am fost o echipa…

- Ratarea play-off-ului i-a determinat pe fanii lui Dinamo sa nu mai vina la meciurile echipei. Astfel, la jocul de azi cu Gaz Metan, in tribunele arenei din "Ștefan cel Mare" au fost in jur de 300 de fani. Numarul e influențat probabil și de decizia oficialilor lui Dinamo, care au vandut abonamentele…

- Antrenorul Florin Bratu ii atrage atenția lui Cristea Opria, impresarul lui Gabi Torje, dupa observațiile pe care acesta le-a facut, anunțand ca jucatorul va pleca in vara de la Dinamo. Tehnicianul a luat și prima masura, iar la meciul de azi cu Gaz Metan mijlocașul e doar rezerva. "Daca domnul Opria…

- Cosmin Barcauan a jucat in Grecia la PAOK si OFI Creta. Fostul fundas e stabilit de multi ani in Salonic, aici unde e casatorit cu o localnica si si-a intemeiat o familie. El a dezvaluit la ProSport LIVE ultimele evenimente legate de PAOK . "Ultimele doua saptamani au fost grele…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Dinamo a ratat in doar doua saptamani ambele obiective pe care le avea: calificarea in play-off și caștigarea Cupei Romaniei. "Cainii" au pierdut cu Astra, 0-2 și au trimis-o pe Poli Iași in play-off, chiar daca moldovenii au pierdut cu Viitorul, 0-2. ...

- Fostul fundas al Rapidului spune ca situatia sa se va clarifica in cursul acestei saptamani si ca isi doreste sa joace "cat mai mult", daca va fi ok din punct de vedere fizic."Doar ma antrenez cu Dinamo, atat tot. Am spus-o de foarte multe ori, voi incerca sa joc afara cat mai mult posibil.…

- Dupa ce amanat startul meciurilor din play-off și play-out, din cauza vremii, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca partidele se vor relua pe 9 martie și a prezentat programul primelor doua etape. Etapa 1 din play-off și din play-out va incepe pe 9 martie, cu meciul FC Botoșani - Juventus București,…

- Tinand cont de haosul existent in vara la echipa, o calificare a Iasiului in play-off tinea de o minune. O minune in care Flavius Stoican a crezut inca de la inceput. Privit la sosirea sa in Copou cu indoiala de multi dintre suporteri si nu numai, in conditiile in care abia retrogradase cu Pandurii…

- Fostul fundas al echipei FCSB, Gabriel Enache, ajuns in aceasta iarna la Rubin Kazan, a marturisit ca tinerii fotbalisti ai vicecampioanei sunt afectati de criticile venite dinspre finantatorul clubului, George Becali. "Am vazut ca pe unii copii din echipa ii afecteaza foarte tare. Eu spun…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Cum se pot cumparat bilete, anunța ucv1948.ro 1) De la casele de bilete situate la Sala Polivalenta din Craiova. Programul de funcționare este zilnic, in intervalul orar 10:00…

- Asteptam comentariile si sugestiile voastre pe live@prosport.ro. De la ora 15:45, candidatul la sefia FRF, Ionut Lupescu, va fi invitatul lui Claudiu Giurgea la ProSport LIVE. Discutam impreuna ultimele detalii ale campaniei anuntate luni in cadrul unei conferinte de presa, la care au participat…

- Programul play-off-ului: derby-ul CFR Cluj - FCSB se joaca in etapa a doua Tintarul play-off-ului Ligii 1: derby-ul CFR Cluj - FCSB se joaca in etapa a doua. CFR Cluj, actualul lider al Ligii 1, va intalni vicecampioana en in etapa a doua a play-off-ului competitiei. Cu trei meciuri ramase de…

- Cu trei meciuri ramase de disputat din sezonul regulat, se stiu deja echipele care vor evolua în play-off si cele care vor lua startul în play-out. CFR, FCSB, CS Universitatea Craiova, Astra, Viitorul si CSM Poli Iasi se vor lupta pentru titlu, iar FC Botosani, Dinamo, Voluntari, ACS…

- Dinamo va lupta astazi de la ora 19:45 pentru a obtine biletul pentru play-off. Elevii lui Vasile Miriuta trebuie sa se impuna in jocul din ultima etapa a acestui sezon regulat al Ligii I pentru a fi siguri ca vor obtine o clasare in primele sase echipe si astfel sa acceada in play-off. „Cainii” sunt…

- Formatia Dinamo a remizat cu FCSB, duminica seara, pe Arena Nationala, scor 2-2, in derbiul etapei a XXV-a a Ligii I, in care a fost egalata dupa ce a condus cu 2-0.Au marcat Pesic '20 si Torje '57 pentru Dinamo, respectiv Man '84 si Teixeira '90+3 pentru FCSB. Dupa golul de 2-2, un fan a intrat pe…

- Gigi Becali i-a dat afara din lot pe Vlad și pe Enache. ”La Roma va apara Stancioiu”. Toate reacțiile dupa derby-ul Dinamo – FCSB 2-2. Primele victime de dupa remiza cu Dinamo sunt Enache, autorul unei mari ratari, și tanarul portar Andrei Vlad. Gigi Becali, patron FCSB: ”Enache nu va mai fi in lot.…

- Unul dintre cele mai asteptate dueluri din fotbalul romanesc, DINAMO vs FCSB, are loc in acesta seara pe Arena Nationala de la ora 20:45, in Liga 1 Betano (etapa 25). Primul gol a fost marcat pentru DINAMO, in minutul 20, de Pesic.

- Derbiul Dinamo - FCSB, contand pentru etapa a XXV-a a Ligii I, penultimaa sezonului regulat, a inceput, duminica seara, pe Arena Nationala, cu o intarziere de aproximativ cinci minute fata de ora stabilita pentru start.Inainte de startul jocului, fanii dinamovisti au pus in scena o coregrafie…

- Dinamo va incepe derby-ul cu FCSB cu portarul Penedo titular si cu internationalul Gabi Torje in primul ''unsprezece'', pentru prima oara de la revenirea sa in Soseaua Stefan cel Mare, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in meciul din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. De…

- Mihai Traistariu a povestit in emisiunea „Star Chef”, difuzata pe Antena Stars, despre cum o referinta la Mihaela Radulescu si Andreea Marin a reusit sa il desparta de iubita. Amuzat, artistul a relatat pas cu pas momentul despartirii. De asemenea, Mihai Traistariu a marturisit ca a avut o relatie cu…

- RONALD GAVRIL - DAVID BENAVIDEZ LIVE pentru titlul WBC la BOX. ONLINE STREAM Antena 3 - VIDEO. Boxerul roman Ronald Gavril se bate duminica dimineața, de la ora 6.00, in direct in exclusivitate la Antena3, pentru titlul mondial in versiunea WBC la categoria semijlocie cu americanul David Benavidez. …

- Intotdeauna cand se joaca meciul dintre cele doua mari echipe bucurestene, are fotoliul de "derby al etapei" asigurat. Avantajul echipei Dinamo nu este acela ca este gazda, fiindca asta conteaza prea putin. Mai mult mizeaza "cainii" pe oboseala fecesebistilor dupa deplasarea din Cetatea Eterna. Avantajul…

- Roș-albii l-au vandut pe Nedelcearu la FK UFA, in schimbul a 600.000 de euro. Stoperul nu va juca impotriva FCSB. El va incasa la ruși un salariu de 300.000 de euro pe sezon. Bomba inainte de Derby de Romania! Dinamo și-a vandut cea mai importanta piesa din defensiva chiar inaintea "finalei" de play-off…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat luni programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Gaz Metan vs Asta Giurgiu va deschide "balul", pe 27 februarie. Derbiul CS U Craiova vs Dinamo se va disputa pe 1 martie, de la ora 20:30.

- Gabi Torje s-a ințeles in cursul zilei cu Dinamo, "cainii" aducand inapoi un maestru al loviturilor libere și al paselor decisive. "Cainii roșii" aur reușit sa dea cea mai rasunatoare lovitura de pe piața transferurilor din Romania! Gabriel Torje, 28 de ani, a acceptat sa revina in Ștefan cel Mare,…

- Dinamo - cu o trupa de aur - Prunea, ”Babicu” Munteanu, Bratu, Danciulescu, Daniel Florea, Iftodi, Marica ori Gica Mihali - a caștigat finala Galei ”Campionii din Oțel”, sarbatoarea retragerii lui Daniel Florea, dupa ce s-au impus, in finala, contra Naționalei Artiștilor. In amintirea vremurilor de…

- Dinamo avea programat ieri, de la ora 11:00, ultimul amical de la Limassol, dar partida s-a anulat in ultimul moment. Motivul oficial este terenul impracticabil, dar sursele GSP susțin ca, de fapt, "cainii roșii" s-au speriat ca ar putea fi implicați intr-un blat, avand in vedere ca echipa cipriota…

- Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Radulescu, este o adevarata vedeta in SUA. Austriacul a primit, recent, un premiu pentru saltul cu parasuta din stratosfera, iar prezentatoarea TV s-a insotit pe acesta peste Ocean. A

- Dinamo i-a pus pe lista de transferuri pe Rivaldinho, Bokila și Oliva, insa pana acum doar primul a primit o oferta din strainatate. Siteul bulgar Sportal.bg scrie ca fiul lui Rivaldo ar putea continua in Europa, dar la Levski Sofia, unde e dorit foarte tare de șefii echipei. Oficialii bulgarilor vad…

- Dinamo a inaintat o oferta pentru mijlocașul croat Ivan Pesici (25 de ani), legitimat in prezent la Hajduk Split, iar transferul are mari șanse sa se concretizeze. Clubul din "Ștefan cel Mare" este gata sa achite o suma modica de transfer, 50.000 de euro, pentru jucatorul care evolueaza pe postul de…

- La fel ca in sezonul trecut, Dinamo intampina mari probleme in a prinde play-off-ul. Cu patru etape inainte de final, roș-albii sunt pe locul 7, cu 34 de puncte și vor avea o misiune extrem de dificila in 2018. Cainii mai au de disputat patru meciuri complicate: meciuri pe teren propriu cu CS U Craiova…

- In ziua in care Dan Petrescu implineste 50 de ani, ProSport va prezinta lista celor mai importante personalitati care impart ziua de nastere cu "SuperDan". Vanessa Paradis – 22 dec 1972. Lumea intreaga a cunoscut-o inca de la 14 ani, cand copilul minune al Frantei a dat lovitura cu hitul…

- Cornel Dinu nu i-a iertat pe Rivaldinho și Bokila pentru ratarile din partida cu ACS Poli Timișoara, terminata la egalitate, scor 0-0. Fostul antrenor al lui Dinamo i-a desființat pe cei doi, pe care i-a numit cocostarci. "In prima repriza am simțit ca vrea sa joace la victorie Dinamo. Au fost multe…

- CSM Poli Iasi – Juventus Bucuresti, de la 17:30, live score, pe ProSport Echipele probabile: CSM Poli Iasi: Koselev – Sin, Frasinescu, Cioinac, Badic – Platini, Qaka, Pedro, Pantiru – Cisse, Cristea Juventus Bucuresti: Stoian – Dima, Neag, Morariu, Carabela – C. Petre, Stoenac,…