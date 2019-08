Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu se straduiește, de dragul celor doi copii, sa fie puternica și sa treaca peste desparțirea de soțul ei, Gabi Badalau. Se pare ca nu mai este mult, pana ce aceștia vor divorța oficial. Claudia Patrascanu a mers weekendul acesta la mare alaturi de copiii ei. Vedeta se afla intr-o scurta…

- Rasturnare incredibila de situatie in cazul Ioanei Filimon. Dupa ce Spynews a anuntat ca prietenii ei l-au acuzat pe iubitul turc de sechestrare, acum va dezvaluim, in exclusivitate, informatii bomba cu privire la situatia frumoasei romance.

- In urma cu nici o zi, Spynews.ro dezvaluia informații bomba despre o situație mai mult decat neplacuta in care s-ar afla nimeni alta decat Ioana Filimon. Fosta Miss Romania pare sa treaca prin momente grele in Turcia, acolo unde ar fi fost sechestrata chiar de catre iubitul ei!

- Un incident incredibil a avut loc pe 10 august la centrul de skydiving Trois-Riviers, din Quebec, Canada. O femeie, amatoare de adrenalina, a sarit de la peste 1.500 de metri, dar parașuta ei nu s-a deschis. In mod miraculos, femeia a scapat cu viața, a notat skynews.com. Numele femeii care a supraviețuit…

- Au trecut trei ani de la moartea Piticului Colorado. Soția acestuia, Madalina Șerban a facut dezvaluiri dureroase despre viața ei. In urma problemelor garve de sanatate, aceasta a incheiat colaborarea cu circul, lucru care i-a afectat situația financiara. „S-a incheiat colaborarea cu circul din pricina…

- O fetita de patru ani a fost transportata la spital, dupa ce a cazut de la etajul al treilea al unui bloc din Cluj-Napoca. Bunicii ar fi pus-o pe pervazul ferestrei, spre interior, rezemata de plasa pentru tantari, care a cedat

- Patru oameni au scapat cu viata dupa ce autovehiculul in care se aflau a fost lovit in plin de un trasnet in timpul unei furtuni. Ei au povestit clipele de groaza prin care au trecut și ce a lasat imensa descarcare electrica in urma ei. The post Patru oameni au scapat cu viata dupa ce masina in care…