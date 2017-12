Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu a marturisit cele doua mari regrete pe care le are ca fotbalist. Primul regret e legat de echipa de club, faptul ca n-a jucat in finala CCE contra lui AC Milan, iar al doilea e de la naționala, sfertul de finala din SUA cu Suedia. "Nu-mi pare rau de nimic din ce am facut ca fotbalist,…

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- "Edu a plecat, dar nu ne va parasi niciodata! Astazi exista inca o stea in Ceruri. Odihneste-te in pace, Edu!", a notat Boavista Porto pe retelele de socializare, adaugand ca drapelul Boavistei va fi coborat in berna. Jucatorul va fi inmormantat miercuri.

- Andreea Marin a oferit in emisiunea "Dincolo de aparente", primul interviu la varsta de 43 de ani. Aceasta a marturisit ca ii multumeste lui Dumnezeu cu fiecare ocazie pe care o are pentru faptul ca i-a oferit multe sanse in viata.

- Angela Tabarța are 30 de ani, este originara din satul Chetroseni, din raionul Hancești, iar deja de 4 ani este stabilita in Italia, la Cento. Povestea ei de viața este cutremuratoare, fiind nevoita, la varsta de 26 de ani, sa plece in lumea mare pentru a asigura copiilor o viața normala.

- Asa cum afirmam si cu alte ocazii, Constantin Bratescu a avut un substantial aport la volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, alcatuind nu mai putin de patru subcapitole. Dincolo de abundenta de termeni de specialitate ce caracterizeaza subcapitolul "Fitogeografia…

- Viata fara credite este posibila si este un fenomen ce ia amploare in Romania. Este vorba de iubitorii de libertate, care au ales sa locuiasca in case mobile, mici si ecologice, ce pot fi independente de energie, apa sau canalizare. Botond Szakacs este cel care, alaturi de familia lui, a dat…

- Are 76 de ani, dintre care aproape 60 i-a petrecut pe scena, si are o poveste de viata care i-ar putea inspira pe scenaristii de la Hollywood. Sofia Vicoveanca a facut marturisiri despre viata petrecuta in fata fanilor, dar si cea privata. Ea nu s-a ferit sa vorbeasca despre dramele care au marcat-o…

- Castigatoarea „iUmor“, actrita Ana-Maria Calita (27 de ani), a acordat un scurt interviu in care a dezvaluit ce va face cu premiul de 20.000 de euro si a lamurit care este relatia pe care o are cu Mihai Bendeac, dupa ce a fost contesta de voci care cred ca a castigat doar pentru ca este „preferata“…

- Un tânar de 27 de ani și-a pierdut viața în aceasta seara, în urma unui cumplit accident ce a avut loc în zona CET. Din primele informații, se pare ca șoferul unei mașini marca Seat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un stâlp de pe marginea drumului.…

- Mesajul Biancai Dragușanu pentru mama ei, de ziua acesteia. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu cea care i-a dat viața și micușa Natalia. Bianca Dragușanu și mama ei au o relație speciala. Madi este implicata total in viața…

- Cuzin Toma (40 de ani) nu mai crede in speranta. De fapt, prima dezamagire din viata lui a fost cauzata de dorinta de a avea speranta. Crede, in schimb, in munca si in ambitie. Asa a ajuns actor. Nu pentru ca si-a dorit, ci pentru ca s-a incapatanat sa le dovedeasca altora ca in viata poti sa faci orice,…

- Dupa trei ani petrecuti la UTA, Sorin Stratila a fost pus pe liber de conducerea clubului aradean. Cu toate acestea, mijlocasul in varsta de 31 de ani nu o duce deloc rau. Oameni instariti, parintii sai ii fac toate poftele.

- Ultimul interviu al regretatei artiste Cristina Stamate. Actrița, care a murit luni dimineața, și-a dedicat viața carierei, spunand ca a jucat teatru chiar și in timp ce era in doliu. Actrița Cristina Stamate a murit, la cateva ore dupa inmormantarea Stelei Popescu. Artista fusese internata, joi, la…

- Cristina Stamate a incetat din viata, luni, la varsta de 71 de ani. In ultimul sau interviu acordat intr-o emisiune tv, marea actrita a vorbit despre regretul ca nu a avut copii si despre dramele prin care a trecut in viata

- Antonia și Alex Velea sunt la fel de indragostiți ca-n prima zi. Cu toate acestea, ca-n orice familie, exista și unele divergențe. Alex Velea a recunoscut, el este cel care cedeaza! Chiar daca la inceput au fost puțini cei care le-au dat mulți ani impreuna, Antonia și Alex Velea sunt și acum la fel…

- Andreea Balan nu iși dorește ca fiica ei sa ii calce pe urme in ceea ce privește cariera. Andreea Balan este prezenta pe scena artistica din Romania inca de pe vremea cand era doar o copila și facea parte din trupa de mare succes Andre, iunde canta alaturi de Andreea Antonescu. Andreea Balan, care este…

- Marea doamna a teatrului romanesc s-a stins din viața, la varsta de 81 de ani. Peste doar o luna urma sa implineasca 82 de ani. Stela Popescu a fost gasita decedata in locuința sa din Capitala, in urma unui stop cardiorespirator. O viața petrecuta pe scena, in mijlocul oamenilor, acolo unde se simțea…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Fagaraș, a murit, dupa ce a adormit cu focul de la aragaz deschis și s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Vineri dupa-masa, fiul victimei, ingrijorat de faptul ca tatal sau nu dadea niciun semn de viata, a anuntat autoritatile. Din pacate, gandurile sumbre ale tanarului…

- Andra a recunoscut ca ii este greu sa se ocupe de toate lucrurile din viața ei, dar cu toate acestea se declara mulțumita cu ceea ce are. Andra, care este casatorita cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța , are o viața extrem de complexa: este artist, soție și mama. Despre cum reușește sa se…

- Portarul Florin Nita a declarat, joi seara, dupa meciul amical cu Turcia, scor 2-0, in care a intrat pe teren inlocuindu-l pe Costel Pantilimon in minutul 71, ca pentru el este un moment important din viata si cu siguranta va inrama tricoul pe care l-a purtat la acest joc."inainte de meci…

- "Cand am inceput sa joc fotbal cel mai mare vis al meu era sa joc pentru tara mea. Viata mi-a oferit, rand pe rand, tot ce mi-am dorit. Am jucat pentru echipa nationala, la diverse categorii de varsta, in aproape 100 de meciuri. Fiecare minut in care am pasit pe teren purtand acel echipament a fost…

- Celebra membra a clanului Kardashian ne-a impartașit cateva dintre secretele show-ului și cum s-a schimbat viața ei in ultimul an. O viața in lumina reflectoarelor, care, pe cata faima și bani a adus, pe atat de mult le-a afectat intimitatea. Dar ea nu se plange, știe ca cele doua fețe ale celebritații…

- E frumoasa, desteapta si apreciata de o tara intreaga! Povestea de viata a Simonei Gherghe porneste din Iasi, in anul 1977. Astazi este unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune din Romania, insa, vedeta nici nu visa ca o sa faca o cariera in jurnalism.

- Simona Halep a acordat un interviu-fulger pentru WTA Insider Podcast in care a raspuns la mai multe intrebari din categoria "No.1 quiz", dezvaluind ca cea mai buna decizie a vieții sale a fost colaborarea cu Darren Cahill, anunța News.ro. ...

- Interviu cu fiul lui Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria a fost un celebru baron al drogurilor columbian, care la apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaina din Statele Unite. A fost cel mai bogat criminal din istorie, cu o avere neta cunoscuta estimata la 30 de miliarde de dolari…

- Nu e una dintre acele vedete care sa-și expuna viața amoroasa, așa ca ne e greu sa aflam ținem pasul cu viața amoroasa a Emmei Stone. Totuși, o sursa din anturajul ei a declarat pentru ”Page Six” ca actrița din ”Lala Land” are un nou iubit. Emma și noul ei iubit Cine e el? Scenaristul SNL, Dave McCary…

- Ce ii cumpara Dana Rogoz fiului ei in fiecare an de ziua lui. La 31 de ani, Dana Rogoz se poate considera o femeie implinita: cu o cariera frumoasa si o familie asa cum si-a dorit mereu, viata Abramburicai este una completa. Chiar de la una dintre cele doua constante din viata sa, sotul sau, Radu, va…

- Andreea Marin are și admiratori, dar și persoane care nu se dau in vant dupa ea. Despre cei care o critica a comentat fosta zana a surprizelor. Andreea Marin, care a divorțat anul acesta de medicul turc Tuncay Ozturk, traiește o noua poveste de dragoste și radiaza in ultima perioada de timp . Fosta…

- Sunt aproape 3 ani de cand Bogdan Apostu a renunțat la cariera de fotbalist in detrimentul celei de agent de jucatori. Nu regreta pasul facut. Vorbește deschis despre lumea impresarilor, cum se iau comisioanele, cați bani a caștigat și peste ce intamplari inedite a dat. ...

- Sorina, fiica uneia dintre cele mai mari handbaliste din Romania, Mariana Tarca, abia a trecut de majorat și este, la randul ei, una din marile promisiuni ale generației tinere. Are 18 ani și evolueaza pentru doua echipe. Atat pentru Corona in Liga Naționala, cat și pentru "satelitul" formației brașovene…

- Si-a implinit cel mai mare vis! Simona Halep este numarul 1 mondial, insa nu se opreste aici. Tenismena are in continuare planuri foarte mari. Este mandra de tot ce a realizat si, daca pana acum s-a axat mai mult pe cariera, sportiva se gandeste la familie si vrea multi copii, insa toate acestea se…

- Președintele Uniunii Coregrafilor din Moldova, Antip Țaralunga, este un impatimit al dansului, reusind de-a lungul timpului sa-I faca atat pe moldoveni, cat și pe straini sa se indragosteasca de dansul popular

- Evenimentul este ocazionat de cea de a II-a editie din acest an a proiectului „Traseul memoriei" din Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi. „Iasii eroilor" propune la Muzeul Municipal 3 teme, si anume expozitiile documentare „Iasii in Primul Razboi Mondial" si „Ion Dimitriu-Barlad – sculptorul…

- Unul dintre mijlocașii care au facut senație pe terenul de fotbal, atat in momentele in care a jucat la Steaua, Rapus, Poli Timișoara sau Unirea Urziceni, cu evoluții apreciate in Liga Campionilor, pare sa fi ajuns de nerecunoscut.

- RAC - Iti ruinezi viata amoroasa prin faptul ca nu ceri ce vrei de la partenerul tau. O relatie e formata din doi oameni care ofera si primesc in mod egal, dar cand daruiesti in mod constant si nu spui care iti sunt propriile nevoi si dorinte, atunci vei sfarsi cu resentimente fata de persoana…

- Doi oameni talentati, nascuti intr o zi de 31 ianuarie, pentru care scena reprezinta un mod de viata. Teatrul le a permis sa si exprime sentimentele, trairile, emotiile, poate revolta, sa invinga lacrimi si sa si conserve optimismul incurabil. Ileana Ploscaru, peste 65 de ani dedicati artei dramatice,…

- Marturisirea cutremuratoare, care ne arata un artist in depresie, a fost facuta intr-un documentar la care George Michael lucrase cu doar 48 de ore inainte de moartea sa. Este vorba despre documentarul intitulat Freedom, care va fi difuzat pe 16 octombrie de Channel 4. „Sper ca oamenii se vor gandi…

- Marcel Toader, imagine de colecție alaturi de fiul lui, Maximilian. Fostul soț al Mariei Constantin a scris și un mesaj in dreptul fotografiei. Marcel Toader pare ca s-a obișnuit cu divorțul de Maria Constantin și iși vede in continuare de copii și nepoți. Afaceristul a postat pe contul de socializare…

- Pentru ca am vrut sa aflam mai multe despre el, l-am rugat pe gospodarul Clauziu Borza sa ne raspunda la cateva intrebari. Care este mancarea lui preferata, cu ce activitate isi incepe ziua, dar si ce meserie si-ar dori sa aiba, aflati in cele ce urmeaza.

- Marcel Iureș a ajuns actor dintr-un accident. Este marturisirea facuta de maestru la vizionarea filmului “Octav”, regizat de Serge Ioan Celebidachi și al carui protagonist este. Pelicula are diseara premiera de gala la Sala Palatului, urmand sa intre in cinematografe din 6 octombrie. Marcel Iureș este…

- Si-a pierdut tatal la 13 ani, dar a continuat sa viseze și sa lupte, ajungand sa caștige Gheata de Aur a Europei. Dorin Mateuț și-a deschis sufletul intr-un interviu despre inceputurile sale in fotbal, saracia copilariei și cele mai frumoase amintiri ale "Generației de Aur".

- Povestea lui David Vraciu, copilul bacauan de 15 ani care joaca in Spania din 2009 Interviu cu tanarul mijlocaș al Valenciei Cum arata o zi din viața lui David Valencia, un colț de rai pe malul Mediteranei. ...