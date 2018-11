Invitat in cadrul emisiunii ”Poligraf”, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a reiterat ca doar o opoziție puternica face ca și cei de la guvernare sa fie mai responsabili. El a amintit de perioada in care s-au aflat comuniștii in fruntea țarii, atunci, spune Voronin, opoziția era una puternica, iar guvernarea mai responsabila fața de cetațeni.