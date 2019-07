Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș a lansat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, un atac la adresa lui Nicolae Robu. Reprezentanții partidului il acuza pe primarul Timișoarei de dezinformare și manipulare. Asta dupa ce edilul-șef a scris pe Facebook despre ultimii pași facuți in materializarea a doua proiecte…

- Ediția cu numarul 126 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre pericolul supraexpunerii copiilor la gadgeturile de ultima…

- Edilul-șef spune ca Timișoara va ajunge sa fie un model de oraș curat, dar nu poate sa estimeze cand se va intampla acest lucru. Mai incearca o metoda și vrea sa-i faca de rușine pe cei care sunt surprinși ca arunca gunoaie pe strada. „Ținta pe care eu am fixat-o ca Timișoara sa ajunga…

- Timișoara este orașul tuturor posibilitaților, cu singura condiție sa ai o ”pila” la primarie. Ultima dovada – astazi, o strada din centrul Timișoarei a fost blocata pentru un eveniment privat la care participanții platesc sa intre, cetațenii fiindu-le interzis de angajații unei firme private de paza…

- 'Vad ca niciun ban nu mai vine de la Ministerul Culturii, care este seful de proiect al CCE. In momentul in care se incheie campania europarlamentarelor, prioritatea mea zero va fi Timisoara 2021. Am identificat si alte surse de finantare, am inceput discutii inclusiv direct la Bruxelles, tinand…

- "Pentru CCE avem o ordonanta de urgenta la care lucram, este posibil ca in sedinta de guvern de saptamana viitoare sa o introducem. Nu ne-am pripit, am lucrat astfel incat sa fie functionala, iar Guvernul Romaniei va aloca o suma suficient de mare pentru proiectele care se vor desfasura in acest…

- „Leii din Banat” le-au dat practic inapoi celor din Banie victoria obtinuta la Craiova in primele doua intalniri din sferturile play-off-ului. SCM Timisoara a cedat prima intalnire de pe teren propriu cu SCMU, scor 78-90, si oltenii au devenit astfel favoriti la calificare. Primul sfert a fost acontat…

- SC MINIMOLD INTERNATIONAL SRL – societate de injectie mase plastice automotive angajeaza personal pentru cele 2 fabrici din Timisoara MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR pe perioada determinata de 1 luna cu posibilitatea de prelungire in functie de abilitati…