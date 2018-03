Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o parte, si de cealalta. CSM a publicat raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a acordat miercuri, pentru 9 mai, un nou termen la care urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius Iacob,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri ca va prezenta Sectiei pentru procurori a CSM cereri pentru administrare de probe si solicitari de aparare. "Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de aparare si…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri ca va prezenta Sectiei pentru procurori a CSM cereri pentru administrare de probe si solicitari de aparare."Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de aparare…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat ieri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala.…

- Procurorul sef al DNA va fi audiat pe 21 martie de Sectia pentru Procurori a CSM, ca urmare a unei sesizari formulate de Inspectia Judiciara. Inspectorii au constatat ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Si adjunctul DNA, Marius Iacob, va fi audiat.

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a declarat, joi, la Ministerul Justitiei, ca motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM privind revocarea Codrutei Kovesi este aproape gata. "Motivarea este aproape gata, probabil pana la sfarsitul saptamanii va fi comunicata decidentilor", a…

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. Reamintim ca sectia…

- Seful Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, a declarat, la prezentarea Raportului de activitate al IJ pe anul 2017, ca este ingrijoratoare abordarea inedita a Sectiei pentru procurori a CSM, care a inlaturat o parte a constatarilor faptice in cazul controluluifacut la DNA. El a spus ca nu vrea…

- Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a afirmat, la prezentarea Raportului de activitate al IJ pe anul 2017, ca este ingrijoratoare abordarea Sectiei pentru procurori, care, in cazul controlului efectuat la DNA, a inlaturat o parte a constatarilor faptice. "Trebuie sa admitem ca…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa il suspende din functie pe procurorul Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- Presedintele Iohannis, la bilantul DNA: Suntem departe de o revocare, tot mai departe DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va…

- Parchetul General sustine, intr-un comunicat de presa, ca avizul negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM propunerii de revocare din functia de sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi confirma "inexistenta unui temei legal pentru luarea unei asemenea masuri".

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat,marti,pentru MEDIAFAX,ca avizul negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA se inscrie in linia unui dezinteres total fata de problemele serioase privind relatia dintre puterea judecatoreasca si cetateni.…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- Judecatorul Cristi Danilet spune, despre anuntul facut de ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a precizat ca va prezenta un “raport privind activitatea manageriala a DNA”, ca un astfel de document recent. Danilet scrie, intr-o postare pe blogul sau , ca, potrivit legii, doua feluri de rapoarte se…

- Inspectia Judiciara anunta vineri, 16 februarie, ca pe data de 12 februarie s-a sesizat din oficiu ca urmare a aparitiei in mass media a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti. "In prezent, o echipa…

- Inspectia Judiciara sustine ca din perioada ianuarie 2017 pana in prezent au fost identificate doua lucrari in care s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul sef al DNA, in prezent fiind cercetata doar in una dintre cele...

- Reacția lui Kovesi in scandalul clasarii dosarului Microsoft. Procurorul șef DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut vineri o prima reacție in scandalul declanșat de Dosarul Microsoft, in care procurorii au renunțat la acuzații in cazul unor foști miniștri. „Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 miniștri…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea Iulianei Crisan in functia de procuror sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta marti decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, în…

- Laura Codruta Kovesi ar fi fost acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Informația…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Inspectia Judiciara a probat-o ca la carte pe sefa DNA Laura Kovesi (foto stanga) si a demonstrat cu probe ca aceasta este numai buna de exclus din magistratura, avand in vedere comportamentul de la sedinta de lucru din 30 martie 2017, care a avut loc la sediul DNA – Structura Centrala, acolo unde au…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

