Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica ar avea probleme cu sotia sa, Corina, informeaza romaniatv.net. Aceasta ar fi schimbat statusul contului de WhatsApp al lui Nicolae Dica, scriind un mesaj ce tradeaza problemele conjugale. A

- Celebritatea nu-i impiedica pe artisti sa fie partenerii perfecti. Asa au stat lucrurile si in cazul unui celebru cantaret ce a facut furori cu piesele sale la inceputul anilor 2000. Acesta a facut orice pentru ca sotia sa sa fie pe deplin multumita, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Raluca, soția lui Pepe, duce o viața lipsita de griji, singura ei preocupare parand sa fie sa iși creasca fetițele in cele mai bune condiții, sa fie mama perfecta pentru el. Dar, cu toate acestea, din cand in cand, iși rezerva timp și pentru ea.

- Mihai Stoica il tine la curent pe Gigi Becali cu tot ce se intampla in cantonamentul din Antalya al ros-albastrilor, iar managerul sportiv pare sa vada numai transformari in lotul lui Nicolae Dica. Citeste si Becali, despre Alibec: Lui tata ii ofereau 5.000 lei pe porc si nu il dadea. Dimineata…

- FCSB a renunțat la serviciile mijlocașului stanga William De Amorim, care nu intra in planurile lui Nicolae Dica. Mijlocașul brazilian William de Amorim, 26 de ani, va juca incepand cu aceasta iarna in Turcia, la Kayserispor, acolo unde va fi imprumutat 6 luni și unde va fi antrenat de Marius Șumudica,…

- Scandalul dintre Ionel Ganea si sotia sa, Dana, continua si de Sarbatori. Dupa ce femeia a anuntat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca este hotarata sa divorteze, fostul mare fotbalist a inceput sa se razbune pe cea care ii este, cel putin in acest moment, consoarta.

- O femeie impreuna cu fiul ei, care se afla in scaun cu rotile, a stat ore intregi, in frig, in fata vilei lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru, asteptandu-l sa vorbeasca cu el. Pe langa durerea de nedescris pe care o simte Lacramioara Stoian cand isi vede fiul imobilizat intr-un carucior, aceasta sufera…

- Vazut de cei mai multi specialisti drept cel mai bun fotbalist din Liga 1 in acest moment, Alexandru Baluta a intrat aproape ”din oficiu” pe lista de transferuri a celor de la FCSB. Gigi Becali a marturisit in repetate randuri, cu o frecventa sporita in ultimele saptamani, ca mijlocasul ofensiv…

- Ilie Dumitrescu a comentat afirmațiile lui Victor Pițurca, conform carora Gigi Becali s-ar fi pregatit in culise sa-l schimbe pe Nicolae Dica chiar cu Dumitrescu. "Vorbesc cu Gigi, dar niciodata nu s-a pus problema sa iau locul lui Dica. Eu ma simt foarte bine acum și nu caut vreun post de antrenor.…

- Florin Salam vorbeste, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre desparțirea de Roxana Dobre! Artistul pune piciorul in drag și explica ce se va intampla cu casnicia sa, dar și in ce relații va ramane cu mama copiilor lui, in eventualitatea unei desparțiri.

- Constantin Budescu, fotbalistului anului 2017 in ancheta GSP, și-a spus parerea despre faptul ca Nicolae Dica l-a pus pe primul loc pe Mihai Pintilii, iar capitanul Florin Tanase nici nu l-a votat. A explicat cum reușește sa treaca peste criticile patronului Gigi Becali. - Dica l-a votat pe Pintilii…

- Scandalul ”Alibec” a inflamnat lumea fotbalului romanesc. Și, probabil, nici nu ar fi putut fi altfel, avand in vedere ca atacantul FCSB-ului a reușit performanța de a gafa incredibil. Mai exact, el a postat o fotografie cu el, la munte, la schi, in timp ce colegii lui se dadeau de ceasul morții pentru…

- Intrat pe lista neagra la FCSB și criticat de Nicolae Dica și Gigi Becali, Denis Alibec ar putea fi salvat de prietenul Marius Șumudica. Presa din Turcia anunța ca atacantul de 26 de ani este dorit de Șumudica la Kayserispor, locul 4. Turcii anunța ca varful va veni in weekend in Turcia pentru a discuta…

- Nicolae Dica a anunțat ce face FCSB cu Moruțan, fotbalist care a negociat sambata transferul la vicecampioana Romaniei. Tehicianul FCSB a dezvaluit ca a avut o discuție cu Gigi Becali și Mihai Stoica și cei trei au decis ca mijlocașul sa joace la formația lui Costel Enache pana la finalul sezonului.…

- Victor Pițurca a dezvaluit ca antrenorul de la FCSB a fost aproape sa fie dat afara, la finalul lunii noiembrie. "Acum cateva etape știam ca se dorea schimbarea lui (n.r. - a lui Nicolae Dica), ca a fost shimbat. A caștigat meciurile urmatoare și a scapat. Depinde de rezultatele echipei. Va imaginați…

- Gigi Becali nu este indiferent la problemele oamenilor, iar cei care ii cer ajutorul nu primesc niciodata un refuz. Magda Coman este o tanara, care se afla in scaun cu rotile si are nevoie de o operatie, iar latifundiarul nu a ramas indiferent si s-a oferit sa o ajute.

- Gigi Becali a vorbit despre cum se implica la echipa și ce strategie trebuie sa respecte antrenorul Nicolae Dica. "Am trait cu emoție tragerea la sorți din Europa League. Dar sunt emoții cu cine cad Dinamo sau Rapid? Nu sunt. Vedeți ca daca nu se implica stapanul se alege praful? Ca așa s-a intamplat in…

- Nicolae Dica a semnat doar pana in vara cu FCSB, iar in urma cu cateva luni Gigi Becali i-a propus acestuia o prelungire de contract, dar tehnicianul a refuzat. "Eram dupa 14 jocuri fara infrangere si mi-a zis sa semnez prelungirea. Am spus ca nu conteaza, important e sa am rezultate. Daca nu voi avea…

- FCSB a ratat sansa de a merge de pe primul loc in primavara europeana. Echipa antrenata de Nicolae Dica a pierdut ultimul meci din grupa, 2-1 pe teren propriu cu Lugano, si termina in spatele celor de la Viktoria Plzen dupa un start perfect in faza grupelor. Infrangerea care inseamna si atragerea…

- Mijlocasul Constian Budescu a declarat, duminica seara, dupa ce a marcat din corner la meciul castigat de FCSB cu Juventus Bucuresti, scor 4-0, in Liga I, ca nu este singurul jucator care executa cornere la formatia lui Nicolae Dica, subliniind ca nu a fost afectat de declaratiile finantatorului…

- Ilie Dumitrescu a stat pe banca celor de la FCSB timp de cinci etape in 2010 și a povestit ca este imposibil ca un antrenor al echipei sa-i puna condiții patronului, in condițiile in care in ultimele saptamani Gigi Becali a subminat autoritatea lui Dica in mai multe randuri.Inaintea ultimelor…

- Pentru play-off, Gigi Becali cere arbitraj video și arbitri straini in Liga 1: ”Platim noi!”. Oficialii FCSB vor sa propuna, in urmatoarea Adunare Generala de la LPF, readucerea arbitrilor straini, pentru meciurile din play-off-ul competitiei. „Nu finantez in totalitate (n.r. – arbitrajul video), ca…

- Marius Sumudica, antrenorul care a obtinut cele mai mari performante din istoria Astrei, il cunoaste foarte bine pe Constantin Budesc si stie ca fotbalistul sta foarte bine din punct de vedere psihic si nu va fi afectat de criticile partonului de la FCSB, Gigi Becali. Gigi Becali…

- Antrenorul de la FC Sevilla va fi operat de cancer la prostata. Eduardo Berizzo, inlocuit cu ”secundul” Ernesto Marcucci. Antrenorul echipei FC Sevilla, Eduardo Berizzo, care sufera de cancer la prostata, va fi operat marti dupa-amiaza, a anuntat site-ul gruparii spaniole. Intoarcerea sa la echipa va…

- Presiunea pe care Gigi Becali o pune pe umerii lui Nicolae Dica, transformand antrenorul doar intr-un intermediar intre patron și jucatori, are toate șansele sa duca de rapa șansele la campionate ale FCSB-ului. Un indiciu e in istoria recenta. ...

- E un adevarat scandal in spatiul public pe tema schimbarii legilor justitiei. Daca alianta PSD-ALDE vrea modificarea acestora pana la finalul anului, strada si opozitia se opun vehement si s-au organizat proteste masive.Citeste si: Tudor Chirila se implica in mobilizarea oamenilor la PROTESTE:…

- Gigi Becali a fost actionat in instanta de un om de afaceri de origine araba. Latifundiarul este acuzat ca a achizitionat mai multe terenuri in judetul Ilfov, unde ar urma sa inceapa o constructie, iar aceasta i-ar bloca cetateanului arab iesirea din curte. Acesta solicita ca Gigi Becali sa cedeze…

- Nicolae Dica a explicat esecul din Cehia: "Stiam ca o sa avem un meci greu. La 0-0 ne-am creat cateva ocazii de a marca. Am avut probleme pe faza defensiva, nu am castigat dueluri aeriene si cei de la Plzen au reusit sa marcheze doua goluri si asa s-a scris istoria meciului. Nu am vorbit cu baietii…

- Presedintele PSD se implica in scandalul cresterii preturilor si sustine ca nu este de datoria Guvernului sa regleze situatia. Liviu Dragnea ia apararea Guvernului si spune ca singura datorie a Executivului este sa ia masuri pentru ca veniturile romanilor sa creasca. "Guvernul nu trebuie sa…

- Nicolae Dica vrea sa se reabiliteze la Plzen, dupa ce patronul FCSB, Gigi Becali, l-a certat pentru infrangerea din campionat, 0-1, la Iași. Antrenorul Stelei a declarat ca jucatorii sai sunt foarte motivați sa obțina un rezultat bun cu Viktoria Plzen, chiar daca Steaua e deja calificata in primavara…

- Gigi Becali a dezvaluit ca l-a telefonat pe Nicolae Dica dupa meciul pierdut cu de FCSB cu CSM Poli Iași, 0-1, și i-a cerut scuze pentru declarațiile facute in direct la TV. "L-am sunat pe Dica dupa meciul cu Poli Iași și i-am cerut iertare daca l-am suparat. Dar i-am zis ca tot asta e opinia mea. Mi-am…

- Este, de departe, cel mai serios component al echipei antrenate de Nicolae Dica. Nu a fost implicat in niciun fel de scandal. Chiar si atunci cand s-a simtit nedreptatit, cazul neconvocarii, in urma cu un an, la nationala, nu a spus nimic. A tacut si s-a pregatit, asa cum o face de cand s-a apucat de…

- Cosmin Contra și Adrian Mutu, la AS Roma. Cei doi au vizitat baza de pregatire a gruparii italiene. Aflați in Italia, unde vor monitoriza mai mulți jucatori, selecționerul Romaniei, Cosmin Contra și managerul sportiv al FRF, Adrian Mutu, au vizitat, sambata, baza de pregatire a echiepi AS Roma. Gazda…

- Esecul Romaniei in amicalul cu Olanda, scor 0-3 (0-0) marti, pe Arena Nationala din Bucuresti, primul din mandatul lui Cosmin Contra ca selectioner al „tricolorilor“, aduce si primele semne de intrebare. Daca infrangerea nu e nici neasteptata, nici condamnabila (Olanda a castigat fara probleme…

- "Am vazut imaginile, dar pe Stoica nu l-am vazut. Eu stiu ca ginerele sau a facut scandal si MM s-a bagat. A fost implicat ca s-a bagat sa nu il mai bata pe ginere-su. I-am spus ca la Loft ca sunt un miliard de draci. Poimaine afli ca a luat foc Loft si ca ISU e de vina. Dracii sunt de vina. Institutiile…

- Tinerele s-au distrat in club pana in zori, insa la plecare a inceput scandalul, scrie wowbiz.ro. Totul a pornit de la o eroare. Una din tinere si-a confundat geaca cu cea a prietenei sale si a fost acuzata de furt. Citeste si Gigi Becali, propunere SOC pentru amanta fotbalistului de la FCSB,…

- Sotia lui Ovidiu Popescu ar fi aflat ca fotbalistul lui FCSB are amanta dupa ce a studiat factura detaliata care continea convorbirile telefonice efectuate si mesajele expediate de cel poreclit “Lampard”, de pe cartela personala!A CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- FCSB și Beer Sheva au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci din etapa a 4-a din Europa League. Echipa roș-albastra a acumulat 10 puncte și s-a calificat in 16-imile Europa League! Dupa meci, Gigi Becali l-a laudat pe antrenorul Nicolae Dica și a vorbit și despre Denis Alibec, cel care a plans dupa…

- Sotia lui Laurentiu Reghecampf încearca sa le rezolve problemele dinamovistilor. Scandalul e mare în "Groapa" dupa ce mai multi jucatori au baut la hotel pâna la 4 dimineata, iar echipa a pierdut, 0-4, cu Viitorul lui Hagi.

- Exclus din lot dupa meciul cu FC Voluntari, dar reprimit la echipa si introdus pe teren in repriza a doua cu CSU Craiova, Denis Alibec va incepe din primul minut confruntarea de maine cu Hapoel Beer Sheva. Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a recunscut ca i-a cerut tehnicianului Nicolae Dica sa il titularizeze…

- FCSB se va duela joi, 2 noiembrie, cu Hapoel Beer Sheva, în etapa a 4-a a grupelor Europa League. Pentru meciul cu formația din Israel, Nicolae Dica îl va titulariza pe atacantul Denis Alibec, 26 de ani, dupa ce acesta a fost exclus din lot și a revenit…

- Victoria spectaculoasa de duminica a confirmat forma foarte buna a ros-albastrilor. Neinvinsa in toate competitiile de la inceputul lunii septembrie, 0-1 cu Viitorul, vicecampioana are 9 victorii in ultimele 11 meciuri, iar in precedentele patru partide a marcat nu mai putin de 20 de goluri.…

- Trei copile au fost greu incercate de soarta, iar nefericirea lor a atins punctul culminant in momentul in care micutele au fost abuzate de varul lor mai mare. Pentru a scapa de situatia crunta de acasa, mama fetelor si bunica lor au ales sa plece si sa traiasca la limita saraciei. Intr-o casa darapanat,…

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a anunțat ca l-a reprimit in lot pe atacantul Denis Alibec in lotul stelist și ca acesta ar putea juca in meciul de duminica, contra celor de la CSU Craiova. Totuși, tehnicianul a luat o decizie drastica. Denis Alibec, 25 de ani, nu va mai fi capitanul echipei,…