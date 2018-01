Stiri pe aceeasi tema

- Juan Martin del Potro se anunta un pion important in sezonul competitional 2018: s-a calificat, joi, in semifinalele turneului ATP 250 de la Auckland, Noua Zeelanda, prin victoria cu 7-6(4), 6-4 in fata rusului Karen Khachanov (48 ATP) si si-a asigurat matematic revenirea in Top 10, incepand de…

- Cornel Ionica anunta proiecte majore pentru Pitesti, acestea urmand sa fie derulate in perioada ce va urma. Acesta a profitat de faptul ca vicepremierul si Ministrul Dezvoltarii au facut o vizita in Arges, asa ca a stat de vorba ei in incercarea de a-i convinge pentru a acorda finantare acestor proiecte…

- Tatal copiilor agresati in lift pe 5 ianuarie 2018 de catre Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, a declarat ca baietelul sau, in varsta de 9 ani, a fost cel care a dezvaluit familiei ce s-a intamplat, precizand, totodata, ca el a fost cel care a difuzat imaginile cu politistul.

- Garbine Muguruza, principala urmaritoare a Simonei Halep in ierarhia WTA, e de parere ca actualul sezon va veni cu multe schimbari ale liderului mondial. Argumentele ibericei? Lipsa din circuit a unei jucatore de tipul Serenei Williams. Depasita de Simona in luna octombrie, cand…

- Tanarul de 17 ani a fost prins, in weekend, de agenții de paza ai societații comerciale. Oamenii l-au observat in timp ce trecuse de casa de marcat cu mai multe produse vestimentare pentru care nu a platit. A fost oprit insa, iar cei de la firma de paza au chemat poliția la fața locului. Oamenii…

- CUTREMURATOR. Baiatul de doi ani disparut inca de vineri a fost gasit MORT. De necrezut unde a fost descoperit cadavrul Baiatul in varsta de doi ani disparut de la domiciliu, vineri seara, si cautat de peste o suta de persoane a fost gasit decedat. Trupul neinsufletit a fost descoperit pe un teren la…

- Un copil de zece ani din satul Ermoclia, raionul Ștefan Voda, a ramas fara un deget, dupa ce o petarda i-a explodat in mana. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul raional. Doctorii au incercat sa-i coase degetul la loc, dar a fost prea tarziu.

- Detalii importante din viata familiei Maleon ies la iveala • Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, face declaratii in exclusivitate • Ce crede acesta ca s-a intamplat in acea noapte in casa celor doi soti • Detaliile oferite de el ar putea fi elementele care sa explice…

- Un adolescent de 16 ani din Harsova a fost injunghiat in aceasta dupa amiaza de un alt barbat din localitate. Un echipaj al Serviciului de ambulanta l a preluat pe tanarul care avea leziuni in regiunea abdominala si l a transportat la Spitalul Judetean. Baiatul era constient in momentul preluarii de…

- Cititorii „Evenimentului zilei” l-au ales pe președintele Klaus Iohannis drept cel mai popular politician al anului, dupa trei ani consecutivi in care topul a fost dominat de fostul șef al statului, Traian Basescu

- Luiza Radulescu Pintilie Cu siguranta nu e o intamplare ca Amalia Suruceanu – artist plastic din Campina – poarta prenumele celei care, de la un capat al lumii, e cunoscuta drept regina muzicii fado, muzica sufletului, a destinului,a emotiei in stare pura: Amalia Rodriquez. Si nici ca isi prelungeste…

- TURDA, 21 decembrie 2017 – Pentru a stimula colectarea separata a deșeurilor in vederea atingerii țintelor obligatorii de reciclare la nivel local, Primaria Municipiului Turda, grupurile de reciclare Green Group și

- O cunoscuta blonda din showbiz-ul romanesc a decis sa faca nunta peste cateva luni. S-a casatorit civil in urma cu cativa ani, iar acum pregateste o petrecere in cinstea casniciei lor, dat fiind faptul ca atunci nu au stiut multi oameni ca au spus „Da" in fata ofiterului de Stare Civile.

- Simona Halep (26 de ani) e lider mondial si nu ii mai e frica de nicio adversara in acest moment, dar lucrurile nu au stat intotdeauna asa. In trecut, Simona a dezvoltat un complex fata de o jucatoare la care putini s-ar gandi. Halep a dezvaluit care a fost declicul din cariera…

- Managerul Centrului de plasament temporar al copiilor si tinerilor orfani in perioada postinstitutionala „Vatra” si un angajat al centrului au ajuns pe mana judecatorilor, fiind invinuiți de procurori de moartea unui minor. Copilul de 11 ani a fost izolat, pe 30 noiembrie 2016, intr-o camera din institutie…

- O profesoara de la Școala Gimnaziala ”Liviu Rebreanu” din Miercurea Ciuc a fost împinsa și lovita de un elev de clasa a șaptea, fara niciun motiv. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție…

- Reprezentantii Guvernului au convenit cu Casa Regala detaliile funeraliilor Regelui Mihai. Conform unor surse guvernamentale, citate de Mediafax , funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in intervalul 14-16 decembrie. ”Reprezentantii Guvernului si cei ai Casei…

- Nu este zi în care sa nu apara știri cu tineri care și-au pierdut viața în urma unor accidente cumplite, dupa ce au apasat prea tare pedala de accelerație. Teribilismul vârstei, mașinile scumpe, dar și gândul ca sunt nemuritori îi fac sa tureze motoarele la maxim și…

- SC Cazare Cantine Motru a solicitat inca din luna noiembrie conducerii Complexului Energetic Oltenia rezilierea pe cale amiabila a contractului incheiat in aprilie cu CEO in privința acordarii mesei calde și rece pentru salariații carierelor Roșiuța, Lupoaia și ai ELCFU. Societatea motiva,…

- PARINTI, ATENTIE LA COPII! Un baiețel de cinci ani, din comuna Ivești, a ajuns la Spitalul de Pediatrie Iași, cu fractura deschisa la un picior, fiind accidentat de o autoutilitara care circula pe DN 11 A. Baiatul se juca nesupravegheat de parinți, fix in mijlocul drumului, cu mai mulți copii! Copilul…

- In cursul zilei de marți, 28 noiembrie 2017, tanarul de 23 de ani, din Ciumbrud, care a provocat un groaznic accident rutier, sub influența bauturilor alcoolice, a fost trimis la Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru dispunerea masurilor legale. Baiatul și-a petrecut noaptea in arestul IPJ,…

- Francisca, tanara care a prezentat evenimentul ”Femei de succes”, a vorbit despre momentul petrecut pe scena. Bruneta a dezvaluit ce au facut organizatorii dupa ce au trimis-o acasa pe actrita, desi au vazut ca aceasta nu se simte bine.

- Diana de la "Insula Iubirii" șocheaza pe toata lumea! Cunoscuta bruneta a luat o decizie radicala cu privire la viața ei publica. Tanara se retrage din showbiz, dar are un motiv bine pus la punct.

- Campania HOSPICE Casa Speranței iși propune sa rastoarne paradigma 'Timpul inseamna bani' și sa indrepte atenția asupra nevoii de a asigura timp de calitate persoanelor care sufera de boli incurabile. In Romania, doar 9% dintre pacienții cu prognostic limitat de viața au acces la servicii paliative…

- Sfarsitul de saptaman vine cu schimbari bruste de temperatura pentru anumite regiuni din tara. Meteorologii anunta ca ciclonul Olaf va patrunde din tara noastra duminica, prin nordul tarii. In zona de nord a Romaniei si in cea de nord-vest, precipitatiile se vor transforma in ninsoare.Totodata, specialistii…

- Celebra jucatoare de tenis Serena Williams (36 de ani) se marita cu Alexis Ohanian, co-fondatorul rețelei sociale Reddit. Evenimentul va avea loc joi, 16 noiembrie, potrivit presei. Cei doi se logodisera anul trecut, pe 29 decembrie. Site-ul britanic dailymail.co.uk a scris astazi ca invitații au aflat…

- Am remarcat implicarea mai multor institutii in acordarea unui ajutor financiar pentru baiatul de doar 13 ani, Ionut Zavoianu, care lupta cu nemilosul cancer. In acest context, conducerea Sc. Gimn. Nr. 1, Bistrita, a organizat o actiune de amploare cu o valoare educativa mai mare decat o simpla colecta.…

- Mulți au crezut de-a lungul anilor ca soția Prințului Charles și soacra sa, adica Regina Elisabeta a II-a, se au ca șoarecele și pisica, dat fiind faptul ca aceasta i-a dejucat planurile reginei de a avea o monarhie ferita de scandaluri. Dar ce se-ntampla de fapt intre ele? Nora și soacra. Camilla și…

- Un nou cuplu bomba 'pe piata' din Romania. 'Baiatul' lui Klaus Iohannis se iubeste cu fata unui fost mare fotbalist. Este vorba despre Victor Cornea, care a fost asimilat cu apelativul de 'baiatul lui Iohannis' dupa ce dupa ce a fost fotografiat alaturi de seful statului, pe un teren de tenis.Citeste…

- Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu” organizeaza in perioada 9-10 noiembrie 2017, in aula „ Basil Iorgulescu ”, manifestarea anuala dedicata ZILELOR PAMFIL SEICARU, editia a XIV-a. Programul cuprinde : 09 noiembrie, orele 11.00 - Sesiune de comunicari si referate cu tema: „100 DE ANI DE LA…

- Casa de Cultura ,,C.D Aricescu“ din Campulung a gazduit proiectia speciala a lungmetrajului Meda sau Partea nu prea fericita a lucrurilor, in regia lui Emanuel Parvu. In carne si oase, pe scena din Campulung, regizorul Emanuel Parvu si-a invitat actorii din film pe scena pentru ca muscelenii prezenti…

- Emisiunea ”Vocea Romaniei”, difuzata de televiziunea Pro TV, a fost lider de audienta pe toate categoriile de public, vineri seara, in intervalul orar 20.31 – 23.33, in care a fost urmarita de peste 1,3 milioane de telespectatori la nivel national. Cea de-a treia runda a Confruntarilor a fost urmarita…

- Mihai Albu este foarte suparat pe Iulia, cea care i-a fost soție timp de opt ani. "Weekend-ul viitor o sa il petrec alaturi de fetița mea, așa ca vor fi doua zile superbe, doar noi doi și vom merge prin parc, la aer curat, dar și la film. O sa facem tot ce ii place Mikaelei și contribuie la dezvoltarea…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, joi, un atac dur la adresa Guvernului, privind masurile fiscale anunțate de coaliție, spunând ca aceasta se comporta ca omul care câstiga tot mai mult, dar se împrumuta tot mai mult de la banci."Acum câteva luni, când…

- Un baiat de 10 ani isi expune in fiecare dimineata la vanzare jucariile. O face intr-un gang din orasul Mioveni si spune ca care are nevoie de bani pentru a-si cumpara haine de iarna. Tulburatoarea poveste a baietelului a starnit in doar cateva ore mii de reactii, sute de persoane oferindu-se…

- Povestea unei mame care a refuzat sa accepte ca și-a pierdut copilul a emotionat o lume intreaga. Helen Barnes, pe numele ei, a aflat inmarmurita ca fiul ei, Jack, in varsta de 19 ani, a fost gasit de catre Poliție cu ștreangul de gat, intr-o padure.

- Programul-pilot are rolul testarii a diferite modele de drone pentru sarcini precum transporturi de marfa sau operatiuni de aprovizionare in situatii de urgenta.Numeroase companii, inclusiv Amazon, Alphabet, UPS si Intel, sunt interesate de utilizarea dronelor pentru diverse sarcini, dar…

- Tsiuri Kvaratskhelia, o femeie din satul Bashi, Georgia, a socat o lume intreaga. Aceasta isi tine fiul mort intr-un sicriu in casa. Baiatul batranei a murit la varsta de 22 de ani, dar familia a decis sa nu-l ingroape, pentru ca fiii lui sa il cunoasca. La inceput, ea a folosit balsam pentru intretinerea…

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanașu, a subliniat sambata ca CNMR nu se va transforma intr-un partid politic. "Nu ai cum sa pui universitați, instituții, academii sa formeze un partid politic. (...) Lasați-i sa vorbeasca,…

- "La locul incidentului a ajuns un echipaj al Ambulanței, cu un medic. Copilul era conștient, dar prezenta un traumatism cranian cu o posibila fractura craniana, traumatism toracic, arsura de gradul doi pe membrul superior drept și membrul inferior stang. Copilul a fost transportat la Unitatea de…

- Purtatorul de cuvant al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, Smaranda Marcu, a declarat, miercuri, ca un baiat in varsta de 10 ani a suferit mai multe arsuri, dupa ce s-a jucat, impreuna cu un coleg, cu un diluant. Sticla a fost gasita la marginea gardului…

- Primele imagini de la botezul lui Tiago, baiatul lui Adrian Mutu. Fotbalistul și soția lui, Sandra Bachici, iși creștineaza astazi baiețelul, la biserica din Pipera. Vezi toate (8) fotografiile FOTO: Vlad Chirea Zi mare pentru fostul fotbalist Adrian Mutu. Duminica, 15 octombrie, acesta face nunta…