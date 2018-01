Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 28 de autovehicule, la 7 dintre ele fiind constatate defectiuni tehnice. La data de 10 ianuarie a.c., politistii rutieri…

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Cu o luna in urma, Libertatea a aratat ca o mașina a plecat cu numere false din curtea RAR Voluntari . Sesizarea noastra catre Guvern și Ministerul de Interne a ramas fara raspuns. Facem acum dovada cum un numar de inmatriculare este plimbat de la o mașina la alta, intr-o hora a evaziunii fiscale care…

- Mașinile vechi au sufocat piața auto de la noi din țara. Anul trecut, dupa eliminarea timbrului de mediu, vanzarile au explodat. Romanii au cumparat un milion de mașini vechi, jumatate aduse din import. Doar 10 la suta dintre acestea au fost verificate serios.

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului 2017. Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea…

- Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea inmatricularii masinilor second-hand. Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea inmatricularii masinilor second-hand. Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat. Majoritatea mașinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara sa o verificare prealabila…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat,…

- Prima zi din acest an a venit cu modificari și in domeniul auto. Cei care dețin autoturisme mai vechi de 12 ani vor trebui sa suporte costurile cu inspecția tehnica periodica anual. Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, romanii cu masini noi vor avea o supriza placuta referitor la inspectia tehnica periodica…

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- Guvernul vrea sa gaseasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului…

- La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor pe care le au , potrivit unui act normativ care a aparut recent in Monitorul Oficial. Concret, autovehiculele vor putea trece de inspecție cel mult cu defecte minore, iar daca va…

- Retrospectiva 2017: Anul care se apropie de final a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental „Rabla”. Pe de alta parte, la nivelul ministerului…

- In primele 11 luni ale anului in Romania, circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate, in crestere cu 14,64% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de masini second hand a ajuns la 474.487 de unitati, echivalentul unui salt de peste 71% raportat la intervalul…

- Pe parcursul anului 2017, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Trafic si Furturi de Autovehicule au reusit identificarea si recuperarea unui numar de 20 autovehicule sustrase din tari europene si inmatriculate in Romania prin mijloace frauduloase. Este vorba despre…

- Legea modifica si primul ITP pentru masinile noi, care va trebui facut o data la trei ani. Aceste schimbari respecta o directiva europeana si vor aduce o mai buna monitorizare tehnica a parcului national auto, dupa cum a declarat la Radio Romania Actualitati directorul general al Registrului Auto…

- Autoturismele mai vechi de 12 ani, "ITP in fiecare an" De la 1 ianuarie 2018, Inspectia Tehnica Periodica ar urma sa devina obligatorie în fiecare an pentru masinile mai vechi de 12 ani. Este principala prevedere a unei legi votata recent în Parlament si care se afla în prezent…

- Potrivit datelor publicate joi de platforma InspectorAuto.ro, 6% dintre masinile aflate la vanzare si verificate online sunt foste daune totale. Cea mai grava ”teapa” data cumparatorilor de masini second-hand o reprezinta vanzarea unor autovehicule care au avut avarii atat de mari incat ar fi trebuit…

- Platforma InspectorAuto.ro susține ca 6% din mașinile second-hand aflate la vanzare și verificate online au fost daune totale, reprezentand un mare pericol pentru clienții de buna credința care vor sa iși cumpere un autovehicul.

- Departamentul Supraveghere Piata al Registrului Auto Roman (RAR) a inchis peste 200 de service-uri care nu aveau autorizatie de functionare, masura fiind luata dupa un control facut de inspectorii Registrului la 655 de societati din toata tara.

- Conform unei comunicari din partea Registrului Auto Roman, dupa eliminarea timbrului de mediu „reactia pietei auto a fost cea preconizata, anume de crestere importanta a numarului de autovehicule uzate, pentru care detinatorii acestora au solicitat eliberarea de catre RAR a documentelor necesare inmatricularii…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, o serie de propuneri ale Registrului Auto Roman (RAR), cea mai importanta fiind cea privind efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) o data pe an in cazul mașinilor mai vechi de 12 ani. In schimb, pentru ...

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a criticat dur decizia Guvernului de a elimina taxa de mediu, precizând ca România a devenit un cimitir al mașinilor second hand.Astfel, Boc a precizat, joi, în cadrul uneei conferințe de presa, ca nimeni nu întreaba…

- Camera Deputatilor a votat proiectul de Lege care prevede Inspectie Tehnica Periodica anuala pentru masinile de peste 12 ani. Masinile cu o vechime mai mare de 12 ani trebuie sa faca ITP-ul anual. Indiferent de vechimea masinii, inspectia va putea fi trecuta chiar si in cazul unor deficiente minore.…

- La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unui proiect de act normativ care a primit ieri votul decisiv al deputaților, conform realitatea.net. Concret, autovehiculele vor putea trece de inspecție…

- Camera Deputatilor a votat proiectul de Lege care prevede Inspectie Tehnica Periodica anuala pentru masinile de peste 12 ani! Masinile cu o vechime mai mare de 12 ani trebuie sa faca ITP-ul anual. Indiferent...

- La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare în funcție de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unui proiect de act normativ care a primit astazi votul decisiv al deputaților.

- La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unui proiect de act normativ care a primit astazi votul decisiv al deputaților. Concret, autovehiculele vor putea trece de inspecție cel mult cu defecte minore,…

- Poate suprinzator la prima vedere, dar foarte normal in logica de business a celor care se ocupa cu vanzarea de mașini rulate, marcile cu cele mai mari probleme sunt cele din categoria de lux sau apropiate acestui nivel, care pot fi vandute la prețuri foate bune in Romania. Potrivit datelor AutoDNA,…

- Mai mult de jumatate din mașinile second-hand aduse în România au probleme grave. În plus, foarte multe autovehicule care ajuns în tara sunt reconditionate dupa ce au fost accidentate cu dauna totala, mai spun specialistii. Cea mai frecventa frauda a samsarilor…

- Mai multe echipe ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale politistilor constanteni se afla in aceste momente la portile 7, 10 si 10 bis ale Portului Constanta.Inspectorii ANAF si politistii verifica toate vehiculele care ies din incinta portului. ...

- Guvernantii vor sa mai goleasca soselele din Romania de masini la mana a doua si sa mai adune bani la buget: asa ca propun ca persoanele fizice sa-si poata cumpara cel mult un autoturism second hand la doi ani, iar vanzarea sa fie impozitata suplimentar.

- O masina second hand la doi ani! E o masura prin care cateva zeci de parlamentari PSD vor sa mai tempereze din elanul romanilor de a-și cumpara rable. Proiectul vizeaza doar persoanele fizice.

- Toate reprezentanțele Registrului Auto Român (RAR) vor lucra cu publicul în zilele de sâmbata, pâna la sfârșitul anului 2017, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, a anunțat, miercuri, RAR.

- Registrul Auto Român va lucra cu publicul și în zilele de sâmbata, pâna la sfârșitul anului 2017. ”Masura a fost luata de conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, care se programeaza sa obțina…

- In perioada ianuarie–septembrie 2017, tranzactiile cu masinile la mana a doua au atins un record istoric, ajungand la 378.424 de unitati, conform unei analize efectuate de Autovit.ro pe baza datelor publice oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). In primele…

- Masinile cu o norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii, a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. ‘Cu siguranta nu va fi o taxa sau un impozit. Va fi o metoda prin care dorim foarte mult ca toate autovehiculele care circula pe drumurile patriei si care…

- Anul 2017 este un an record pentru mașinile second-hand dupa eliminarea timbrului de mediu, cu aproape 400.000 de mașini inmatriculate in perioada ianuarie-septembrie, conform unei analize efectuate de Autovit.ro pe baza datelor publice oferite de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare…

- Anul acesta este unul an record pentru masinile second-hand dupa eliminarea timbrului de mediu, cu aproape 400.000 de masini inmatriculate in perioada ianuarie –septembrie, iar reinmatricularile au atins si ele un maxim record, de 360.635 de unitati, arata Autovit.

- Soferii care conduc masini vechi si poluante sunt nevoiti sa achite o taxa de 10 lire sterline (11,2 euro) pe zi pentru a circula in centrul Londrei, unul dintre cele mai poluate orase din Europa.

- Daca o mașina care tocmai a fost adusa din strainatate "arata impecabil", are puțini kilometri, un preț bun și va face cu ochiul, nu va bucurați ca ați pus mana pe un chilipir. Pana nu o verificați, aveți toate șansele sa va inșelați. Specialiștii din domeniul auto estimeaza ca aproximativ 80% din…

- Daca o mașina care tocmai a fost adusa din strainatate "arata impecabil", are puțini kilometri, un preț bun și va face cu ochiul, nu va bucurați ca ați pus mana pe un chilipir. Pana nu o verificați, aveți toate șansele sa va inșelați.

- Pare ireal, dar multe ori risipim banii pe haine. O femeie a reusit sa economiseasca aproape 190.000 de euro printr-o metoda simpla care este la îndemâna tuturor. A ales ca cumpere doar haine de la second hand, cu exceptia lenjeriei intime. Hannah Klose a învatat sa economiseasca…

- În ultimii ani, piata auto de second-hand din România a avut fluctuatii constante, asta datorita influentei taxei auto, care fie încuraja, fie descuraja importul sau revânzarea interna a automobilelor. Conform unor statistici pâna la jumatatea acestui…

- Este vorba de sistemul SRS, adica AIRBAG-urile masinilor sale vandute in perioada 2012-2017. Conform primelor informatii existe peste 1 milion de masini Mercedes Benz A, B, C , E , CLA, GLA și GLC care au aceasta problema tennica extrem de serioasa in caz de accident. …