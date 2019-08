Stiri pe aceeasi tema

- Firmele controlate de Remus Radoi, cel care a fost chemat sa ajute Poliția in cazul crimelor din Caracal, deruleaza contracte banoase cu instituțiile statului. Acesta spune ca toate contractele sunt „perfect legale”, obținute prin licitație și ca „ne facem datoria mai bine decat Poliția”. Firmele controlate…

- In perioada 1 ndash; 4 august 2019, in cadrul actiunii pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane, politistii au depistat 244 de autovehicule ce efectuau, in mod ilegal, transport contra cost de persoane, fiind dispuse 201 imobilizari de autovehicule folosite de "pirati".Politistii…

- Cum este a sasea sarcina a Ancai Serea Anca Serea va deveni mama vara aceasta pentru a sasea oara. Vedeta va aduce pe lume o fetita, pe care o va boteza Leeah. Spre deosebire de sarcinile anterioare, cea prezenta se pare ca este mult mai dificila. “Probabil e si varsta, ma apropii de 40 de ani. Nu…

- Lasat fara sprijin politic de organizația ALDE Bacau, viceprimarul Dragoș Ștefan a declarat, luni, intr-o conferința de presa ca locul sau și al colegilor din organizația municipala este in alta parte. Dragoș Ștefan spune ca așteapta intai finalizarea procedurilor din partea partidului și abia apoi…

- Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD, susține, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea a fost condamnat politic. Citește și: ALERTA - Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu EXECUTARE „Liviu Dragnea, CONDAMNAT POLITIC!”, a precizat Aurelian Pavelescu…

- Theresa May a renuntat, in lacrimi, la efortul de a produce Brexit, anuntandu-si demisia si deschizand drumul unei competitii haotice pentru postul de lider al Partidului Conservator si perspectivelor mai mari de iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord. La doar cateva ore dupa ce Theresa…

- Asa cum am mai spus, campania electorala e momentul perfect in care putem observa mult mai clar nivelul de disperare al unora, in goana dupa ciolan. Este si cazul viceprimarului PNL din Bucov, Nicolae Nicolescu, acest liberal autentic, sustinator al doctrinei capitaliste, care, prins in focurile campaniei,…

- Gazeta prezinta scurte portrete ale oamenilor invizibili sau mai puțin vizibili care au condus clubul CFR Cluj spre al doilea titlu consecutiv. Ei reprezinta noua garda care a preluat clubul de la Paszkany, Mureșan și Razvan Zamfir. 2008. CFR Cluj caștiga primul titlu din istorie, dupa un final de sezon…