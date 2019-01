EXCLUSIV: Imagini incredibile. Un autoturism arde ca o ţorţă în Podul de Piatră Un autoturism a luat foc si arde ca o torta. Incidentul s-a petrecut in Podul de Piatra. Cel mai probabil incidentul s-a produs pe fondul unei defectiuni la sistemul electronic al masinii. La fata locului au ajuns si o echipa de la pompieri. Autoturismul avariat este marca Mercedes. Soferul a vrut sa o porneasca si a luat foc. Au reusit niste oameni sa o impinga dintre alte autoturisme, unde era parcata, ca altfel ardeau inca doua. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui SUV a oferit imaginea zilei în urbea noastra dupa ce a ajuns cu mașina într-o groapa din Manaștur. Fotografiile realizate de angajații firmei de tractari auto nu au nevoie de niciun comentariu... O fi fost Moș Nicolae care se grabea sa împarta cadouri din bolidul…

- Incidentul s-a petrecut pe soseaua Panduri din Capitala. Autoturismul a luat foc in mers, in timp ce se indrepta dinspre Parlament spre Rahova. Soferul a observat ca ies flacari de la motor si a reutit sa iasa din masina inainte sa fie cuprinsa de flacari. Pompierii au ajuns imediat la fata…

- In aceasta dimineata soferul care a provocat accidentul grav de la iesire din Ovidiu , in care si au pierdut viata doua persoane adulte si un copil, a fost scos din sediul IPJ Constanta.Amintim ca, Aseara, in jurul orelor 20.00, a avut loc un tragic eveniment, pe DN 2A, pe podul rutier de la Ovidiu…

- Vezi filmul accidentului cumplit in care doua femei și o fetița de 3 ani au MURIT. Șoferul vinovat a fost ARESTAT.video+foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație in urma caruia doua…

- Accidentul cumplit în urma caruia au murit trei persoane a fost provocat de un șofer din Negresti-Oaș, județul Satu Mare, în vârsta de 33 de ani. Tânarul circula beat și cu viteza, aflându-se la volanul unui bolid Mercedes. RECOMANDARE: CONSTANȚA. CARNAGIU provocat…

- Imagini PRAPAD pe SOSEA! ACCIDENT cumplit in urma cu puțin timp.Trei PERSOANE DECEDATE. Șoferul, de 33 de ani din Negrești-Oaș a fost arestat.foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație…

- Pe imagini se vad doua masini parcate pe contrasens in benzinarie, una in fata celeilalte. La un moment dat, o a treia masina intra in peisaj, iar soferul acesteia trece cu viteza la milimetru pe langa celelalte doua autoturisme parcate. Face manevrele de evitare a obstacolelor si isi continua cursa…

- Soferul unui Mercedes GLE care circula dinspre Minerva catre Podul de Piatra a incercat sa vireze la stanga pe pod, pentru a intoarce si a lovit un BMW i3 care circula in aceeasi directie, pe banda de langa axul drumului. BMW-ul a fost tarait 18 metri, intrand pe contrasens. Soferul autoturismului Mercedes,…