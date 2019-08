Stiri pe aceeasi tema

- Preparatorul fizic Marian Lupu a fost demis de Gigi Becali, dupa ce acesta l-a criticat pentru accidentarile suferite de fotbalistii FCSB-ului. Locul lui va fi ocupat de Andrei Zisu, potrivit Mediafax.Venit in 2017 la FCSB, la recomandarea lui Thomas Neubert, Marian Lupu a fost pus pe liber…

- Viorica Dancila a dat detalii despre discutiile pe care le-a avut astazi cu Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu. "Am discutat despre un acord de cooperare in vederea alegerilor prezidențiale, despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun. Din partea presedintelui Pro Romania,…

- FCSB i-a pierdut deja pe Romario Benzar si Junior Morais, dar se putea desparti in aceasta vara si de Florinel Coman. Mijlocasul de 21 de ani a impresionat la Euro 2019, iar una dintre echipele importante care s-au interesat de serviciile sale a fost Fiorentina. Gruparea viola a oferit 3,5 milioane…

- FC Botosani l-a vandut in iarna trecuta pe mijlocasul Razvan Oaida la FCSB, incasand 750.000 de euro. Jucatorul a ramas la Botosani pana la finalul sezonului, dar a evoluat foarte putin, fiind mai mult rezerva, potrivit mediafax.Valeriu Iftime, patronul FC Botosani, a discutat cu Gigi Becali…

- Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre negocierile privind venirea lui Edi Iordanescu la FCSB. Patronul vicecampioanei a aruncat bomba: Nicolae Dica ar putea reveni la echipa! „Edi nu a cerut niciun fel de clauza, nu vrea nimic. E adevarat, mi-a spus doar ca vrea sa aiba autoritate maxima in vestiar.…

- Darius Olaru este a treia achiziție faacut de FCSB pentru sezonul viitor, dupa Razvan Oaida și Claudiu Belu. Gigi Becali și cei de la Gaz Metan Mediaș s-au ințeles in schimbul sumei de 700.000 de euro. Gigi Becali a spus și ieri ca ar dori sa joace meci de meci, in sezonul urmator, toți fotbaliștii…

- CFR Cluj a cucerit al cincile titlu de campioana a Romaniei, iar Gigi Becali a anuntat ca Mihai Teja va pleca de la FCSB. Patronul ros-albastrilor nu i-a iertat tehnicianului pierderea campionatului, venita dupa cateva prestatii foarte slabe, in special contra echipelor...

- FCSB a pierdut campionatul pentru al patrulea an la rand, iar Gigi Becali a anunțat ca va renunța la antrenorul Mihai Teja. Gigi Becali a anunțat pentru GSP.RO ca Mihai Teja nu va mai continua și din sezonul viitor, fiind nemulțumit de jocul echipei sale. Patronul FCSB a dezvaluit ca Marius Șumudica,…