Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Sevil Shhaideh a precizat: ”Am primit raportul expertizei. Aceasta expertiza are niște obiective, le vom analiza. Pana nu vad despre ce este vorba, ce conține, imi cer scuze, nu pot sa ma pronunț.” Intrebat daca i-au spus ceva experții, Sevil Shhaideh a afirmat ca ”Nu ne-a spus nimeni nimic,…

- Revenire spectaculoasa! Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu.”IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi…

- Liviu Dragnea face luni seara primele declarații dupa demisia lui Mihai Tudose, premierul ramanand dupa ședința CEx fara sprijin politic. Așadar, liderul PSD va face, in scurt timp, declarații de la sediul PSD.

- Suspect de cancer, Dan Ciotoi, solistul si liderul trupei Generic, a fost operat si i s-a extirpat formatiunea tumorala care ii crescuse nefiresc sub ureche. Artistul face primele declaratii dupa ce a fost operat de urgenta la Oradea! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub…

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- „Bravo, ai stil! All Stars” aduce cea mai intensa și spectaculoasa competiție de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente ale sow-ului. Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea ținutelor și deja trecute prin „sita” intransigența a juraților și a…

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Jamie O’Hara, 31 de ani, fost la Tottenham Hotspur, traverseaza o perioada nu tocmai fasta, din punct de vedere sentimental. El si iubita lui si-au luat o pauza in relatie, dar totul a luat-o razna cand a aflat ca patronul clubului s-ar fi implicat in relatie.A

- Bianca Dragusanu a revenit din vacanta si a fost primita de sefii de la Kanal D cu doua surprize: titlul de titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine” si un nou decor in care au investit 100.000 de euro.

- Flavia Mihașan a vorbit la Neatza despre excursia din Miami. ”A fost o cea mai tare vacanța din viața mea”, a spus asistenta tv. De asemenea, Flavia a mai marturisit ca și-a facut facut și un tatuaj la celebrul salon Miami Ink.

- Aida Preda, cantareata alaturi de care Marcel Toader si-a sarbatorit ziua, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre relatia cu afaceristul. Artista a spus ce-i leaga si de ce a ales sa tina totul secret.

- A fost membru al juriului “Bravo, ai stil!” timp de 3 sezoane, iar acum a decis sa se retraga din show-ul de moda și de pe micile ecrane, iar motivul este unul destul de intemeiat. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, ai stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania,…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi, Rocsana Marcu, iși petrece Sarbatorile de iarna singura, intrucat, de ceva vreme, mai exact de 2 luni, relația dintre ea și președintele Partidului Romania Unita, PRU, Bogdan Diaconu s-a incheiat. Fosta vedeta TV a facut primele declaratii despre separare!…

- Pareau ca traiesc o iubire ca-n povesti, insa se pare ca au ajuns sa-si spuna ”Pa-pa” chiar inainte de sarbatori! Rocsana Marcu si Bogdan Diaconu, liderul PRU, au pus capat relatiei.

- Este zi de sarbatoare in familia Ginei Matache! Fiica ei cea mica a adus pe lume o fetița sanatoasa chiar in a doua zi de Craciun. Delia a fost alaturi de sora ei in sala de naștere și a asistat la intreaga intervenție.

- Primele declarații ale Monicai Tatoiu dupa operația la șold. Femeia de afaceri s-a accidentat grav in timp ce se afla pe o partie din Italia. La scurt timp dupa ce a iesit din operatie, aceasta a postat pe retelele de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor ca a fost operata de medicul…

- Ilinca Vandici taie porcul de Craciun! Deși nimeni n-ar fi zis ca serafica prezentatoare poate lua parte la așa ceva, Ilinca a recunoscut ca e o tradiție familia ei sacrificarea porcului in Ajun și prepararea tuturor bunataților. Iata ce ne-a mai povestit prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!”,…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…

- Handbalista Eliza Buceschi a declarat, duminica, dupa victoria echipei Romaniei la CM din Germania, cu Slovenia, scor 31-28, ca fetele se vor bucura putin, dar apoi vor pregati meciul cu Spania din 5 decembrie, al treilea din grupa A.”Poate ca ar trebui sa vin cu o jumatate de ora la sala…

- Astazi, pe 2 decembrie, se implinesc 29 de ani de la naufragiul cargoului Sadu, in rada portului Constanta. Maine, pe 3 decembrie, se comemoreaza 26 de ani de la scufundarea cargoului Scaieni, in Marea Ionica. Primele doua catastrofe dintr-o sinistra serie de sapte nave identice care au ajuns pe fundul…

- Astazi, pe 2 decembrie, se implinesc 29 de ani de la naufragiul cargoului Sadu, in rada portului Constanta. Maine, pe 3 decembrie, se comemoreaza 26 de ani de la scufundarea cargoului Scaieni, in Marea Ionica. Primele doua catastrofe dintr-o sinistra serie de sapte nave identice care au ajuns pe fundul…

- Cântareața Sanda Ladoși a declarat marți ca are calitatea de suspect în dosarul deschis de procurorii DIICOT în care este implicat și soțul ei, susținând ca este nevinovata.

- Dupa ce a ascuns tuturor ca iubeste din nou, Roxana Ciuhulescu s-a destainuit azi, in cadrul emisiunii "La Maruta". Vedeta a vorbit atat despre noul iubit, dar si despre fostul sot, Mihai Ivanescu, de care s-a despartit vara aceasta.

- Scandalul in care este implicata Marioara Moculescu pare sa fie unul cat se poate de serios. Iar asta pentru ca, in urma cu cateva zile, i-a ”imprumutat” mașina lui Cristi Marin, barbatul care, de-a lungul timpului, i-a ”servit” și de iubit, și de dușman, ajungand sa petreaca doua zile in arestul Poliției.

- Imaginea cu Dorina, o asistenta de la spitalul Grigore Alexandrescu, si o fetita internata acolo a devenit virala. Femeia spune ca nu intelege de ce s-a creat atata isterie, sustinand ca gestul ei a fost unul firesc.

- Madalina Ghenea a vorbit pentru prima data despre despartirea de Matei Stratan. "Nu sunt dezamagita. Stiu ca lucrurile se vor repara. De fiecare data vad si partea pozitiva, trebuie sa existe. Nu m-a dezamagit, e foarte greu sa o dezamagesti pe Madalina", a spus Madalina Ghenea pentru antena3.ro.…

- Dan Negru va prezenta „Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul care premiaza intuiția cu sume importante de bani, la Antena 1. In fiecare ediție, concurenții, oameni obișnuiți, vor trebui sa ghiceasca varsta a șapte persoane pe care nu le-au vazut niciodata, dar și a unor personalitați indragite de…

- Antonio Ledezma, lider al opozitiei venezuelene, a ajuns sambata dimineata la Madrid, impreuna cu familia, dupa ce a fugit din tara sa, potrivit news.ro.Antonio Ledezma a ajuns pe aeroportul Barajas, in jurul orel locale 07.00, purtand pe urmeri steagul Venezuelei, tara pe care a parasit-o…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat ca Romania nu a scapat de corupție, furtul fiind inca un obicei bine inradacinat la nivel inalt. Aceasta a dus criti dure actualului Guvern, spunand ca, deși s-ar fi putut face investiți in alte domenii unde era nevoie, acest lucru nu s-a realizat…

- Liviu Varciu, primele declarații despre cel de-al treilea copil.Prezentatorul tv are doua fete, dar iși dorește și un baiat, așa ca are planuri mari pentru viitor. Acesta a ales deja și numele viitorului bebeluș. Liviu Varciu nu renunța la ideea de a avea și un baiețel, deși a devenit recent tatal unei…

- Maurice Munteanu (39 de ani), fashion editor al revistei „Elle Romania“ si membru juriului „Bravo, ai stil!“, a vorbit, intr-un interviu pentru Adevarul, despre motivele pentru care iubitorii de moda ar trebui sa urmareasca show-ul de la Kanal D, dar si cum a ajuns sa lucreze pentru revista lui preferata,…

- Halit Ergenc, actorul principal din „Suleyman Magnificul”, a devenit un adevarat fenomen in Romania, iar fanii lui cei mai mari au avut ocazia sa iși vada idolul in „Patria mea ești tu” unde l-a interpretat pe Cevdet.

- Compania gremana Kaufland va deschide în Republica Moldova 15 magazine, dintre care trei la Chișinau și unul la Comrat. Declarații în acest sens a facut administratorul Kaufland din Republica Moldova, Gabriel Vinte, în cadrul forumului InvestGagauzia informeaza…

- Andreea Marin a recunoscut ca drumul spre succes nu este deloc ușor, insa a invațat sa faca fața provocarilor. Andreea Marin, prima declaratie despre relatia cu iubitul mai TANAR cu 10 ANI "Traim intr-o lume in care tot ce e mai ciudat ține capul afișului. Nu e ușor sa fii și felina…

- Compania gremana „Kaufland” va deschide in Republica Moldova 15 magazine, dintre care trei la Chișinau și unul la Comrat. Declarații in acest sens a facut administratorul „Kaufland” din Republica Moldova, Gabriel Vinte, in cadrul forumului „Invest Gagauzia” informeaza portatul gagauzinfo.md, citat de…

- Maria Gavril, preoteasa cara a suferit care a suferit multiple traumatisme intr-un accident rutier petrecut in urma cu cateva saptamani, in care i-au murit sotul si doua fetite, a parasit sectia de Terapie Intensiva. Femeia a tinut sa le multumeasca medicilor si tuturor celor care au ajutat-o sa ramana…

- De cand s-a desparțit de Brad Pitt a vorbit de foarte puține ori despre ce inseamna viața fara un partener amoros. A recunoscut, insa, ca singuratatea ii e apasatoare și ca simte lipsa unui om cu care sa-și petreaca timpul, chiar daca e inconjurata tot timpul de cei șase copii ai ei. Ei bine, umbla…

- Divizia A1 la volei masculin a programat in weekend partidele celei de-a cincea etape. Echipa galateana a primit vizita sambata seara celor de la Stiinta Explorari Baia Mare. Arcada Galati a reuslit prima victorie de trei puncte pe teren propriu in acest sezon. Chiar daca a intalnit un adversar accesibil,…

- Marcel Toader a rupt tacerea si a pus capat zvonurilor potrivit carora s-ar iubi cu Geanina Manea, fosta iubita a lui Petru Mircea. Afaceristul a dezvaluit si argumentele care-i sustin alegerea.

- Unul dintre patronii de la Colectiv, primele declarații la doi ani de la tragedie. Este vorba despre Costin Mincu, care da vina și pe autoritațile care au controlat localul, dar nu au spus ce nu este in regula. Costin Mincu a acceptat sa vorbeasca pentru prima data, intr-un interviu acordat Digi24 ,…

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu a dat tot din casa si le-a dezvaluit prietenilor cum se intelege cu iubita tatalui ei. Carmina nu s-a ferit deloc si a spus totul despre relatia cu ”mama vitrega”.