- ROMANIA - SERBIA LIVE STREAMING. Contra a declarat ca se va opera la picior dupa meciul cu Serbia: ''Mai rezist un meci cu piciorul si sper sa ajung pe masa de operatie cu trei puncte in plus. Asta ar face ca operatia sa fie mult mai putin traumatizanta''. Selectionerul echipei nationale de…

- Dumitru Dragomir nu este impresionat de competiția in care Romania joaca, astazi, in Lituania pentru un loc la Euro 2020: ”Liga Națiunilor n-are nici cap, nici coada!” Romania va susține, astazi, de la ora 21.45, la Vilnius, cu Lituania, a treia partida din Liga Națiunilor. Un meci pe care tricolorii…

- Naționala Romaniei a inceput anul pe locul 40 in clasamentul FIFA, insa acum echipa lui Cosmin Contra a ajuns pana pe 27. "Tricolorii" au avut salturi importante in acest an in care pana la meciurile cu Muntenegru și Serbia caștigasera tot. ...

- FRF a pus in vanzare biletele pentru meciul nationalei Romaniei din Liga Natiunilor, impotriva Serbiei, de pe teren propriu. Partida este programata pe 17 septembrie, pe Arena Nationala, de la ora 16:00.

- Romania a debutat cu o remizE albE, scor 0-0, in Liga Natiunilor, contra Muntenegrului. Elevii lui Cosmin Contra nu au reuxit sE aducE victoria in primul meci al toamnei, intr-o partidE ce s-a disputat pe stadionul "Ilie OanE", din Ploiexti, fErE spectatori.

- Romania va debuta, in aceasta seara, in Liga Natiunilor, la Ploiesi, impotriva Muntenegrului, iar Cosmin Contra (42 de ani) are un singur obiectiv: victoria. In acest meci, in sistemul 4-2-3-1, selectionerul este decis sa mizeze pe doar patru fotbalisti din Liga I, doi de la FCSB si doi de la CS U Craiova.

- Romania a demarat azi oficial pregatirile pentru meciul de vineri cu Muntenegru, din Liga Națiunilor, la Ploiești, ora 21:45. "Tricolorii" lui Cosmin Contra au susținut duminica, de la ora 18.00, un prim antrenament ce a avut loc la Mogoșoaia. Sesiunea a fost deschisa in totalitate presei. ...

- Harleme Gnohere joaca in Liga 1 din iulie 2015 si, conform regulamentelui FIFA, ar trebui sa joace cinci ani in competitia interna pentru a fi eligibil. "Omrani și Gnohere sunt fotbaliști care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea…