Ambasada Romaniei la Bagdad, cuprinsa de flacari

Un incendiu a izbucnit duminica dupa amiaza in incinta ambasadei Romaniei la Bagdad. Intreg personalul a fost evacuat, relateaza Romania TV. Un incendiu a izbucnit in cladirea ambasadei Romaniei in Bagdad, a anuntat Ministerul de Interne al Irakului. Echipele de aparare civila lupta cu incendiul care se… [citeste mai departe]