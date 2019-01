Stiri pe aceeasi tema

- La 18 ianuarie 1919, la Paris, au inceput lucrarile Conferinței de Pace. Obiectivul conferinței era stabilirea noii configurații teritoriale rezultate dupa terminarea Primului Razboi Mondial. In acest context, conducatorul delegatiei maghiare, contele Albert Apponyi a pus la dispozitia marilor puteri…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni n-a fost mulțumit de prima repriza, desi a avut 1-0 la pauza: "Am suferit si am pierdut multe mingi. Waregem trebuia sa conduca, jocul nostru a lasat mult de dorit". Loți Boloni nu e mulțumit nici cand castiga in deplasare. 2-1 cu Zulte-Waregem a fost al doilea succes…

- La 18 ianuarie 1919, la Paris, au inceput lucrarile Conferintei de Pace. Obiectivul conferintei era stabilirea noii configuratii teritoriale rezultate dupa terminarea Primului Razboi Mondial. In acest context, conducatorul delegatiei maghiare, contele Albert Apponyi a pus la dispozitia marilor puteri…

- Ladislau Boloni, tehnicianul roman al echipei Antwerp, a terminat pe locul 5 in ancheta care a desemnat cel mai bun antrenor al anului 2018 in Belgia, dupa voturile ziaristilor, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa apese BUTONUL ROȘU: mișcare care ingroapa coaliția…

- Gheorghe Hagi s-a aratat deranjat de o declaratie a lui Ladislau Boloni si a tinut sa îi raspunda antrenorului român de la Antwerp. Replica a venit chiar din stagiul de pregatire al celor de la Viitorul.

- "Am cunoscut bine sfarsiturile de luna dificile, cand trebuie sa strangi cureaua. Am fost somer in Franta, iar sotia mea, care are si ea studii superioare, a lucrat ca simpla vanzatoare intr-un magazin Leclerc", a povestit Ladislau Boloni pentru Sport Foot Magazine, antrenorul echipei Antwerp evocand…

- Dorin Goian, 37 de ani, a fost invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP LIVE din aceasta dimineața. "Goe", fost jucator la Glasgow Rangers, a rememorat o beție de pomina petrecuta alaturi de colegii sai de la "colosul" scoțian. Vezi video cu relatarea lui Dorin Goian despre beția de la Glasgow "Dupa…

- Niko Kovac, antrenorul croat al lui Bayern Munchen, s-a certat cu jucatorii dupa 3-3 cu Dusseldorf și le-a spus ca, probabil, el nu va mai fi curand pe banca. Au ieșit la lumina fapte care nu mai lasa nicio urma de indoiala. In cateva zile, poate chiar ore, Niko Kovaci va fi istorie la Munchen. Dupa…