- Un protest a izbucnit marți la mina de sare de la Slanic, in județul Prahova. Nemulțumiți de salarii, dar și de condițiile de munca, minerii care coboara in subteran și colegii lor care lucreaza la instalația unde se prepara sarea au incetat lucrul.Ei spun ca au salarii sub 2.000 de lei. Aproximativ…

- Protest spontan la Salina Slanic Salina Slanic Prahova. Foto: captura youtube.com Protest spontan la Salina Slanic- 80 de mineri refuza sa iasa din subteran, nemultumiti de salariile pe care le primesc si de lipsa investitiilor care sa duca la îmbunatatirea conditiilor de munca . Alti…

- Aproximativ 200 de angajati de la Salina Slanic, judetul Prahova, au declansat, marti, un conflict spontan, nemultumiti ca salariile nu au crescut. Oamenii s-au prezentat la serviciu, dar au refuzat sa lucreze, transmite corespondentul MEDIFAX.

- FCSB a remizat, aseara, 2-2, cu Dinamo, dar, dupa meci, Gigi Becali și Mihai Stoica l-au scos vinovat pentru cele doua goluri incasate pe portarul Andrei Vlad. http://evz.ro/gigi-becali-mm-stoica-pusi-la-zid.html

- Joi, 15 februarie, personal din cadrul Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", alaturi de Muzica Militara de Garnizoana si reprezentanti ai Centrului Militar Judetean Bistrita-Nasaud, au fost in mijlocul elevilor de la Liceul de Muzica "Tudor Jarda" pentru a le arata mai multe despre viata de…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca in urma informatiilor aparute in spatiul public incepand de duminica seara a solicitat DNA Ploiesti si a primit, in cursul acestei zile, un raport privind stadiul dosareor vizandu-i pe membrii familiei Cosma si aspectele presupus…

- Marius Craina, managerul Spitalului Județean Timișoara, invitat la PRESSALERT LIVE, a vorbit despre ce planuri urmeaza pentru ca instituția medicala sa se ridice la cele mai inalte standarde. Reamintim ca la Spitalul Județean Timișoara a fost semnat contractul de incepere a lucrarilor pentru secția…

- Prezent la Parchetul Curtii de Apel Cluj Napoca, procurorul general Augustin Lazar a fost asaltat cu intrebari de jurnalisti, legat de inregistrarile socante scoase la iveala seara trecuta de catre fostul deputat PSD, Vlad Cosma.Lazar a fost insa rezervat in declaratii si s-a rezumat la a-i…

- Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director general la CNCF CFR SA", au spus sursele citate de Agerpres. Cristi Ungurean a fost director general interimar la CFR SA din data…

- Notthingam Forrest a pierdut pe teren celor de la Fulham, 0-2. Fulham - Nottingham Forest 2-0. Costel Pantilimon, portarul lui Nottingham a scapat mingea in plasa la un șut pe colțul scurt. "La sfarșitul campionatului, voi veni la conferința și voi spune ce sezon bun a avut Pantilimon", l-a protejat…

- Doua informari meteo de precipitatii si vant, emise de ANM Foto: Agerpres/ EPA Doua informari meteo de precipitatii si vânt au fost emise de ANM si vor fi în vigoare pâna mâine seara. Temperaturile însa vor fi în continuare mai ridicate decât în…

- ICCJ a admis, astfel, o contestație depusa de familia polițistului Bogdan Gigina, care s-a plans de faptul ca ancheta DNA dureaza de prea mult timp, informeaza Agerpres. Familia lui Bogdan Gigina iși dorește un termen rezonabil, de trei luni, pentru finalizarea anchetei și trimiterea…

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI spune ca, daca in maximum…

- Autoritatile militare de la Washington nu "iau in considerare" posibilitatea retragerii trupelor americane din zona orasului sirian Manbij, in pofida avertismentelor Turciei, care intentioneaza sa lanseze o ofensiva impotriva fortelor kurde ce controleaza localitatea, a declarat un general SUA.

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro, urmand, astfel, sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare alaturi de Viorica Dancila si Darius…

- Dan Ciprian Sfichi, polițistul sucevean ranit in timpul unei misiuni, a fost externat, ieri, de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu" din Iasi și transferat la o clinica din Reghin, unde va continua recuperarea piciorului și a manii strangi, informeaza MEDIAFAX. Managerul ...

- Salariații SGA Vrancea care fac parte din sindicat au declanșat o greva spontana in aceasta dimineața pentru a protesta astfel fața de nerespectarea Legii 153, angajații de la SGA pierzand sume importante din salariu dupa schimbarea legislației de catre Guvernul PSD & ALDE. ”Ne-au micșorat salariile,…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit legii, responsabilitatea…

- Directorul general al Cupru Min Abrud, Nicolae Turdean, și-a inaintat demisia, pentru data de 1 februarie, potrivit apropiate ale companiei. Documentul prin care și-a inaintat demisia va fi analizat de Consiliul de Administrației. Motivele sunt legate de cariera profesionali și se pare ca Nicolae Turdean…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de CEx-ul PSD din 15 ianuarie , ca astazi este obligatoriu ca partidul sa gaseasca soluția finala, iar decizia luata va fi asumata de majoritate. „In aceste zile nu am reușit sa gasim pana la ședința o soluție de compromis, sper sa o…

- "Pentru a evita intarzierile, recomandam cetatenilor romani consultarea in prealabil a informatiilor oferite de operatorii si companiile pentru liniile aeriene la care au planificate calatoriile", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri MEDIAFAX.Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Numarul turistilor internationali la nivel mondial a crescut cu 6% in 2017, iar pentru 2018 se estimeaza un avans de 3-4%, a anuntat Zurab Pololikashvili, secretar general al Organizatiei Mondiala a Turismului (UNWTO) - Agentia Natiunilor Unite. Pololikashvili a aratat progresul rapid inregistrat de…

- Managerul filialei Cahul a Școlii auto din Comrat și complicele acestuia au fost escortați la DGT Sud a CNA pentru a fi audiați într-un dosar pornit pe trafic de influența. Cei doi au fost reținuți de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind banuiți ca ar fi extorcat și primit bani pentru…

- Departamentul de Justiție al SUA a inversat, joi, politica oficiala care a tolerat inițiativele privind legalizarea vanzarii de canabis pentru uz recreațional, la trei zile dupa ce statul California a lansat...

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistem, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Unii medici au renunțat…

- Marius Ioana este noul director general al Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei dedicata industriei de aparare, informeaza ministerul, pe pagina sa de Facebook. Marius Ioana il inlocuieste in functie pe Gheorge Stoica, care avusese mandat de director general interimar.…

- La Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca s-au gasit mari nereguli, inca de anul trecut, si chiar de catre Ministerul Sanatatii. Raportul, obtinut de TVR, arata cum si ce sanse aveau pacientii inscrisi de mult timp pe lista de asteptare pentru un transplant renal. Managerul de…

- MAE a precizat, sambata, ca in zilele de 24 si 25 decembrie 2017 este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturile din Portugalia, autoritatile portugheze recomandand pasagerilor care au zboruri sa se prezinte mai devreme in aeroporturi, potrivit unui comunicat.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- La Ford a inceput greva, chiar dupa ce s a semnat noul contract colectiv de munca. Peste 300 de angajati de la Ford au protestat spontan in aceasta dupa amiaza in curtea uzinei, nemultumiti de forma in care sindicatul a negociat cu administratia, informeaza Digi 24.In urma cu o zi, conducerea anunta…

- Procurorii Anticoruptie l-au retinut in dimineata zile de marti, 19 decembrie, pe fostul director general al Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A. si pe un conducator al unei firme. Ei sunt banuiti de abuz de serviciu si depasirea atributiilor de serviciu, actiuni soldate cu urmari grave.

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis demiterea directorului general Virgil Metea, fiind considerat responsabil de prejudicii de 160 de milioane de lei, constatate de Curtea de Conturi in urma verificarilor facute asupra activitatii companiei din anii 2013 – 2014.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Suceava au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de mai mulți inculpați, intre care persoane din conducerea societații de termoficare a municipiului Botoșani - SC Modern Calor SA: SANDU FLORIN, director…

- Cateva zeci de angajati ai Casei Judetene de Pensii Suceava, din toate compartimentele institutiei, au intrat in greva spontana, nemultumiti de nivelul de salarizare. Salariatii Casei de Pensii Suceava au declansat conflictul de munca spontan aproape de ora 11:00, greva tinand aproape o ora. De ...

- Managerul sportiv al gruparii Lazio Roma, Angelo Peruzzi, a declarat, pentru Sky Sport, ca adversara din 16-imile Ligii Europa, Steaua, a fost mereu un club important si ca dubla mansa va fi dificila, insa putea fi mai rau pentru echipa din Serie A, dupa tragerea la sorti de la Nyon. "Nu spunem ca…

- Dragnea: Discursul Regelui din Parlament, din 2011, poate fi considerat testamentul lui politic Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, la sedinta solemna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata omagierii Regelui Mihai, ca discursul pe care MS l-a sustinut in 2011, in…

- Cateva zeci de angajați ai Casei Județene de Pensii Suceava, din toate compartimentele instituției, au intrat astazi in greva spontana, nemulțumiți de nivelul de salarizare. Salariații Casei de Pensii Suceava au declanșat conflictul de munca spontan aproape de ora 11:00, greva ținand aproape o ora.…

- Timp de aproape o ora, majoritatea salariaților din Casa Județeana de Pensii Suceava a intrat in greva spontana, nemulțumiți de salariile pe care le primesc și de perspectiva diminuarii lefurilor incepand de anul viitor. La protestul spontan au participat cateva zeci de salariați, insa activitatea instituției…

- Dezastru la fosta mina de grafit de la Baia de Fier. Singura cariera de acest tip din Romania este distrusa bucata cu bucata de hoți, dupa ce paznicii au fost retrași din zona. In locul acestora, conducerea Salrom, Societatea Naționala a Sarii, care administreaza fosta mina, a instalat camere de supraveghere.…

- „Ne concentram foarte multe pe aducerea in Romania, pe atragerea acelor minti luminate care au plecat din Romania, olimpici de matematica, fizica si informatica. In momentul de fata avem 3 colegi care s-au intors din SUA si dezvolta alaturi de noi solutii, sunt niste minti extraordinare. Continuam acest…

- Politistii din Leordina au identificat si incarcerat un tanar din Bistra, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. Ieri, 05 decembrie a.c., politistii Sectiei4 Politie Rurala Leordina au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de instanta. Acestia au identificat…

- Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri politice, americanul Jeffrey Feltman, va efectua de marti pana vineri o vizita oficiala in Coreea de Nord, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric, transmite AFP. Vizita are loc la sase zile dupa ce Phenianul a lansat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Jucatorii lui ACS Poli Timișoara refuza sa intre in cantonament inaintea meciului cu Gaz Metan Mediaș, din cauza faptului ca nu și-au primit salariile promise. Deși aveau programat un antrenament sambata de la ora 10:30, jucatorii de la ACS Poli nu au ieșit de la vestiare, unde au purtat discuții…

- Vlad Voiculescu a fost chemat sa dea declarații, in calitate de martor, ca urmare a plangerii facute impotriva sa de managerul Narcis Copca, in contextul scandalului cu iz electoral, legat de Centrul de transplant pulmonar de la spitalul Sfanta Maria. In urma cu un an, in plina campanie electorala,…

- Municipiul Ploiesti este dat peste cap de o greva spontanta a soferilor societatii de transport in comun, a doua in acest an, care spun ca nu mai vor sa riste sa iasa pe traseu de teama sa nu provoace un accident din cauza autobuzelor vechi. In timp ce autobuzele au ramas in garaj, ploiestenii au inghetat…

- Transportul public este paralizat in Ploiești, dupa ce angajații societatii de transport in comun au intrat in greva spontana. Angajații societatii de transport in comun au refuzat sa mai asigure transportul in comun, pana cand Primaria Ploiești nu va vira in conturile TCE banii aferenți pierderilor…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, luni, ca, atat timp cat manifestatiile nu sunt asumate de nimeni, intelege ca exista cineva in spatele lor, ”in culise”. ”Ce mi se pare nefiresc este faptul ca protestele nu sunt asumate si in mod oficial”, a afirmat Neacsu, potrivit News.ro. Intrebat…