Alexandru George Apostol (27 de ani) a reușit un gol superb pentru Sportul Snagov in infrangerea cu Ripensia Timișoara, scor 1-3, in cadrul etapei a noua din Liga 2. Fundașul central al ilfovenilor l-a executat pe portarul advers cu o foarfeca superba din mijlocul careului. Parca nici lui nu i-a venit sa creada, iar colegii au sarit imediat sa il felicite. A fost al treilea gol al Sportului Snagov in cele noua etape disputate pana acum in Liga 2. ...