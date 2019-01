Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a numeroaselor articole aparute in presa locala, in ultima perioada, Garda Naționala de Mediu s-a autosesizat și, incepand din data de 28.01.2019, a demarat o ampla acțiune de verificare a modului in care cei doi operatori desemnați, BRAI CATA SRL și SUPERCOM SA, desfașoara activitatea de…

- Consiliul Concurentei a anuntat, luni, ca a sanctionat, cu amenzi totale de 9,003 milioane de lei (1,91 milioane euro), sase companii pentru o intelegere anticoncurentiala in scopul limitarii comercializarii serviciilor de mentenanta pentru echipamente aflate in dotarea unor nave maritime, informeaza…

- Intrata de foarte tanara in politica locala din Hawai, insula unde ii place sa faca surf, Tulsi Gabbard a fost prima femeie originara din Samoa si primul parlamentar de religie hindusa care ajunge in Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, unde isi are mandatul din 2013. Daca va fi aleasa in functia…

- Comisia mixta formata din Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean Timiș, Direcția de Sanatate Publica Timiș și Inspectoratul Județean de Poliție a ... The post Municipalitatea timișoreana, amendata pentru mizeria din oraș appeared first on Renasterea banateana .

- Garda Naționala de Mediu, in parteneriat cu Regia Naționala a Padurilor ROMSILVA, a lansat proiectul „100 pentru 100”, marcand astfel Centenarul Marii Uniri. Proiectul are ca obiectiv plantarea a cate 100 de arbori, numar simbolic, in fiecare județ al țarii. Acțiunile de plantare se realizeaza prin…

- In mod similar expresiei "cel mai bun doctor este trenul de Bucuresti", Asociatia "Verde Urbanldquo; s a adresat Garzii Nationale de Mediu in legatura cu probleme importante de mediu sesizate de a lungul timpului in Constanta. Printre ele, lipsa Registrului Spatiilor Verzi, modul drastic de toaletare…

- 9 treceri de pietoni pentru o distanța de doar cateva sute de metri. Vorbim despre o strada din Suceava, pe care șoferii fac tot posibilul s-o evite. Polițiștii au amendat firma care a facut lucrarile, iar autoritațile incearca acum sa repare anomalia.

- In data de 02.11.2018, Comisariatul Judetean Sibiu al Garzii Nationale de Mediu a desfasurat o actiune de plantare a unui numar simbolic de 100 arbori, cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918. Read More...